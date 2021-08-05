Администрация города Мурманска утвердила схему организации велодорожек по проспекту Ленина

Постановлением администрации города Мурманска от 03.08.2021 №2023 утверждён проект организации дорожного движения на участке автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Академика Книповича до площади Пять Углов в части устройства велодорожек.

С новой схемой организации дорожного движения можно ознакомиться на сайте администрации города Мурманска в разделе «Документы».