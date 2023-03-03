«Адреналин зашкаливал» - «ММТП» стал чемпионом Мурманска по хоккею с мячом! Но горячие игры продолжаются

В Мурманске определился победитель чемпионата города по хоккею с мячом среди мужских команд. Турнир проходил по круговой системе, и в решающем поединке встретились два давних принципиальных соперника: команды «Мурманский морской торговый порт» и ««Электранс» СШ – 6».

Перед началом матча ««Электранс» СШ – 6» занимал верхнюю строчку турнирной таблицы, и перед «ММТП» стояла непростая задача обыграть и обойти молодую и амбициозную команду. Капитан команды «ММТП», мастер спорта по хоккею с мячом, докер-механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах № 13 грузового района № 2 АО «ММТП» Яков Красовский рассказал, что портовики очень серьезно готовились к игре, потому что им было необходимо выиграть с запасом, как минимум, в два мяча, а ««Электрансу» СШ – 6», соответственно, сохранить этот разрыв.

«Поединок получился сверхнапряжённым. Наш соперник играл от обороны и удачно контратаковал. Поэтому мы сделали ставку на дальние удары и атаки через фланги. Во время перерыва, когда счёт на табло был 3:3 и перед нами по-прежнему стояла задача выигрывать с перевесом в два мяча, проявились лучшие качества всей команды – чувство сплоченности и готовность к полной самоотдаче. Все выложились на все возможные проценты и вырвали чемпионство на последней минуте!», - сказал Яков Красовский.

Как признаются игроки, в этой игре «адреналин зашкаливал». Такие победы и чувство восторга, которое они проносят, запоминаются на всю жизнь.

«Фантастическая по накалу и драматизму игра, в которой встретились две достойные команды. Тем приятнее, что команда Мурманского морского торгового порта показала свои лучшие спортивные и человеческие качества и стала чемпионом Мурманска. Поздравляю наших ребят!», - отметил исполнительный директор АО «Мурманский морской торговый порт» Алексей Рыкованов по итогам победной игры.

В то же время расслабляться нашим хоккеистам пока рано. В воскресенье на стадионе «Строитель» в 13.00 команде «ММТП» предстоит финальный матч в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею с мячом. Соперник известный и очень серьёзный - ХК «Мончегорск». Портовики понимают, что легкой игры не будет, но победа в чемпионате города добавляет позитива и положительных эмоций. В любом случае болельщиков точно ждёт яркий хоккейный праздник. Вход на матчи бесплатный.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251172%2Fwall-149919532_3024