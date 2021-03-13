Административно-спортивный комплекс специализированной школы олимпийского резерва в Кировске готов на 95%

В Кировске в рамках национального проекта «Демография» завершается строительство административно-спортивного комплекса специализированной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту. Ход работ на объекте вчера проверил вице-губернатор – министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский.

«На сегодняшний день административно-спортивный комплекс готов на 95%. Буквально на днях по постоянной схеме будет подключено электричество. После прогрева помещений работы по отделке смогут идти в более высоком темпе. Поставил перед подрядчиком задачу – выполнить свои обещания и завершить работы до конца месяца. Благоустройство будет завершено, как только позволят погодные условия», – отметил Владислав Сандурский.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в настоящее время третий и второй этажи практически завершены – остались работы по покраске и отделке стен и полов двух спортивных залов. На первом этаже заканчивают отделку оздоровительной зоны, тренажёрного зала и вспомогательных помещений. Холл тоже практически готов под чистовую отделку.