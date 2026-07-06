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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.26 10:15

Адаптацию инфраструктуры АЗРФ к деградации многолетней мерзлоты обсудили на заседании экспертного совета комиссии Государственного совета по Севморпути и Арктике

3 июля в Москве состоялось заседание экспертного совета комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика». Участники рассмотрели проект комплексного плана мероприятий по адаптации инфраструктуры АЗРФ к процессам деградации многолетней мерзлоты и выработали предложения по его доработке.

В ходе обсуждения было отмечено, что план целесообразно дополнить в части финансовых механизмов и адресных мероприятий – с учётом того, что потенциальный ущерб от деградации мерзлоты оценивается в 5-7 трлн рублей к 2050 году.

«Деградация многолетней мерзлоты – один из самых серьёзных вызовов для северных регионов. От неё напрямую зависит состояние домов, дорог и промышленных объектов. А значит – безопасность и качество жизни людей. С каждым годом риски растут, поэтому нужен понятный и системный план действий. Наши коллеги из «Востокгосплана» во исполнение поручения Президента уже разработали его. И на площадке экспертного совета комиссии обсудили план широким кругом экспертов. Отдельно остановились на ключевом вопросе – финансировании. Решать его нужно уже сейчас. Главная задача – работать на опережение. Чтобы сохранить устойчивость инфраструктуры и комфорт жителей Арктики на десятилетия вперед», – отметил председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Проект плана, разработанный ФАНУ «Востокгосплан», содержит 20 мероприятий и охватывает совершенствование нормативно-правового обеспечения, формирование системы мониторинга многолетней мерзлоты, развитие профессиональных компетенций и реализацию пилотных проектов по адаптации. Документ опирается на климатические тренды по секторам Арктики с данными за почти 40 лет и использует сценарии RCP (Representative Concentration Pathways) для прогнозирования изменений температуры в АЗРФ до 2050 года. Мерзлота рассматривается дифференцированно: выделены зоны с разной устойчивостью, регионы ранжированы по уровню риска. В качестве институционального ядра предлагается создание Единого мерзлотного центра для ведения федеральной базы мониторинговых данных и координации вовлеченных организаций.

В ходе обсуждения эксперты обратили внимание на то, что план может усилен в части реальных («физических») мероприятий по защите объектов инфраструктуры, а также в части перехода от анализа региональных рисков к конкретным адресным решениям. Прозвучало мнение, что оценка возможного ущерба в 5-7 трлн рублей задаёт масштаб задач – от термостабилизации грунтов и усиления фундаментов до дооснащения объектов датчиками мониторинга, – которому целесообразно соотнести предлагаемые механизмы реализации.

По итогам заседания сформулированы предложения по доработке плана. В их числе – дополнение документа укрупнённой ресурсной оценкой и обозначение возможных источников финансирования, включая государственные программы и механизмы государственно-частного партнёрства с недропользователями. Отдельно отмечена важность увязки конкретных адаптационных мероприятий с обозначенными рисками.

Деградация многолетней мерзлоты – процесс постепенного оттаивания многолетнемерзлых грунтов под влиянием климатических изменений и хозяйственной деятельности. В АЗРФ он может приводить к деформации и разрушению зданий, трубопроводов, дорог и объектов энергетики. Состояние инфраструктуры в условиях деградирующей мерзлоты напрямую влияет на безопасность населения, эффективность производств, стоимость логистики и инвестиционную привлекательность региона.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, вопрос адаптации инфраструктуры Арктики к деградации многолетней мерзлоты приобретает системный характер. По данным наблюдений, в зоне распространения многолетней мерзлоты фиксируется долгосрочный тренд на повышение температуры воздуха, что формирует риски для жилых зданий, объектов транспорта, энергетики и социальной инфраструктуры. Подходы, вырабатываемые сегодня, во многом определяют устойчивость арктической инфраструктуры на десятилетия вперед.

Напомним, комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» образована Указом Президента Российской Федерации в июле 2024 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570615/#&gid=1&pid=19

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