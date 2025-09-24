Абитуриенты из 61 субъекта России, а также Индии, Китая, Египта, Турции и Мьянмы выбрали Мурманский арктический университет

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, Мурманский арктический университет успешно завершил основную часть приёмной кампании 2025 года, продемонстрировав значительный рост интереса абитуриентов к обучению в заполярном вузе. В этом году МАУ предложил абитуриентам 500 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования, 844 места на бакалавриат и специалитет, 172 места в магистратуру и 10 мест в аспирантуру. Как и в предыдущие два года, все бюджетные места заполнены на 100%. Об этом 22 сентября на оперативном совещании рассказала и.о. ректора МАУ Мария Князева.

Она отметила, что растёт востребованность Мурманского арктического университета, о чём свидетельствует двукратное увеличение количества поданных заявлений по сравнению с 2024 годом и на 2,6% увеличение количества поступивших в МАУ на платную основу. По количеству заявлений лидировали такие направления как «Информатика и вычислительная техника», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», «Лечебное дело», «Нефтегазовое дело».

Конкурс на бюджетные места в среднем составил семь человек на место. Помимо студентов из Мурманской области в МАУ поступили абитуриенты из 61 субъекта России, а также Индии, Китая, Египта, Турции и Мьянмы.

«Благодаря поддержке правительства Мурманской области, председателя наблюдательного совета, первого заместителя председателя правительства РФ Дениса Мантурова, Минобрнауки России и индустриальных партнёров, с 2023-го по 2025 годы в МАУ активно обновляется учебная, научная и социальная инфраструктура. Мы являемся участником таких федеральных проектов Национального проекта «Молодёжь и дети», как «Профессионалитет», «Кампус мирового уровня в Мурманске», «Университеты для поколения лидеров» (более известный как «Приоритет-2030»). И, конечно, одним из ключевых конкурентных преимуществ университета являются региональные меры поддержки правительства Мурманской области студенческой молодёжи, реализуемые в рамках губернаторского плана на «Севере – жить!», ― отметила и.о. ректора МАУ Мария Князева.

Правительством региона уделяется большое внимание дополнительным мерам поддержки для студентов. Так, 50 лучших первокурсников МАУ 2024 года набора, обучающихся на приоритетных направлениях, получают ежемесячную стипендию в размере 15 тысяч рублей, 40 студентов высокобалльников и медалистов 1 курса при переходе на 2 курс получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, 24 студента получили именную стипендию губернатора одаренным детям и обучающейся молодежи в размере от 37,5 тысячи рублей до 100 тыс. рублей единовременно, стипендию губернатора молодым учёным и аспирантам в размере 20 тысяч рублей ежемесячно получают семь студентов. Дополнительно отличникам на приобретение жилья предусмотрена ежегодная выплата в размере 100 тысяч рублей, иногородним студентам-отличникам компенсируются проживание в общежитии, стоимость оплаты проезда к месту постоянного проживания и обратно, а также предоставляется бесплатная групповая экскурсия по Мурманской области. В начале октября группа из 20 студентов отправятся на экскурсию по маршруту Териберка – окрестности Мурманска – Белокаменка – Долина Славы.

Помимо региональных мер поддержки, 88 студентов получают стипендии организаций-партнеров МАУ: ПАО «ЭЛ5-Энерго», Фонда В. Потанина, Кировского филиала АО «Апатит», стипендию им. Н.П. Лаверова.

Особое внимание со стороны правительства региона и МАУ уделяется участникам СВО и их детям. Для студентов-очников, проживающих в общежитии, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере одной тысячи рублей и ежегодная выплата материальной помощи в размере 10 тысяч рублей. Для студентов этой категории, обучающихся на программах СПО, предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты в размере 5 тыс. рублей на горячее питание.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553837/#&gid=1&pid=1