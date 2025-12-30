Вчера на оперативном совещании правительства Мурманской области глава Ковдорского округа Сергей Сомов доложил губернатору Андрею Чибису о ремонте квартир для медицинских работников.

В муниципалитете продолжается работа по обеспечению специалистов комфортным жильём. Она организована по поручению главы региона и проводится совместно с компанией «ЕвроХим», Фондом Андрея Мельниченко и градообразующим предприятием – Ковдорским горно-обогатительным комбинатом. За период с 2022 по 2024 год врачам было предоставлено 24 квартиры, 12 из которых отремонтированы в рамках соглашения.

«На 2025 год была достигнута договоренность о предоставлении ещё восьми отремонтированных квартир. На текущий момент эта работа не выполнена в полном объёме. Четыре квартиры в ремонте — процент выполнения порядка 50%. Причиной отставания является выявление дополнительных объёмов скрытых работ на этапе демонтажа. Планируется закончить их ремонт в первую декаду марта 2026 года. Ещё четыре квартиры, предоставленные муниципалитетом, пока ожидают выбора подрядной организации — задержка вызвана дефицитом подрядчиков. Фонд планирует завершить их ремонт до 1 мая 2026 года», — доложил глава Ковдорского округа Сергей Сомов.

На сегодняшний день девять врачей, ожидающих предоставления постоянного жилья, обеспечены съёмными квартирами. В 2026 году в муниципалитет ожидается прибытие ещё четырёх медицинских специалистов, для которых также потребуется подготовить жилые помещения.

Администрация Ковдорского муниципального округа прилагает все усилия для скорейшего решения жилищного вопроса и обеспечения медиков комфортными условиями проживания в соответствии с целями региональной программы поддержки. Глава региона поручил выполнить все мероприятия в полном объёме.