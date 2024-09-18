Абсолютно справедливо и закономерно, что Евразийский женский форум начинается с «Арктической гостиной» – Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Сегодня на полях IV Евразийского женского форума в музейно-выставочном комплексе «Вселенная воды» в Санкт-Петербурге состоялась «Арктическая гостиная» – открытая дискуссия о развитии российской Арктики и роли женщин в реализации этого процесса. В мероприятии приняли участие Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин и губернатор Мурманской области, председатель комиссии Государственного совета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис. Модератором дискуссии выступила руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

«Россия начинается с Арктики, и мы, безусловно, самая главная в мире северная держава. Я много путешествую по Российской Арктике и знаю, что именно там реализуются проекты, от которых зависит экономическое будущее нашей страны. И в каждом арктическом регионе, в каждой управленческой команде важнейшую роль играют женщины. Не просто потому, что без женщин невозможно представить семьи, которые принимают участие в реализации этих проектов. И на Русском Севере характер исследования Арктики, характер тех людей, которые там живут, во многом определяют именно женщины. Как мамы, как жены, как лидеры, которые участвуют в управлении сложнейшими процессами, руководят сложнейшими проектами и целыми регионами. Женщины несут в себе мудрость и любовь. Поэтому абсолютно справедливо и закономерно, что Евразийский женский форум начинается с «Арктической гостиной», – сказал Алексей Чекунков.

«Мурманская область всегда была форпостом России на Севере, а сегодня это флагман развития Арктики. Крупнейшие проекты, которые получают поддержку Президента России и правительства РФ, реализуются именно в нашем регионе. В нашей управленческой команде очень много женщин-профессионалов, которые не только занимают руководящие должности и отвечают за большие проекты, но и заботливо относятся к своей семье, к своим близким. Это удивительное сочетание делает Мурманскую область сильнее и крепче. Мы боремся за людей: привозим в регион педагогов и медработников в рамках проекта «Курс на Север». Разумеется, среди них много девушек и женщин. Они приезжают с мужьями и семьями, которые, в том числе, трудятся на производстве и крупных экономических проектах», – сказал Андрей Чибис.

Отдельное внимание глава региона уделил женам военнослужащих, которые проживают в Мурманской области и объединяют свои ресурсы, чтобы создать комфортные условия для интересной и достойной жизни в закрытых гарнизонах.

«Отдельное спасибо я хочу сказать женам наших военных. В Мурманской области большое количество военнослужащих, которые защищают нашу страну на дальних рубежах, в море и под водой, а также в зоне специальной военной операции. Их жены не просто ждут своих бойцов, они заботятся о своих семьях и активно участвуют в развитии военных гарнизонов, которые преображаются в рамках программы реновации ЗАТО. Особые слова благодарности я хотел бы выразить Единому волонтёрскому центру. Моя супруга, Евгения Чибис, пять лет назад объединила жён военнослужащих и запустила реализацию благотворительных проектов, которые очень важны для всего региона», – отметил губернатор.

«Единый волонтёрский центр реализует множество проектов с участием женщин, прежде всего, жен военнослужащих, позволяя им получать ценные знания, открывать для себя новые возможности, приобретать новых друзей, единомышленников и наставников», – сказала руководитель которого является Евгения Чибис.

Говоря о перспективах экономического и социального развития Мурманской области в ближайшие годы, губернатор Андрей Чибис отметил, что правительством региона разработана чёткая стратегия дальнейшей работы, которая учитывает мнение и пожелания самих северян.

«Мы разработали чёткий стратегический план «На Севере – жить», который определяет комплексное развитие Мурманской области. Он предполагает реализацию масштабных проектов и, самое главное, меняет качество жизни наших людей. В его основу легли мнения экспертов и жителей региона. В рамках работы над обновлением стратегического плана мы получили свыше 72 тысяч предложений более чем от 25 тысяч северян. Региональное правительство уже приступило к реализации народной стратегии, которая сформирует будущее Мурманской области», – подчеркнул Андрей Чибис.

В рамках «Арктической дискуссии» участники обсудили широкий спектр различных вопросов, связанных с перспективами развития Российской Арктики. В частности, на обсуждение были вынесены такие вопросы, как участие арктических территорий в развитии транспортной логистики по Северному морскому пути, роль Мурманской области в создании мастер-планов опорных населенных пунктов, доступность арктической медицины, привлечение профессиональных кадров, а также развитие и поддержка креативных индустрий и гастрономического туризма в Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, участниками дискуссии также стали заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева, заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Светлана Афанасьева, заместитель директора проектного центра по энергопереходу и ESG-принципам Сколковского института науки и технологий (Сколтех) Ирина Гайда, профессор, доктор медицинских наук, Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, Андрей Продеус, дизайнер и основатель концептуального бренда одежды с Крайнего Севера GAPANOVICH Александра Гапанович, автор и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/