Аэропорт Мурманск представил летнее расписание рейсов по актуальным направлениям и маршрутам, запланированным в этом сезоне

Авиакомпания «Смартавиа» регулярно совершает рейсы в Сочи. Рейсы выполняются 2 раза в неделю, по понедельникам и субботам. Прямые рейсы в Калининград выполняются авиаперевозчиком по субботам. Также увеличена частота полётов в Санкт-Петербург, до двух раз в день, в Москву – ежедневно, кроме воскресения.

Авиакомпания «Северсталь» 6 дней в неделю совершает рейсы в Архангельск. А в Череповец можно улететь по понедельникам, пятницам и воскресеньям.

Авиакомпания «Сибирь» корректирует расписание полётов в Москву, совершая перелёты 2 раза в день, аэропорт Домодедово.

АК «Аэрофлот» 2 раза в день выполняет рейсы в Шереметьево.

АК «Россия» также летает 3 раза в день Санкт-Петербург и 2 раза в неделю в Шереметьево. Также ежедневно в Шереметьево летает авиакомпания «Победа».

Авиакомпания «Северный ветер» осуществляет полётную программу в Нижний Новгород по вторникам и пятницам, в Пермь – по понедельникам и пятницам.

АК «ЮВТ-Аэро» продолжает полёты в Казань по вторникам.

Из нового: со 2 июня АК «Азимут» будут совершать рейсы в Калугу по понедельникам и пятницам.

В летнем расписании появилась АК «Corendon Airlines»: начиная с 4 мая авиакомпания будет совершать прямые перелеты в турецкую Анталью.

Кроме того, авиакомпания «Белавиа» будет выполнять рейсы в Минск. Полётная программа запланирована с 23 мая по 24 октября по вторникам. Продажи уже открыты, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.