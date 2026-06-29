Адаптивное путешествие объединило незрячих жителей флотской столицы

Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих провела для читателей с нарушениями зрения из Североморска адаптивное путешествие «Защитникам – слава и память». Мероприятие было приурочено ко Дню памяти и скорби.

Сотрудник библиотеки рассказала о начале боевых действий в Заполярье и роли Североморска - оборонительного узла.

Маршрут путешествия включал остановку у памятника «Героям-североморцам – защитникам Советского Заполярья». Чтобы представить внешний вид монумента, участники использовали рукодельную тактильную книгу «Помним, гордимся, чтим» из передвижной выставки «Память и героизм».

Партнёром выступила Североморская местная организация Всероссийского общества слепых.

Как отмечает vk.com/murmanculture, адаптивная экскурсия стала частью проекта «Прикосновение Севера», который действует регионе с 2023 года.

Цикл мероприятий «Мы помним, мы гордимся» включил в себя несколько выездных акций. Ранее участники побывали на местах боев в Заполярье, познакомились с музейной техникой под открытым небом и прошли по улицам Мурманска, названным в честь героев.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288646%2Fwall-139605315_33232