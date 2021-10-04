«Аэрофлот» перестал возвращать сборы за использование систем бронирования в случае возврата билета

Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 сентября перестала возвращать пассажирам сборы за использование систем бронирования в случае возврата авиабилета, сообщили «РБК» в пресс-службе авиакомпании, пояснив, что использование внешних систем при оформлении билетов является для перевозчика фактическими затратами и приносит убытки в случае возврата билета.

«Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили в компании.

На сайте «Аэрофлота» появилось примечание, согласно которому сборы за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования не будут возвращаться для билетов, купленных после 28 сентября, если пассажир добровольно отказался от перевозки или её части.

Как пишет 1prime.ru, согласно информации на сайте, сбор взимается при покупке билета по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»: на внутренний рейс — 270 рублей; на международный рейс — 3,9 евро; при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж сбор составит 8,5 евро.

Кроме того, дополнительно придётся заплатить: за покупку билета с вылетом из Китая, совершенную не в России и не в Китае — 100 долларов; за возможность купить за пределами России билет с маршрутом из городов РФ — 10 долларов; за покупку (за пределами РФ и Китая) билетов на рейс из городов Европы в Китай в одну сторону — 20 евро.