Администрация областного центра приглашает мурманчан на субботник

В областном центре массовые уборки пройдут 25 сентября на территориях природных водных объектов. Планируется очистить от мусора берега озер Семёновского, Окуневого, Среднего, Глубокого и Чистого.

Администрация города приглашает руководителей организаций и предприятий всех форм собственности, общественных организаций, движений, политических партий и всех неравнодушных горожан присоединиться к общегородскому субботнику.

Проведение второго этапа месячника по санитарной очистке и благоустройству города стало одной из тем еженедельного совещания главы администрации Мурманска Евгения Никоры с руководителями административных округов заполярной столицы.