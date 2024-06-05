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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.24 12:00

Адвокаты – лидеры по заработным платам среди других юристов в Мурманской области

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали спрос на специалистов с юридическим образованием, выяснив, какие зарплаты им предлагают и насколько они востребованы в разных регионах страны. 

Каждый адвокат – юрист, но не каждый юрист получил статус адвоката, для этого нужно сдавать квалификационный экзамен. Если вакансий для юристов в этом году было размещено по России около 25,5 тысячи, для юрисконсультов – 24,5 тысячи, то для адвокатов – только более 500 предложений.

По количеству вакансий для юристов лидирует Москва – почти 8 тысяч предложений с начала года, в топ входят также Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область. В Мурманской области спрос на юристов в начале этого года по сравнению с началом 2023 года вырос на 18%.

При этом диапазон зарплат для адвокатов значительно выше, чем для юристов и юрисконсультов. Так, согласно аналитическому сервису hh.ru «Люди в цифрах», в 2024 году в целом по стране он составляет 86-207 тысяч рублей, для юрисконсультов – 55-103 тысячи рублей, для юристов – 52-100 тысяч рублей.

Самые высокие зарплаты юристам готовы предлагать работодатели в Москве – медиана 95,8 тысячи рублей, в Сахалинской области – 82 тысячи рублей, а также в Мурманской области – 72 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом доход юристов в северном регионе вырос на 10 тысяч рублей.

Юристы не относятся к дефицитным профессиям, скорее наоборот, так как hh.индекс (или индекс конкуренции) по ним в целом по стране составляет 13,1 резюме на вакансию при нормальном диапазоне конкуренции в 4-8. Дефицита юристов нет во всех регионах – минимум по индексу конкуренции зафиксирован в Вологодской области – 7,1, максимум – в Республике Коми (сразу 120,5 резюме на одну вакансию). Похожая ситуация и по другим специалистам с юридическим образованием – юрисконсультам, hh.индекс по ним колеблется по стране от 5,4 до 61 резюме на вакансию. В Мурманской области уровень конкуренции для юристов на данный момент порядка 15 резюме на вакансию.

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