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Мурманская область. Арктика (16+)05.12.22 16:30

Абсолютным победителем и обладателем XX Кубка Губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм стала команда из Мурманска

В минувшие выходные знатоки Кольского Заполярья боролись за XX Кубок губернатора Мурманской области по интеллектуальным играм. Это первый большой турнир, после трёхлетнего перерыва. На него собралось 45 взрослых команд из Североморска, Гаджиево, Кировска, Полярных Зорь, Апатитов, Мурмашей, Мурманска и Санкт-Петербурга. Чемпионами, забравшими Кубок и титул абсолютного победителя, стали мурманские игроки из команды «Парадные ватники».

В этом году третий раз подряд, параллельно главному турниру, разыгрывался Молодёжный Кубок губернатора. Испытать свои интеллектуальные силы заявились 36 школьных и студенческих команд.

Приветственным обращением главную игру знатоков «Что? Где? Когда?» открыл вице-губернатор Мурманской области Владимир Евменьков. Заместитель главы региона обратил внимание на рекордное количество команд.

«Нам очень приятно, что это мероприятие нашло живой отклик. Это свидетельствует о том, что люди соскучились по общению, очным формам работы, соревнованиям. Конечно же, правительство со своей стороны, будет оказывать поддержку таким мероприятиям», - отметил Владимир Евменьков.

Традиционно в рамках турнира знатоки проводят несколько игр - «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и «Брейн-ринг». Обладателем Кубка губернатора по интеллектуальным играм становится лучшая команда с наименьшей суммой мест по результатам игр «Что? Где? Когда» и «Брейн-ринг».

Победителями «Что? Где? Когда?» признаны мурманские команды «Tundra» (1 место), «Норманны» (2 место) и «Парадные ватники» (3 место).

Лучший результат в Брейн-Ринге показали мурманчане - игроки из команд «Парадные ватники» (1 место) и «Норманны» (3 место), а также апатитчане из «3Х» (2 место).

Сильнейшим знатоком в «Своей игре» оказался Павел Шумилов из Апатит. В интеллектуальной битве ему немного уступили жители столицы Заполярья Василий Сипачёв (2 место) и Михаил Савченко (3 место).

Абсолютным победителем молодежного турнира, забравшим молодежный Кубок губернатора по интеллектуальным играм, стала команда «Мурмянское радио».

Подробную информацию можно узнать в официальной группе клуба интеллектуальных игр «Полярная сова» (https://vk.com/chgkmurmansk).

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, первый турнир по интеллектуальным играм на Кубок губернатора Мурманской области состоялся в Мурманской области в 2000 году. Инициатива проведения Кубка исходила от представителей молодежи и была поддержана правительством Мурманской области. С тех пор турнир стал традиционным для региона.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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