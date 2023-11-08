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Мурманская область. Арктика (16+)08.11.23 16:00

Адресный характер: в блоке «ЖКХ» больше всего сообщений северян касается вопросов, связанных с отсутствием отопления в квартирах

На прошедшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 1169 сообщений, оставленных пользователями социальных сетей, а также порталов «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период — 829. Об этом 7 ноября сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Артём Марышев.

В блоке «ЖКХ» больше всего сообщений касалось вопросов, связанных с отсутствием отопления в квартирах. Количество жалоб по тематике снизилось на 22% в сравнении с предыдущим отчётным периодом.

«В основном сообщения носят адресный характер. Например, в Североморске отключения были связаны с ремонтными работами на сетях. В Апатитах 2 ноября АО «Апатитыэнерго» зафиксировали парение в тепловой камере и поступление горячей воды по лоткам в районе дома №26 по проспекту Сидоренко, на следующий день работы по замене поврежденного участка трубопровода были выполнены», — пояснил Артем Марышев.

В блоке «Благоустройство» 24 августа жительница Мурманска попросила провести земельные работы по устранению последствий ремонта инженерных сетей на улице Скальная, 2 и на территории школы №49. По информации ОАО «Мурманэнергосбыт», планируемый срок окончания работ 15 ноября. Восстановление нарушенного благоустройства должны провести до 30 июня 2024 года.

Зафиксировано также несколько аналогичных жалоб на невосстановленное асфальтобетонное покрытие после проведения земляных работ во дворе дома №31 по улице Карла Либкнехта.

В блоке «Дороги» большинство сигналов касалось расчистки дорог от снега и наледи. За неделю поступило 44 таких сообщения. Из них отработано — 34, в работе — 10.

«Отработка обращений жителей о необходимости расчистки и подсыпки территорий ведётся планово. Минтранс, ОМСУ, дорожные и коммунальные службы держать ситуацию на контроле, особенно в части противогололедной отработки автодорог, тротуаров, лестниц и дворовых проездов для недопущения роста жалоб жителей», — отметил руководитель ЦУР.

Больше всего сигналов в блоке «Мусор/Свалки/ТКО» касалось стихийных свалок отходов. Из поступивших сообщений отработано — 5, в работе — 17. Число таких сигналов по региону в сравнении с предыдущим периодом сократилось более, чем в 2 раза.

«Хочу отдельное внимание обратить на обработку пескосоляной смесью улиц города Мурманска. Жители сообщают, что на ряде остановок песок хранится не в специальных боксах, а складируется просто кучами где-то в углу — так не должно быть. Прошу главу администрации Юрия Сердечкина взять эту ситуацию на контроль и оперативно решить проблему», — заключил губернатор Андрей Чибис.

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