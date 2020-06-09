Администрация Кольского района прорабатывает вопрос об установке жителям Колы шумоизолирующих окон

Этот вопрос поднимался вчера на заседании муниципального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. Провёл заседание глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Ремонт рухнувшего железнодорожного моста в районе поселка Молочный планируют завершить к октябрю, поэтому уже 23 июня в городе заработает резервная железнодорожная ветка. Через районный центр в Мурманск пойдут составы с топливом. Подготовка котельных к зиме уже началась. Задержка поставок даже на пару дней может сорвать отопительный сезон во всем Заполярье.

Чтобы минимизировать дискомфорт жителей Колы, руководство Октябрьского участка железной дороги уже пообещало использовать на черте города более современные и соответственно менее шумные тепловозы. Заменят в районном центре и рельсы. «Бесшовная» технология укладки также снизит уровень децибел от проходящих поездов. Правда эти работы планируют начать только после завершения ремонта поврежденного моста и запуска основной линии дороги.

Горожане, проживающие в домах выходящих на железную дорогу, также могут рассчитывать и на замену окон. Этот вопрос сегодня тоже поднимался на заседании оперативного штаба.

На совещании также обсудили работу волонтёров, которые ежедневно оказывают помощь пожилым жителям района. Добровольцы уже обработали 188 заявок от пенсионеров старше 65 лет. Кстати, сами волонтеры регулярно проходят тестирование на CoViD-19. На базе Кольской ЦРБ тесты также уже сделаны 386 сотрудникам дошкольных учебных заведений, которые продолжают работать с детьми.

На сегодняшнее число в Кольском районе работает 10 дежурных детских садов, их посещает порядка 550 детей.

Началась в районе и летняя кампания по трудоустройству подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Особое внимание будет уделено тем детям, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации. На совещании прозвучало, что они будут трудоустроены в первую очередь. Ожидается, что за три месяца подработать смогут порядка 250 подростков.