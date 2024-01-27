Администрация города Мурманска поздравила участника СВО Евгения Ковалева с заслуженной наградой

Заместитель главы администрации города Мурманска Евгений Магомаев вчера встретился с мурманчанином Евгением Ковалевым, который летом 2023 года заключил контракт с добровольческим отрядом «БАРС» и принял участие в специальной военной операции.

Боевые заслуги мурманчанина отмечены медалью «За храбрость» II степени.

— Благодарю Вас за безукоризненную службу, за отвагу и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач, за любовь и преданность России. Отдельные слова благодарности — вашей семье, за веру и поддержку, за надёжный тыл, — обратился к военнослужащему Евгений Магомаев.

— Поздравляю Евгения Владимировича с заслуженной наградой! Вы — настоящий защитник Отечества, мурманчане по праву могут гордиться Вами! — написал на своей страничке в соцсети глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26586&page=1