Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа

Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приёмных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил вчера глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Сроки вступительных испытаний и вообще приёмные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днём подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», - сказал он в эфире «Первого канала», добавив, что первая волна зачисления пройдёт 19 августа, а вторая - 24 августа.