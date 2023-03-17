«Аэропорт Мурманск» получил положительное заключение на строительство нового аэровокзального комплекса

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, проект «Аэропорт Мурманск» получил положительное заключение главной государственной экспертизы на строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Мурманск.

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства 15 марта 2023 года.

Следующий этап – заключение договора на проведение строительно-монтажных работ по строительству аэровокзального комплекса.

«Мы получили важнейший документ, подтверждающий соблюдение всех установленных требований для организации такого масштабного строительства. Уже во всю идёт выбор генерального подрядчика. Летом начнём строительство», – прокомментировал заместитель генерального директора технической дирекции АО «Аэропорт Мурманск» Сергей Пешнин.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, новый терминал внутренних воздушных линий повысит пропускную способность аэропорта на 400 пассажиров в час, позволяя поднять качество обслуживания и скорость обработки багажа. Комплекс будет построен с правой стороны от ныне существующего здания аэровокзала и оснащён телетрапами для посадки и высадки пассажиров.

Параллельно со строительством терминала проводятся работы по реконструкции аэропортового комплекса, включая расширение перрона, строительство новых объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.