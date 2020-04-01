Мурманская область. Арктика (16+)01.04.20 08:30
Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа
Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приёмных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил вчера глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«Сроки вступительных испытаний и вообще приёмные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днём подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа», - сказал он в эфире «Первого канала», добавив, что первая волна зачисления пройдёт 19 августа, а вторая - 24 августа.
Комментарии
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Последние комментарии
Юла
31.03.20 19:10
Теперь придётся брать анализы у всех врачей в больнице и у пациентов. Получается, что огромное лечебное учреждение превратилось в холерный барак.
Комментарий к новости:Для COVID-19 авторитетов нет
ПротивВсех
31.03.20 08:10
А где жильё? Когда будете расселять живущих в аварийном жилфонде. Возводите объекты, которые сегодня уже не работают из-за коронавируса, странные решения, если не сказать, дурные.
Комментарий к новости:Строительная отрасль не должна пострадать от пандемии коронавируса
Бывалый
27.03.20 11:02
Дело хорошее, но как я вижу по картинке, волонтёрам, которые ещё мало что сделали, уже и значков понаделали, курточки нашили. Сколько денег на это потратили, благодетели?
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