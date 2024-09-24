Администрация морских портов Западной Арктики готовится разместить плавучий причал в южной части Кольского залива

ФГБУ «Администрация морских портов Западной Арктики» объявило электронный аукцион на приобретение гидротехнического сооружения (плавучего причала с дамбой плавпричала). Как отмечается в конкурсном сообщении, начальная (максимальная) цена договора составляет 120 млн рублей.

В материалах Единой информационной системы в сфере закупок прописано, что заявки на участие можно подать до 8 октября, итоги будут подведены 14 октября 2024 года.

Согласно материалам закупки, свидетельство о годности гидротехнического сооружения к эксплуатации должно быть действительно до 1 сентября 2027 года. Максимальный срок передачи гидротехнического сооружения должен составлять не более 15 календарных дней с даты заключения договора.

В документации также уточняется, что сооружение будет принято заказчиком в пределах судоходной части южного колена Кольского залива Баренцева моря (в пределах участков №№4, 5, 6 границы акватории морского порта Мурманск).

Для плавучего причала предусмотрены следующие характеристики: длина максимальная — от 34 до 38 метров, ширина максимальная — от 8 до 10 метров, осадка максимальная — не более 1,4 метра, высота борта — не менее 2,6 метра, высота габаритная над ватерлинией — не более 1,2 метра, водоизмещение полное — не более 462 тонн.

Понтон должен быть изготовлен из железобетона и иметь 12 водонепроницаемых отсеков. При этом непотопляемость обеспечивается при затоплении двух отсеков.

Дамба плавпричала из берегового устоя должна иметь ширину не менее 8,6 метра, высоту — не менее 4,42 метра, глубину — не менее 2,6 метра.