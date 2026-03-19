Администрация города Апатиты приглашает для участия в отборе семей - кандидатов на получение общественной награды – медали «За любовь и верность»

В соответствии с положением о награде «За любовь и верность» медалью награждаются граждане Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25 лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившихся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

К заявке необходимо приложить информацию об истории семьи (главных событиях, пережитых трудностях и достигнутых успехах), объёмом не более

Заполнить заявку на участие в конкурсе необходимо до 1 апреля 2026 года и направить её в электронном виде на электронную почту: OKDM@apatity-city.ru, либо принести в Отдел по культуре и делам молодёжи администрации города Апатиты по адресу: г. Апатиты, ул. Космонавтов, 13 (время работы с 9.00 до 12.45; с 14.00 до 17.00 в рабочие дни).

Фото: https://apatity.gov-murman.ru/about/info/news/539236/#&gid=1&pid=1