Администрации гп. Молочный не торопится расселять северян из аварийного жилья

Прокуратурой Кольского района в ходе мониторинга исполнения мероприятий, предусмотренных государственными и муниципальными программами в рамках реализации национальных проектов, выявлено бездействие администрации гп. Молочный при реализации мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Жильё и городская среда», в части принятия полного комплекса мер при обеспечении устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории гп. Молочный.

Установлено, что многоквартирные дома, подлежащие расселению, были признаны аварийными 15.08.2016. Однако требования собственникам жилых помещений, расселение которых было запланировано в рамках этапов реализации региональной и муниципальной программ 2019, 2020 годов, направлены администрацией гп. Молочный только в ноябре 2019 года.

Кроме того, в нарушение требований Жилищного законодательства администрацией муниципалитета не принимались меры по изъятию жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой в адрес главы администрации гп. Молочный внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.