Аэропорт «Хибины» готовится к открытию

С 15 июня Аэропорт «Хибины» возобновляет работу после приостановки из-за коронавируса. Специализированная организация провела дезинфекцию помещений в аэропорту.

Отметим, что аэропорт возобновляет работу после приостановки из-за коронавируса. Аэропорт расположен на территории, где действуют ограничения на въезд и выезд, проезд к нему будет открыт.

Правительство Мурманской области приняло постановление, по которому можно заехать в Апатиты: если гражданин улетает или прилетает и имеет на руках билет; если гражданин провожаете кого-то в аэропорт или встречает, при этом нужно оформить электронное согласование.

С 15 июня возобновляются регулярные рейсы авиапредприятия «Северсталь». В расписании уже доступны рейсы с 15 по 30 июня. О расписании на июль службы аэропорта обещают сообщить позже.

Справочная служба аэропорта ⁣«Хибины» +7-921-514-00-15