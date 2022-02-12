Аэропорт «Хибины» принял первый рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга

Вчера пассажиров в аэропорту «Хибины» встретили вице-спикер Мурманской областной Думы Евгений Никора и депутат регионального парламента Сергей Свинин.

Открытие нового направления авиакомпании «Россия» стало возможным благодаря программе субсидирования региональных авиаперевозок со стороны субъектов Российской Федерации и Росавиации. Авиарейсы из Петербурга в Кировск – часть программы по популяризации российских туристических направлений. Первые рейсы уже доставили пассажиров и на Кольский полуостров, и в северную столицу.

– Это значимый результат совместной работы органов власти, компаний, и людей, которые любят Мурманскую область и верят в её туристический потенциал, – отметил Евгений Никора. – Выделенная из регионального бюджета на поддержку авиасообщения Петербург - Хибины субсидия, поддержка компании «ФосАгро», усилия муниципальных образований Апатиты и Кировск, своевременное решение авиакомпании позволили добавить четыре еженедельных рейса к расписанию. Это дополнительный импульс для развития туризма – на первом же рейсе прилетело много любителей зимнего отдыха. А для жителей юга Кольского полуострова – это дополнительные возможности выехать по делам или на отдых. Мы очень любим Мурманскую область и всегда готовы влюбить в неё всех, кто здесь впервые.

Парламентарии обсудили с коллегами дальнейшие действия для развития аэропорта и туристической инфраструктуры кластера «Хибины», а также новые идеи всесезонного отдыха для северян и гостей Кольского края. Отмечено, что пассажиропоток в Мурманскую область за 5 лет увеличился с 19-ти до 133-х тысяч человек в год. Кировский горнолыжный комплекс — самый высокогорный на Северо-Западе России — пользуется большой популярностью.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22799/