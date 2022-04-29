Абитуриенты Мурманской области смогут подать документы в вуз онлайн

Второй год подряд абитуриенты Мурманской области могут подать документы в вуз с помощью портала «Госуслуги». Сервис «Поступление в вуз онлайн» поможет будущим студентам выбрать университет и направление подготовки, не выходя из дома.

«Приближается горячая пора для выпускников школ – сдача ЕГЭ и поступление в вуз. Доступность высшего образования – это приоритет для государства и важная задача, которую совместно решают органы власти и университеты. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» стал тем инструментом, который значительно упрощает процесс подачи документов. Особенно такой сервис удобен для иногородних абитуриентов и для ребят, которые хотят сэкономить своё время», – рассказал заместитель губернатора Мурманской области Юрий Фомин.

В этом году через «Госуслуги» с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» заявления абитуриентов будут принимать девятьсот вузов и филиалов со всей страны.

Главным нововведением стала доступность сервиса для поступающих на внебюджет, а также на целевые и льготные места бюджетного приёма.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, в эту приёмную кампанию большой акцент сделан на специальности, выпускники которых будут задействованы в ключевых отраслях экономики, в том числе сферы IT-технологий. В Мурманском государственном техническом университете в 2022 году предусмотрено порядка 100 бюджетных мест в данную группу.

Данные направления подготовки особенно актуальны для нашего региона. Востребованность специалистов, обладающих компетенциями в сфере IT-технологий, возрастает, и увеличивающиеся темпы цифровизации, в том числе на судах и в портах позволяют с уверенностью говорить о больших перспективах образовательных программ.