г.Кандалакша

Централизованная библиотечная система продолжает проекты «Музей имени Бабушки Яги» и «Литературные новости». 6+

В сообществе проходит всероссийский челлендж «Русские рифмы», а также онлайн-викторина «В мире шахмат». 6+

Размещена пластилиновая анимация, созданная Нивской сельской библиотекой. Также началась «Викторина выходного дня», которая продлится все лето. 0+

В сообществе ДК «Металлург» публикуются циклы мастер-классов: «Чудеса из бумаги» и по театральному мастерству с режиссером Анной Лаговой. 12+

В рубрике «Виртуальная гостиная «Сам себе… мастер на все руки» размещён мастер-класс по плетению косы «рыбий хвост». 6+

Здесь же вы найдёте видео оздоровительной гимнастики и выставку работ руководителя «Хора ветеранов» Яны Афанасьевой «Одежка для ножек». 6+

п.Африканда

В сообществе ДК «ВКонтакте» в рамках акции «Подвигом славны мои земляки» создан и размещен видеоролик с информацией о земляках-ветеранах. Там же проходят различные викторины и стартовала рубрика «Зарядка для ума». 6+

1 сентября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Полярные Зори

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» выложены видео об интересных местах Кольского полуострова. В первом выпуске зрители ближе познакомятся с озером Имандра, Териберкой, горой Воттовааре и Хибинами. 6+

Трансляции:

19 августа

Культурный кругозор, игротека в рамках проекта «Хочу все знать» авторы расскажут об одном из мостов русской Венеции - Аничковом, «Читаем на ночь». 12+

г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района работают выставки: фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому, разведчику партизанского отряда «Большевик Заполярья»; «Край реки сосновой», посвященная 75-летию образования Печенгского района. 12+

27 августа - 10 сентября

В Никеле на базе Центрa «Вторая школа» пройдт летняя арт-резиденция «Никель – Полярный день». Российские и международные художники, музыканты, фильммейкеры и кураторы снова соберутся в Никеле, чтобы исследовать и раскрыть невидимый потенциал Севера и переосмыслить пространство города со стороны искусства. В этом году темой резиденции стало раскрытие «невидимых слоёв» малых городов, многослойности северной природы и неспешной жизни Кольского полуострова. На две недели приглашенные художники погрузятся в исторический, социальный и культурный контекст Никеля и приграничной территории двух стран. Артисты изучат архивные материалы, соберут серию интервью, поработают с полевыми записями и городскими поверхностями, а затем на основе полученного опыта создадут серию итоговых работ.

Приглашенными кураторами резиденции этого года станет «Фрайдеймилк» – независимая кураторская группа в сфере культуры и медиа, основанная за Полярным кругом, в Мурманске. Проекты «Фрайдеймилк» развиваются на стыке современного искусства и новых медиа и фокусируются на поисках новой северной идентичности, продвигая идею смещения культурных центров из столиц в регионы. «Фрайдеймилк» имеют большой опыт организации масштабных международных проектов и локальных проектов. В их копилке - аудиовизуальный фестиваль «Инверсия», арт-экспедиция для северных артистов «Uncapitals», трехлетний российско-норвежско-нидерландский проект «Dark Ecology», творческие мастерские и лаборатории.

В этом году арт-резиденцию «Никель – Полярный день» посетят художники со всей страны. Андрей Птицын – художник-урбанист из Петрозаводска, организатор граффити-фестивалей в родном городе и участник стрит-арт событий в Норвегии, Германии, Финляндии и России. 1999Q – визуальный художник и фильммейкер из Мурманска, использующий в своем творчестве медитативные картинки северной природы и элементы индустриальных пространств. Сергей Костырко – музыкант, математик и медиахудожник родом из приграничного Никеля, долгое время базирующийся в Санкт-Петербурге. Сергей на протяжении нескольких лет исследует звук как ученый и музыкант, в фокусе его научных интересов – создание алгоритмов физического моделирования. Александр Тимофеев – цифровой художник из Москвы, один из основателей студии дизайна fluc28, работающий с AR и VR технологиями. Александр смешивает реальность и виртуальность, примеряя гейм-дизайн к музейным, фестивальным и галерейным проектам. Юрий Шачнев – художник и каллиграф из Мурманска. Вместе с членами Союза художников Мурманской области Юрий разработал ряд проектов по росписи малых городских объектов.

Наблюдать за деятельностью художников можно онлайн - в группе Центр «Вторая школа» в соцсети «ВКонтакте».

г.Кировск

В рамках празднования Дня горняка кировский городской Дворец культуры объявляет интернет-конкурсы: на лучшее авторское стихотворение «Горнякам дарю я эти строки…» и изделий и декоративных панно «Креатив из камня». Работы принимаются до 26 августа. 6+

18 августа - 30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5–6 лет; 2 группа: 7–10 лет; 3 группа: 11–14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

18 августа – 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

В группе «ВКонтакте» городского Дворца культуры начался конкурс «Загадочные жители Лапландии». Там же работают рубрики: «Народы России», «Еженедельный мастер-класс от Екатерины Кирьяновой «Веселые занимашки», «Глазами кукол», «Северная тропа», «Герои города», размещены различные мастер-классы, проходит цикл игровых программ для детей и взрослых «Домовёнок». 6+

18 августа – 18 сентября

В Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава начинает работу выставка «Куклы народов мира», посвященная Международному дню коренных народов. Посетителей музея встречает большая коллекция Авдеевой Ларисы Павловны, жительницы села Ловозера.

Кукла - первая игрушка человека во все времена и у всех народов мира от суровых просторов Арктики до безводных песков пустынь. В собрании Ларисы Павловны – куклы коллекционные, игровые и обережные. Есть и ее авторские работы - катушечная саамская кукла и саамская колыбель. Собирать куклы она начала более 40 лет назад, многие игрушки привозила из дальних стран - Дании, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швеции. Пополнялась коллекция и подарками друзей.

На выставке очень впечатляют куклы в национальных костюмах. Интересна любимая русская игрушка – веселый и жизнерадостный Петрушка. Это старинная игрушка-прятка, игрушка-дергунчик, «кукла в кулечке» - она даже взрослого не оставит равнодушным. С одним таким персонажем можно устроить маленький театр.

Много в коллекции Ларисы Павловны русских обережных кукол. Сделаны они из доступных, недорогих материалов - красивых, пестрых тканей и лент. Они просты в изготовлении - сработаны без ножниц и игл.

Куклы - не просто игрушки. Это отражение культуры любого народа. Всех желающих приглашают на выставку, которая продлится до 18 сентября 2020 года.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 46. Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» «ВКонтакте» онлайн-конкурс «Молодая семья. Счастливы вместе!». Для участия необходимо записать и отправить видеоролики для каждого из трех этапов заданий: визитная карточка «Наша love story», танцевальный конкурс «Всех настрой на позитив - покажи свой креатив!» и «Спорт у нас в тренде!». Приём заявок - до 15 августа. 0+

Продолжается фотоконкурс «Это было недавно. Это было давно» в формате фотоленты времени. Участникам нужно с 7 по 27 августа отобрать фотографии из семейных архивов, связанные с историей и строительством города и комбината, значимыми событиями, а также фотографии нашего времени. Лучшие снимки будут транслироваться 5 сентября на LED-экране в центре города и телеканале ОЛТВ. 12+

г.Ковдор

5 сентября – 15.00.

Открытие виртуального концертного зала в Ковдоре.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в сентябре 2019 года был завершён конкурсный отбор претендентов на получение грантов на оборудование виртуального концертного зала. Детская школа искусств в Ковдоре стала одним из победителей конкурса, получив грант на реализацию.

Виртуальный концертный зал даст возможность местным жителям получить доступ к шедеврам мирового музыкального классического искусства. Жители Ковдора смогут посещать показы концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, увидят выступления артистов творческих коллективов для всех возрастов. Проект поможет привить любовь к прекрасному через просвещение в сфере музыкального искусства.

г.Ковдор, ул.Ленина, 5. Детская школа искусств.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» стартовал фотоконкурс «Царство грибов». Итоги будут подведены в сентябре. 0+

Также в сообществе продолжается другой фотоконкурс «Наше северное лето». 6+

Там же вы можете принять участие в интеллектуальном квизе и онлайн-викторине «По волнам истории российского флота». 12+

В группе размещены записи пятого, юбилейного, открытого фестиваля детской инсценированной песни «Страна Фантазия», а также лирической комедии «Мишель», спектаклей по сказкам Топелиуса «Волшебная жемчужина Адельмины» и «Как научить котенка умываться» в исполнении театра юного зрителя «Сюрприз». 12+

Продолжаются рубрики «Страницы истории» и «Минутка игры», мастер-классы по искусству грима. 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В сообществе Североморского музейно-выставочного комплекса размещена виртуальная фотовыставка «Храмы России». 0+

Там же размещены онлайн-экспозиции «Не детские игрушки» и «Радужное настроение». 6+

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В музейном комплексе открыты: экспозиция бытовых предметов поморов конца XIX - начала XX веков и выставка, посвященная Дню строителя. 0+

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В группе можно совершить виртуальную экскурсию по выставке работ народного самодеятельного коллектива клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра» «Сияние бисера». 0+

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Все желающие могут присоединиться к онлайн-проекту «Я помню! Я горжусь!». Для участия необходимо прислать рассказы о родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, видео выступлений со стихотворениями, посвященными Победе и ветеранам. 0+

В группе Центра досуга молодёжи работает рубрика «Увлекательные прогулки по городу», в которой рассказывается об улицах Североморска. 6+

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В сообществе Североморского музейно-выставочного комплекса пройдут трансляции:

19 августа - 12.00

Виртуальная выставка флаконов для духов «Хранители ароматов» (из фондов МБУК СМВК. 6+

19 августа - 15.00

Виртуальная вахта памяти, посвященная 75-летию открытия памятника Б. Ф. Сафонову на ул. Гвардейской Североморска. 6+

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещена запись спектакля «Кот в сапогах» по пьесе В. Оршанского. Постановка, созданная в конце 2019 года, объединила волшебство сказки с не менее волшебной музыкой стиля диско. 6+

Также сообщество приглашает фотографов - любителей и профессионалов - к участию в выставке «Мой город Кола здесь и сейчас!», посвященной 455-летию города. Принимаются одиночные снимки и серии, в которых отражена жизнь Колы во всем её многообразии. Приём заявок - до 1 сентября. 12+

В группе продолжается видеоконкурс «Городок мой Кола - самый главный материк!». 0+

Здесь же размещены записи концерта коллектива «Русские наигрыши» (0+) и спектакля «Шиш и трактирщица» по пьесе русского сказочника Бориса Шегина. Сказка была записана в условиях самоизоляции, участники проявили фантазию, но самое важное, что ни один «лапоть» в процессе съемки не пострадал. А театральный коллектив «Северное сияние» представил видео своей первой работы - «АнекдотЪ» по рассказам Антона Чехова и оригинальную фантазию по сказке Корнея Чуковского «Краденое солнце». 12+

г.Мурманск

18 августа - 14.00

Стартует цикл мероприятий, посвящённых 175-летию Русского географического общества и Дню Географа. Презентация совместного проекта мурманского отделения ВРОО «Русское географическое общество» и Мурманской областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей». Экскурсия по мастерской проекта при участии и.о. министра культуры Мурманской области Натальи Ивановой, руководителя мурманского отделения РГО Дениса Моисеева.

г.Мурманск, ул. Шевченко, 26. Мурманская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих.

18 августа - 15.00

Состоится первая экскурсия для группы слепых и слабовидящих людей в рамках проекта «Прикосновение к исторической памяти о Великой Победе в Заполярье для слепых и слабовидящих людей».

г.Мурманск, мемориал «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны».

18 августа - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история» (далее – фестиваль), поддержанный Президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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На сайте Государственного архива Мурманской области откроется онлайн-выставка архивных документов «Страницы истории борьбы с эпидемиями в Мурманской области». Эпидемии - важный фактор возникновения социальной гигиены и профилактической медицины.

На выставке будут представлены документы о работе по предупреждению и борьбе с распространением инфекционными заболеваниями.

Среди экспонатов - документы по вопросам вакцинации на территории Мурманской области в дореволюционный период, в годы Советской власти и в современной России, а также советские плакаты, пропагандирующие прививки как надежное средство в борьбе с инфекционными болезнями.

С пандемией новой коронавирусной инфекции перекликаются документы Министерства здравоохранения Мурманской области за 2003 год, представляющие историю профилактики распространения «атипичной пневмонии».

Представленные документы свидетельствуют об успехах советской и российской медицины по профилактике и борьбе с распространением особо опасных инфекций, когда заболеваемость некоторыми из них упала в разы.

Государственный архив Мурманской области - https://www.murmanarchiv51.ru/

22 августа - 12.00

В Мурманске состоится велоэкскурсия по памятным местам областного центра для добровольцев Волонтёрского центра «Единой России» и ОНФ.

г.Мурманск.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Графика Анастасии Березы», «Большая картина», «Коломбина», «Искусство огня», «Точка росы», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Плакат молодых художников», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца», «Счастливое детство» и «Эскиз». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

18 августа - 14.00

Специалист отдела по работе с посетителями Мурманского областного художественного музея Оксана Сергеевна Третьякова проведёт виртуальный мастер-класс «Природа родного края» в технике рисования акварелью по мокрой бумаге. Картины, выполненные в этой технике, получаются воздушными и лёгкими.

До 6 сентября

В отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» вновь доступна к просмотру выставка, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов - «Война и мир в творчестве Александра Харшака». На выставке представлены работы известного советского художника-графика Александра Исааковича Харшака (1908-1989), которые являются собственностью семьи автора. Монументальные графические серии, на некоторые из них ушли десятилетия. Творчество Харшака заключает в себе тематическое и жанровое разнообразие, обращенное почти ко всем видам графического искусства - рисунку, офорту, акварели, пастели, литографии, в каждой работе видна полная отдача сил.

Всего гости увидят 75 произведений, из них - серия работ о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, пастельные листы посвящены мирным будням ХХ века, фотоматериалы, автолитографии.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: «Счастливое детство» (до конца года); «Как рубашка в поле выросла» (до конца года).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области».

В группе «ВКонтакте» размещены фотовыставки: «Наша общая Победа», «На страже здоровья Красной армии», «Рукам работа - душе праздник», «Улыбки советских детей», «Шел вперед солдат!», «Природа полуострова Рыбачий», «Военно-пропагандистская филателия», «Мурманск в пламени пожара», «Пернатые соседи», «Живая история семьи», «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Цветы Заполярья», «Мурманская область: история и современность», «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы».

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Стартовал новый творческий конкурс - все желающие могут проиллюстрировать северную сказку. Она может быть любая: поморская, саамская, финская или норвежская. Заявки принимаются все лето. 0+

В сообществе «ВКонтакте» работают рубрики: «Носы Заполярья», «Знаете ли вы...», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». 6+

Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

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В группе Краеведческого музея вышел новый выпуск рубрики «Советское детство». Еженедельно в рубрике «Советское детство» будут публиковаться материалы из фондов музея и частных коллекций жителей города, рассказывающие о жизни детей в СССР.

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Стартовал новый творческий конкурс - все желающие могут проиллюстрировать северную сказку. Она может быть любая: поморская, саамская, финская или норвежская. Заявки принимаются все лето. 0+

В сообществе «ВКонтакте» размещены видеоуроки по вышивке бисером и скандинавской ходьбе. Там же работают рубрики: «Носы Заполярья», «Знаете ли вы», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». 6+

Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Комикс-марафон» (до 31 августа); «Путешествие длиною в лето» (до 31 августа); «Безопасное солнце, или Лето в городе» (до 31 августа); «Куклы выходят на сцену»: выставка изданий о кукольном театре (до 31 августа); «Кукольный мир»: декоративно-прикладная выставка кукол студии «Артишок» (до 31 августа); «Литературная династия Блиновых: к 80-летию со дня рождения Б. Н. Блинова» (до 31 августа); «Туристский потенциал Мурманской области» (до 31 июля); «Православие на Кольском Севере» (до 31 июля); «В природе столько красоты!» (до 30 августа); «Летние путешествия по странам мира» (до 31 августа); «Своими словами» (до 31 августа); «Великие путешествия и открытия» (до 31 августа); «Ушастые, хвостатые, пятнистые, пушистые» (до 31 августа); «Фантастические миры Рэя Брэдбери» (до 31 августа); «Великие истории вечной любви» (до 31 августа); «Российскому флоту посвящается…» (до 31 августа); «Жизнь без улыбки - просто ошибка» (до 31 августа); «Литературная кругосветка» (до 31 августа).

19-22 августа

Пройдёт информационная акция «Равнение на флаг», посвященная Дню Государственного флага России. В программе: виртуальная игра «Триколор в истории страны». 12+

20 августа - 12.00-13.30

Смартмоб «Равнение на флаг» (12+).

20 августа в 12.00

Виртуальный проект «Байки из книгохранилища». Новый выпуск - «Белый Мурманск» - предлагает отправиться на столетие назад и окунуться в жизнь Мурманска того времени: посетить дома, оценить ассортимент товаров в магазинах, узнать о событиях театральной и спортивной жизни. 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

18-21 августа

В преддверии Всероссийского дня физкультурника Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой и региональный совета сторонников партии «Единая Россия» объявляют старт дистанционного конкурса спортивного фото «Мои спортивные достижения».

«8 августа отмечается Всероссийский день физкультурника. Если вы любите спорт, поощряете занятия спортом ваших детей, регулярно посещаете спортивные залы, а может быть даже добились спортивных результатов, поделитесь вашими спортивными достижениями со всеми», - отметила председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Юлия Величко.

Северянам от 4 до 18 лет предлагают присылать свои фото, на которых они будут запечатлены на велосипедах, скейтбордах, роликах, с гантелями, на коньках, лыжах, а также с любым другим спортивным инвентарем. От одного участника принимается одно фото.

Фото, присланные на конкурс, и его итоги будут размещены на виртуальной выставке на сайте библиотеки 27 августа. Все участники получат сертификаты, победители получат дипломы I-й, II-й, III-й степени и призы.

Отправить фотографии можно на адрес электронной почты: ood51@yandex.ru с 5 по 21 августа включительно. В сопровождающей заявке к фотографии следует указать: имя и фамилию конкурсанта, название снимка, номер телефон и другие необходимые данные.

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Традиционный проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки им. В.П. Махаевой в этот раз проходит в онлайн-формате. Участников ждёт увлекательная серия литературных заданий, мастер-классов, книжных обзоров и других активностей.

До 31 августа необходимо ежедневно выполнять задания организаторов, размещенные в официальном аккаунте «ВКонтакте» https://vk.com/gukmodub и на сайте библиотеки https://www.libkids51.ru/.

Чем чаще участвуете – тем больше соберете «баллов активности». Победители получат призы от библиотеки.

ДНК – значит доступно, наглядно и креативно. Как молекула ДНК складывается из отдельных аминокислот, так и наши летние онлайн-чтения будут складываться день за днём в увлекательное книжное приключение, а в середине сентября мы подведем итоги. «Активистов» будут отмечать и в начале каждой новой недели проекта.

Задания проекта можно найти под специальным хэштегом #ДНК_МОДЮБ. Кроме того, каждый день недели посвящен определенной теме: понедельник – день книжных увлечений, тема вторника – «Нескучная наука», главная тема среды – «На Севере жить», четверг – день путешествий, пятница – день, посвященный играм во всем их разнообразии. Субботу организаторы объявили днём фантазера, а воскресенье – днём здоровья.

О проекте: https://vk.com/@gukmodub-letnie-onlain-chteniya-dnk-pravila-uchastiya-i-dobrye-naputs.

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Двухмесячный проект «Летние чтения «ДНК» проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в отделе краеведческой литературы. За участие в мероприятиях библиотеки, участники получают баллы за выполненные задания. Победителя определят в сентябре.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе выступление Марка Дробинского (виолончель) и Мурманского филармонического оркестра, сольные программы Екатерины Ефремовой, программы для детей от коллектива «Лёгкие люди». 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», в которой музыканты рассказывают об известных авторах и композициях. А раздел «Музыкальный шедевр» знакомит северян с историей классических произведений. 6+

Также вы можете узнать о 12 вещах, которые не любят пианисты.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

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Продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». Где бы вы ни находились, есть шанс поделиться своим летним настроением. Участники должны сделать фото или видео своих «приветов» и выставить в соцсети с хэштегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки. Итоги конкурса подведут 1 сентября. 0+

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В преддверие Дня государственного флага Мурманский областной Дворец культуры в своей группе проводит акцию #символмоейстраны, чтобы собрать воедино представления граждан о символах нашей Родины. Итогом станет создание выставки лучших работ в виде баннеров на фасаде Дворца культуры.

С помощью рисунка или фотографии нужно изобразить один из символов нашей страны - флаг. Что для тебя флаг России? «Кировка» предлагает вдохновиться российским триколором и создать свой шедевр.

Что нужно для участия? До 15 августа сделать скан рисунка или фото, заполнить заявку с указанием ФИО, организации, возраста, контактного телефона, названия работы, краткого описания и отправить всё на электронную почту: odk_kirova@mail.ru (с пометкой акция #символмоейстраны), опубликовать работу в социальной сети ВКонтакте с хэштегами #символмоейстраны #кировкамурманск.

Главное условие конкурса - на работе обязательно должен быть отражён - российский триколор. Итоги будут подведены в День Государственного флага, 22 августа, в группе Дворца культуры в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе «ВКонтакте» размещён мультфильм из пластилина «Братья». Эта экранизация саамской сказки - лауреат I степени областного смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений «Приобщение детей к саамскому фольклору». 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В зале, расположенном в гостинице «Азимут», продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года».

В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдёте онлайн-выставки: «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист Ольга Чехова рассказала и показала, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+