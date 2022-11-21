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Мурманская область. Арктика (16+)21.11.22 11:00

Аэропорт Мурманск ждёт масштабная реконструкция

В аэропорту Мурманска состоялась деловая встреча по подписанию трёхстороннего соглашения о передаче Государственным заказчиком ФКУ «Ространсмодернизация» в лице руководителя проекта Ильдара Салахетдинова подрядчику АО «Промстройсервис» в лице руководителя проекта Александра Чумака объекта в рамках контракта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Мурманск)».

На встрече также присутствовали начальник Северо-Западного межтерриториального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Олег Ширин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова и руководство АО «Аэропорт Мурманск» в лице генерального директора Руслана Степанца и технического директора Сергея Пешнина.

Темами встречи стали обсуждение основных объектов, попадающих под реконструкцию и модернизацию, этапы и сроки строительства, а также определение сроков выполнения работ по контракту. В ближайшие два года инфраструктура аэропорта Мурманск должна кардинально измениться. Здания, перроны, система взлётно-посадочных полос — масштабная реконструкция придаст заполярному аэровокзалу новый облик.

«Мурманск — это очень значимый объект, потому что это район Крайнего Севера, Арктика. Есть федеральная программа по развитию инфраструктуры арктической зоны. Мы, безусловно, поддерживаем и будем следить за исполнением всех поставленных целей и обязательств», –заявил начальник СЗМТУ управления Росавиации Олег Ширин.

«Мы, в свою очередь, очень рады, что в скором времени Аэропорт Мурманск преобразится ещё сильнее. Он станет безопаснее и современнее», – отметила министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

Реконструкция объекта предусматривает выделение следующих этапов:

1. Строительство объектов транспортной (авиационной) безопасности. Данный этап подразумевает строительство новых объектов электроснабжения, транспортные подстанции, строительство патрульной дороги, реконструкция периметрового ограждения.

2. Строительство комплекса аварийно-спасательных объектов. На данном этапе работ планируется строительство здания аварийно-спасательной станции (АСС) и строительство дороги для спецтранспорта.

3. Реконструкция комплекса аэродромных сооружений. Данный этап, в отличии от первых двух, уже будет заметен для гостей Аэропорта Мурманск. В планах – параллельно с работой по аэродрому будет происходить и строительство нового терминала внутренних авиалиний, действующий аэровокзал планируют использовать для международных рейсов. Также запланированы серьёзные реконструкции перрона «Северный», светосигнального оборудования и водосточно-дренажной системы.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, по ходу этого полномасштабного строительства возможны корректировки. Сметная стоимость согласно заключению экспертизы, составляет 4,145 млрд рублей. Завершение реконструкции обозначено в 2024 году.

«Проект непростой и очень интересный. Все материалы, полученные нами в работу, учитывают специфику и большое количество различных нюансов. Мы уверены в том, что работе это только поможет», – отметил представитель генеральной подрядной организации Александр Чумак.

«Это исторический день для аэропорта Мурманск. Мы надеемся, что все работы, запланированные в ходе столь масштабной реконструкции, будут выполнены в срок, и со своей стороны будем оказывать максимальное содействие. Для пассажиров меняется комфорт и, конечно, безопасность — две главные составляющие. Теперь эти вещи переходят на другой уровень в нашей авиагавани», – сказал генеральный директор АО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

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