Администрация Кольского района ищет добровольцев для тушения природных пожаров

Администрация Кольского района продолжает регистрацию добровольцев для оказания помощи в тушении природных пожаров в пожароопасный период на территории Кольского района (июнь-август 2020 года).

Граждан, желающих принять участие для оказания помощи в тушении природных пожаров, просим зарегистрироваться в муниципальном казенном учреждении «Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Кольского района» на адрес электронной почты: ob@akolr.gov-murman.ru с указанием ФИО, номера мобильного телефона. Материальное поощрение деятельности каждого добровольца составляет 5 тысяч рублей за рабочую смену.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81553) 333-67, начальник МКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района» Жеребцов Сергей Владимирович (моб. 911-334-80-58), заведующий сектором ЧС и ПБ Катин Михаил Николаевич (моб. 911-331-23-93).