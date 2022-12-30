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Мурманская область. Арктика (16+)30.12.22 17:45

Аэропорт «Хибины» принял первый регулярный рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы

Регулярные рейсы крупнейшего российского перевозчика по маршруту Шереметьево – Хибины – Шереметьево будут выполнять воздушные суда Airbus-320 три раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Вылет из Шереметьево – в 11.50, прибытие в Хибины – в 14.20, обратные рейсы в Шереметьево – в 15.20.

«Мурманская область в последние годы становится туристической точкой притяжения. И если до недавнего времени мы видели явно выраженный сезонный характер турпотока по этому направлению, то сейчас Заполярье становится интересным нашему пассажиру в течение всего года. Именно поэтому мы приняли решение открыть прямые регулярные рейсы из Москвы в Кировск. Новый пункт в нашей маршрутной сети расширяет возможности путешествий по России. Теперь самолётами «Аэрофлота» можно быстро и с высоким уровнем комфорта добраться до горнолыжного курорта с одним из самых длинных сезонов катания в нашей стране. А любители активного отдыха по достоинству оценят специальное предложение «Аэрофлота» по бесплатной перевозке спортивного снаряжения к месту отдыха и обратно», – отметил директор департамента управления сетью и доходами «Аэрофлота» Иван Батанов. 

«Авиакомпания «Аэрофлот» предъявляет самые серьёзные требования к безопасности и качеству наземного обслуживания своих воздушных судов. То, что крупнейший российский авиаперевозчик пришел к нам, означает признание результатов нашей работы по совершенствованию инфраструктуры аэропорта. Тем не менее, для нас это не повод останавливаться на достигнутом. Поэтому мы продолжим все проекты, направленные на развитие», – подчеркнула генеральный директор аэропорта Хибины Светлана Скопина.

Развитие воздушной гавани Кировска и Апатитов – важная часть крупного инвестиционного проекта компании «ФосАгро» и правительства Мурманской области, направленного на раскрытие потенциала горно-туристического кластера «Хибины». С 2013 года «ФосАгро» направила на развитие аэропорта более 1,15 млрд рублей. Благодаря этому здесь появились современные курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности и новая техника наземного обслуживания.

В ближайших планах «ФосАгро», региональных властей и руководства аэропорта Хибины – реконструкция взлётно-посадочной полосы и продолжение работ по обновлению здания и помещений аэровокзала.

«Аэрофлот» – это знак качества. Это говорит о том, что аэропорт Хибины развивается и те инвестиции, которые вкладывает компания «ФосАгро» в его развитие, в поддержание его на современном уровне в том числе и в части безопасности, приносят результат. Развитие горнолыжного курорта в Хибинах даёт хороший импульс для модернизации соответствующей инфраструктуры», – подчеркнула заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня аэропорт Хибины обслуживает более 1,5 тысячи рейсов в год, а пассажиропоток, проходящий через аэрогавань, за последние 6 лет вырос в 10 раз. По прогнозам специалистов аэропорта, за 2022 год он составит 190 тысяч человек.

Увеличение пассажиропотока – свидетельство роста популярности горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» – ядра горно-туристического кластера «Хибины». В прошлом сезоне, который стал самым продолжительным среди курортов России и Европы, расположенных на сопоставимых высотах, его посетило более 268 тысяч гостей. В 2022 году трассы «Большого Вудъявра» открылись первыми в России – 4 ноября.

Широкая география полетов «Аэрофлота», гибкие возможности для стыковок, возможность оформления трансфертного билета по единому тарифу существенно упрощает планирование путешествий не только для туристов, но и для жителей юга Мурманской области. При этом аэропорт Хибины также будет принимать и отправлять регулярные рейсы и других авиакомпаний в полном объеме. Сегодня это – два направления и три авиаперевозчика: авиакомпания «Северсталь» из аэропорта Хибины выполняет регулярные рейсы в Москву (аэропорт Шереметьево) и Санкт-Петербург, авиакомпания S7 – в Москву (аэропорт Домодедово) и авиакомпания «Россия» – в Санкт-Петербург.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

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