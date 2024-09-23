Администрации морских портов Западной Арктики требует обеспечить подъём затонувшего в порту Мурманск судна «Бриз»

На сайте Администрации морских портов Западной Арктики опубликовано распоряжение №17/1/5/2-34 от 20.09.2024 «О требовании удаления затонувшего судна МК-0149 «Бриз» за подписью и.о. капитана порта Николая Цепкова, в котором правительству Мурманской области предъявлено требование обеспечить удаление рыболовного судна МК-0149 «Бриз», затонувшего в акватории морского порта Мурманск, до 20 сентября 2025 года.

В документе отмечено, что соответствующая документация по удалению затонувшего имущества должна быть разработана до 20 ноября 2024 года, а начать удаление затонувшего имущества необходимо до 20 декабря 2024 года. Документация должна быть согласована с капитаном морского порта Мурманск.

Напомним, рыболовное судно МК-0149 «Бриз» затонуло 14 января 2021 года у южной стороны пирса ООО «Причал» в акватории порта Мурманск.

Ранее аналогичное распоряжение было издано по проведению подъёма затонувшего судна МК-0301 «Заполярье», срок исполнения которого - до 18 сентября 2025 года.