«Административный футбол», или Больше всего жалоб на уборку территорий поступает от жителей Мончегорска и Мурманска

За минувшую неделю Центр управления регионом зафиксировал 938 сообщений от жителей региона, поступивших из соцсетей, с порталов «Госуслуги» и «Наш Север». За этот же период отработано 669 сигналов.

Возглавляет рейтинг блок вопросов по теме уборки и ремонта дворов, общественных пространств, благоустройства. Больше всего жалоб на уборку территорий поступило от жителей Мончегорска и Мурманска.

Руководитель ЦУР Алексей Медведев на оперативном совещании областного правительства обратил внимание на ряд сообщений, по которым реакция ответственных специалистов была недостаточной.

Так, с 20 мая не удается решить проблему с уборкой мусора во дворе на ул. Пушкинской, 5 в Мурманске. Невыполнение управляющими компаниями своих обязанностей стало поводом для составления материала для их привлечения к административной ответственности.

Аналогичная ситуация сложилась в районе дома №5 по Школьному проезду в Кандалакше. Ещё 17 мая жители сообщили, что территория захламлена. Администрация пообещала убрать мусор до конца мая, но после этого сроки были перенесены на конец июня.

На втором месте по количеству поступивших сообщений – проблемы ЖКХ. Алексей Медведев отметил, что решение некоторых вопросов в этой сфере не требует капитальных вложений, но они часто остаются без внимания. Так, житель дома №54 по ул. Подгорной в Мурманске, не найдя отклика в управляющей компании, вынужден добиваться замены окон в подъезде через суд.

В Североморске вместо того, чтобы проинформировать жителей о причинах отсутствия горячей воды, сотрудники администрации устроили «административный футбол», перенаправляя жалобы в управляющие компании и ресурсоснабжающее предприятие.

«История о том, что в отношении управляющей компании дается предписание, но оно не выполняется, говорит о том, что механизм привлечения УК к ответственности дает сбой. Прошу минжилстройназдор региона разобраться с каждым конкретным случаем. Плохая история, когда элементарный вопрос об уборке выливается в бумажное творчество по кругу. Так не надо делать», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает ЦУР Мурманской области, в топ-5 тем обращений жителей вошли также сигналы по ремонту и содержанию дорог и вопросы, связанные с социальным обслуживанием, и сообщения по теме вакцинации и лечения коронавируса.