Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октябряКрупнейшим разделом в бюджете 2022 года будет социальная политика, за ним – затраты на оборону
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.10.21 10:15

«Аэрофлот» перестал возвращать сборы за использование систем бронирования в случае возврата билета

Авиакомпания «Аэрофлот» с 28 сентября перестала возвращать пассажирам сборы за использование систем бронирования в случае возврата авиабилета, сообщили «РБК» в пресс-службе авиакомпании, пояснив, что использование внешних систем при оформлении билетов является для перевозчика фактическими затратами и приносит убытки в случае возврата билета.

«Сбор, таким образом, призван компенсировать фактические затраты», — сообщили в компании.

На сайте «Аэрофлота»  появилось примечание, согласно которому сборы за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования не будут возвращаться для билетов, купленных после 28 сентября, если пассажир добровольно отказался от перевозки или её части.

Как пишет 1prime.ru, согласно информации на сайте, сбор взимается при покупке билета по прямым каналам продаж или в пунктах продаж «Аэрофлота»: на внутренний рейс — 270 рублей; на международный рейс  — 3,9 евро; при покупке билета на любое направление через любые другие каналы и в других пунктах продаж сбор составит 8,5 евро.

Кроме того, дополнительно придётся заплатить: за покупку билета с вылетом из Китая, совершенную не в России и не в Китае — 100 долларов; за возможность купить за пределами России билет с маршрутом из городов РФ — 10 долларов; за покупку (за пределами РФ и Китая) билетов на рейс из городов Европы в Китай в одну сторону — 20 евро.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

GeCnJGjH
04.10.21 13:42
Все без масок! Как в старые - допандемийные времена! Для кого-то День города обернётся вызовом медиков, радость окажется недолгой. Се ля ви...
Комментарий к новости:Более 30 тысяч жителей приняли участие в праздновании 105-летия Мурманска
Юрий.
02.10.21 09:47
Да пофиг, но похоже это на пауков в банке. Если кто чуть ослаб ,сожрут
Комментарий к новости:Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск
VJhzxjrR
01.10.21 10:09
Фото к сообщению подобрано правильное: и подохнуть не дают, и радоваться нечему!
Комментарий к новости:Правительство предлагает поднять МРОТ в 2022 году на 6,4%
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Финансовый маркетплейс расширил список услуг, доступных для мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 18 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Владимир Путин указом установил в России День отца, отмечать его будут в третье воскресенье октября
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика