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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 15:30

Администрация Мурманска занимается ликвидацией незаконных свалок

Сегодня глава администрации областного центра Евгений Никора побывал в районе Росляково города Мурманска. Целью визита послужила проверка факта устранения несанкционированной свалки, расположенной на земельном участке по улице Советской.

Напомним, ранее там неустановленными лицами складировались отработанные автомобильные покрышки и использованная тара для хранения горюче-смазочных материалов.

– Это место само по себе провоцирует на создание свалки. Тут вполне удобная для этих целей площадка, чем не установленные нами лица и воспользовались. Но делать этого ни в коем случае нельзя, – рассказал Евгений Никора. – На данный момент эта территория не закреплена за каким-либо юридическим лицом, поэтому за ней должен следить город. Как можно видеть, площадка уже расчищена. Кроме того, проведена рекультивация загрязненной нефтепродуктами почвы. Также принято решение преградить сюда проезд автомобилям, чтобы свалка здесь не образовалась снова.

Стоит отметить, что городские власти  на постоянной основе проводят обследования территории столицы Заполярья, в том числе жилищного фонда, на предмет соблюдения физическими и юридическими лицами правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск. Так, например, в ноябре 2020 года были приняты меры по ликвидации несанкционированной свалки автомобильных покрышек, расположившейся на улице Три ручья. С территории было вывезено около 150 тонн автоколес.

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