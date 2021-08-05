Мурманская область. Арктика (16+)05.08.21 17:30
Администрация города Мурманска утвердила схему организации велодорожек по проспекту Ленина
Постановлением администрации города Мурманска от 03.08.2021 №2023 утверждён проект организации дорожного движения на участке автомобильной дороги по проспекту Ленина от улицы Академика Книповича до площади Пять Углов в части устройства велодорожек.
С новой схемой организации дорожного движения можно ознакомиться на сайте администрации города Мурманска в разделе «Документы».
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Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
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