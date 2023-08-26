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Мурманская область. Арктика (16+)26.08.23 10:00

«АДИТ-2023»: Мурманская область впервые приняла одно из крупнейших событий в области цифровизации культуры

В Мурманской области завершилось одно из крупнейших профессиональных событий в области цифровизации культуры. Конференция «АДИТ» в 2023 году была посвящена вопросам развития информационных технологий в музеях, архивах и библиотеках.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, событие всероссийского масштаба впервые проводилось в Кольском Заполярье. Конференция стала рекордной по числу заявок на участие в очном формате. Не менее внушителен был и список тем, которые рассмотрели на полях «АДИТ-2023». Представленные доклады касались мультимедийных решений в музейных экспозициях, развития и внедрения в работу учреждений культуры технологий на базе искусственного интеллекта, новаций в законодательной базе, цифровой безопасности, развития музейных баз данных, опыта работы по программе «Пушкинская карта», инклюзивных проектов и других актуальных тем.

Инициатором проведения «АДИТ» в Мурманской области выступил областной краеведческий музей, а тематические мероприятия были проведены при значительном участии областных и муниципальных музеев нашего региона.

Важной частью программы проведения конференции «АДИТ» в Мурманской области стали выездные секции. В столице региона гостей конференции ждали музей-ледокол «Ленин», Музей морского порта и два областных учреждения: художественный и краеведческий музеи. После осмотра экспозиций, коллеги поговорили об индустрии гостеприимства в музеях. В Североморске делегатам музей авиации Северного флота, музей - подводную лодку «К-21» и Североморский музейно-выставочный комплекс, после чего коллеги поговорили об особенностях представления истории рядовых людей в музейных экспозициях.

Участники конференции также посетили Городской историко-краеведческий музей и обсудили особенности развития музеев в закрытых территориальных образованиях. В рамках визита в музее Полярного также было презентовано новое оборудование, закупленное при поддержке нацпроекта «Культура» – очки виртуальной реальности, видеопанель и другие приборы, позволяющие улучшить сохранность экспонатов.

Напомним, что в этом году музеи Мурманской области впервые получили возможность обновления экспозиционных залов в рамках нацпроекта – современное оборудование будет также поставлено в музеи Североморска и Ковдора, а также в территориальный отдал Мурманского областного краеведческого музея в Ловозере.

Как сообщает региональное Министерство культуры, на торжественном закрытии конференции были подведены итоги цифрового образовательного проекта «Школа школ», который был реализован в преддверии конференции. Напомним, что весной мурманские школьники самостоятельно создали аудиогид по Мурманскому областному краеведческому музею и загрузили его на платформу «IZI.Travel». Кроме того, во время проведения АДИТ музеям региона удалось наладить новые партнёрские связи с учреждениями культуры других регионов страны, а также с представителями компаний-производителей программного обеспечения и цифровых продуктов, и предложены к реализации новые межрегиональные музейные проекты. В частности, на «полях» конференции был заключен договор о сотрудничестве Мурманского областного краеведческого музея и Художественного музея «Арт-Донбасс» города Донецка.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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