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Мурманская область. Арктика (16+)25.02.24 21:35

Абсолютным победителем «Кубка Арктики» стала мурманская команда «Тундра»

В областном центре завершился VI Открытый турнир по интеллектуальным играм «Кубок Арктики». В течение двух дней 52 команды из Мурманска и Мурманской области, а также Москвы и Санкт-Петербурга боролись за звание победителя.

Как сообщает администрация города Мурманска, в этом году турнир провёл один из самых ярких игроков телевизионной серии игр «Что? Где? Когда?» 2023 года, трёхкратный обладатель приза «Хрустальный атом», игрок команды Максима Поташева — Юрий Филиппов.

Абсолютным победителем «Кубка Арктики» стала наша команда из Мурманска — «Тундра».

Результаты VI Открытого турнира по интеллектуальным играм «Кубок Арктики»:

Игра «Что? Где? Когда?» (общий зачёт)

1 место — «Тундра» (Мурманск);

2 место — «Все твои друзья» (Санкт-Петербург);

3 место — «Парадные ватники» (Мурманск).

Игра «Что? Где? Когда?» (корпоративный зачёт)

1 место — «Месть Её Величества Анны» (Апатиты);

2 место — «Лангольеры» (Мурманск);

3 место — «Сумчатая сова» (Апатиты).

Игра «Что? Где? Когда?» (студенческий зачёт)

1 место — «Расставание в Мурманске» (Санкт-Петербург);

2 место — «Погодите, что?» (Санкт-Петербург);

3 место — «Мясо, просо, колесо» (Мурманск).

Игра «Что? Где? Когда?» (школьный зачёт)

1 место — «Мурмянское радио» (Мурманск);

2 место — «Новые искатели» (Гаджиево);

3 место — «Острые козырьки» (Североморск).

Игра «Что? Где? Когда?» (мурманский)

1 место — «Тундра» (Мурманск);

2 место — «Парадные ватники» (Мурманск);

3 место — «Месть Её Величества Анны» (Апатиты).

Игра «Брейн-ринг»

1 место — «Тундра» (Мурманск);

2 место — «Все твои друзья» (Санкт-Петербург);

3 место — «Парадные ватники» (Мурманск).

«Своя игра»

1 место — «Андрей Скокодубов» (команда «Парадные ватники», Мурманск);

2 место — «Татьяна Михеева» (команда «Venceremos», Москва);

3 место — «Павел Шумилов» (команда «Месть Её Величества Анны», Апатиты).

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26791&page=1

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