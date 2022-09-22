Администрация Кировска продолжает озеленение на центральной площади города

Сегодня здесь высаживают более 500 деревьев и кустов 18-ти видов. Посадки проводят сотрудники администрации и студенты Кировского филиала МАГУ под руководством специалистов Полярно-опытной станции.

К озеленению площади присоединился и КФ АО «Апатит». По договору с предприятием сотрудники ПОСВИР высаживают на площади порядка 200 разнообразных растений.

- Осень - самое благоприятное время для посадок. Растения прекратили вегетацию и готовятся к зиме. В почве достаточно много влаги. Саженцы хорошо приживаются, - рассказала руководитель ПОСВИР Ирина Михайлова.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457266154%2Fwall-148376343_57130