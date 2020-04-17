«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы уже до августа

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» до конца июля остановил продажи билетов на международные рейсы.

Как пишет «Коммерсант», в настоящее время авиабилеты из Москвы в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города можно купить только с 1 августа. На сайте перевозчика сейчас нет технической возможности забронировать билеты на поездку за границу до этой даты.

Ранее на сайте «Аэрофлота» можно было приобрести билеты на международные рейсы с вылетом после 30 апреля.

Напомним, что власти РФ с целью предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 с 27 марта закрыли международное пассажирское авиасообщение. В настоящее время выполняются только вывозные рейсы: они доставляют россиян из зарубежных стран. 30 марта Россия закрыла государственные границы, исключения действуют только в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.