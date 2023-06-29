Аэрофотосъёмочные работы с использованием беспилотника проводят земельные инспекторы

В настоящее время в земнадзор активно внедряются современные дистанционные технологии. С мая 2023 года государственные земельные инспекторы Управления Росреестра по Мурманской области начали осуществлять аэрофотосъемочные работы с использованием беспилотного летательного аппарата.

«Основной задачей, стоящей перед ведомством в данном направлении, является проведение до конца октября 2023 года аэрофотосъёмки на территории Мурманской области площадью не менее 200 га ежемесячно», - сказала руководитель регионального Росреестра Анна Бойко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, в конце июня Анна Бойко провела мониторинг использования инспекторами БПЛА в целях государственного земельного надзора и государственного мониторинга земель. В полевых условиях был осуществлен облет части территории муниципального образования г.п. Молочный Кольского района площадью порядка 60 гектар.

«По результатам аэрофотосъёмки инспекторам предстоит подготовить ортофотопланы, которые будут использованы для наполнения Единой электронной картографической основы, выявления нарушений земельного законодательства, исправления реестровых ошибок», – пояснила Анна Бойко.

Использование современных технологий позволяет не только осуществить мониторинг значительно большей территории, но и обследовать труднодоступные земельные участки, участки с ограниченным доступом.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.