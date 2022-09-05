Администрация города Мурманска подводит промежуточные итоги дорожной кампании 2022 года

В Мурманске по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ремонтируются 29 улиц. Один объект завершён, 20 участков работ в высокой степени готовности – работы по асфальтированию на них завершены, ведутся работы по благоустройству. На 4 участках выполнена укладка выравнивающего слоя. На 4 участках ведутся работы по устройству тротуаров, фрезерованию проезжей части.

Также за счёт средств субсидии на осуществление городом Мурманском функций административного центра завершен ремонт большими картами шести участков дорог общей протяжённостью 2,6 км.

К сожалению, на пяти улицах в Ленинском округе работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта практически не ведутся, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Это улицы Аскольдовцев, Алексея Хлобыстова, Анатолия Бредова, а также проезд от улицы Саши Ковалева до дома 40/3 по улице Чумбарова-Лучинского и проезд от дома 18 по улице Алексея Хлобыстова к дому 9 корпус 6 по улице Адмирала флота Лобова.

– 31 августа было опубликовано решение администрации о расторжении договора с подрядной организацией ООО «Северстрой». По истечении 10 дней контракт будет расторгнут. В настоящее время ведутся переговоры с компаниями, которые будут способны завершить работы в кратчайшие сроки, – рассказал Юрий Сердечкин. – Возникли сложности с конкурсом на ремонт ещё 4 значимых улиц города: в ходе конкурсных процедур произошло явно неконкурентное снижение цены - падение более 50%. Произошло это по вине той же компании, которая не может исполнить свои контрактные обязательства в рамках национального проекта в Ленинском округе - ООО «Северстрой». Этот контракт вызывает опасения, с ним работают юристы, чтобы избежать негативных последствий.

Напомним, ООО «Северстрой», одним из учредителей которого является Александр Новолоцкий, в прошлом году также в срок не завершило работы на улице Адмирала флота Лобова в Ленинском округе Мурманска.