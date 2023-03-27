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Мурманская область. Арктика (16+)27.03.23 11:00

Абсолютными чемпионами в гонках на оленьих упряжках в этом году стали супруги Юрьевы Николай и Татьяна

25 марта в древнем саамском селе Ловозеро прошёл 88-й открытый районный Праздник Севера и традиционный День оленевода, в котором приняли участие жители и гости со всей Мурманской области.

Как сообщает ГОБУ «Центр народов Севера», торжественное открытие праздничных мероприятий началось с выступления исполнительницы традиционной саамской песни луввьт Домны Хомюк.

Главным событием праздника стали гонки на оленьих упряжках на разные дистанции, за победу боролись оленеводы – мужчины и женщины.

Победителями гонок на оленьих упряжках в 2023 году стали:

1600 метров (женщины)

3 место – Юлия Филиппова;

2 место – Наталья Канюкова;

1 место – Татьяна Юрьева.

3200 метров (мужчины)

3 место – Иван Апицын;

2 место – Андрей Сорванов;

1 место – Николай Юрьев.

Абсолютными чемпионами в гонках на оленьих упряжках в этом году стали супруги Юрьевы Николай и Татьяна.

Для гостей и жителей села была подготовлена обширная программа. На праздничной площадке были установлены национальные жилища – куваксы, работала выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», где гости праздника могли познакомиться с обычаями, традиционными костюмами и промыслами народов Севера: саамов и коми-ижемцев. Всех гостей ждали выступления фольклорных коллективов. Для маленьких гостей праздника были организованы детские аттракционы – юные участники мероприятия катались на каруселях и азартно прыгали на батуте.

В рамках спортивной программы традиционно прошли товарищеские матчи по зимнему футболу и хоккею с шайбой, а гости смогли принять участие в соревнованиях по таким национальным видам спорта, как метание аркана, стрельба из арбалета и национальная борьба.

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