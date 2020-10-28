Администрация Кандалакши «бодается» с прокуратурой по вопросу организации похоронного дела

Постановлением главы администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией от 11.03.2008 № 35 утверждено Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопросам похоронного дела муниципального образования городское поселение Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией.

Пунктом 2.1 названного Положения установлено, что специализированной службой по вопросам похоронного дела может являться юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ и получившие статус специализированной службы по вопросам похоронного дела. Статус специализированной службы по вопросам похоронного дела может присваиваться муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям, учредителем которых является администрация муниципального образования городское поселение Кандалакша города Кандалакша с подведомственной территорией, а также по результатам открытого конкурса в соответствии с действующим законодательством юридическим лицам иных организационно-правовых форм и индивидуальным предпринимателям.

Из положений п. 2 ст. 25, п. 1 ст. 29 федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» следует, что органы местного самоуправления не наделены правом присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела коммерческим организациям (юридическим лицам иных организационно-правовых форм или индивидуальным предпринимателям) путем заключения муниципального контракта. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению должно осуществляться специализированной службой по вопросам похоронного дела, созданной органом местного самоуправления.

Прокуратурой города направлено в Кандалакшский районный суд административное исковое заявление в интересах неопределенного круга граждан к администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша о признании недействующим пункта 2.1 Положения в части установления возможности присвоения статуса специализированной службы по вопросам похоронного дела юридическим лицам иных организационно-правовых форм и индивидуальным предпринимателям и возложения на них обязанности по осуществлению погребения умерших.

Решением Кандалакшского районного суда от 25.09.2020 административное исковое заявление прокурора удовлетворено. Решение суда обжалуется ответчиком в суд апелляционной инстанции.