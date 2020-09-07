г.Кандалакша

В группе Централизованной библиотечной системы размещена виртуальная выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери». Там же продолжаются проекты «Музей имени Бабушки Яги» и «Литературные новости». Размещена пластилиновая анимация, созданная Нивской сельской библиотекой. 6+

В сообществе ДК «Металлург» проходит фотоакция Школа.ru. Там же публикуются циклы мастер-классов, в том числе по театральному мастерству от режиссера Анны Лаговой. 12+

п.Африканда

В сообществе ДК «ВКонтакте» в рамках акции «Подвигом славны мои земляки» создан и размещён видеоролик с информацией о земляках-ветеранах. Там же проходят различные викторины и стартовала рубрика «Зарядка для ума». 6+

7 сентября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Полярные Зори

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» стартовали два конкурса: декоративно-прикладного и художественного творчества «И вырос АТОМГРАД» и конкурс макетов «Я - градостроитель». Работы принимаются до 29 сентября. 6+

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» выложены видео об интересных местах Кольского полуострова (6+).

8 сентября – 12.00

В честь 75-летия атомной промышленности Кольская АЭС запускает цикл научно-познавательных викторин. Стать участником интеллектуального марафона и проверить свои знания об атомной энергетике и Кольской атомной станции, а также выиграть ценные призы может любой желающий.

Организаторы викторины рассчитывают провести не менее 9 таких сетов по 10 вопросов. Пять знатоков, которые ответят на все вопросы и наберут максимальное количество баллов за весь цикл викторин, получат от Кольской АЭС призы и подарки.

«75-летие отечественной атомной промышленности - грандиозное событие в масштабах всей нашей страны. В Мурманской области одним из центров юбилейных торжеств является Кольская АЭС и город Полярные Зори. Конечно, эпидемиологическая ситуация в этом году диктует свои жесткие правила, но мы стараемся сделать участие в мероприятиях доступным для всех», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

По правилам викторины ответить на вопросы сета каждый участник сможет только один раз. При этом время заполнения опросника ограничивается 7,5 минутами, а прием ответов заканчивается в день публикации вопросов в 23:59 по московскому времени.

По словам организаторов, временные ограничения уравнивают шансы на победу и позволяют выявить реальных знатоков темы, не пользующихся подсказками из сети Интернет.

Обязательным условием участия в викторине является заполнение полей: «Адрес электронной почты» и «Фамилия Имя», иначе, найти и определить победителей, было бы невозможно. Н

Каждый вторник, начиная с 25 августа, десять вопросов викторины будут публиковаться на страничке информационного центра Кольской АЭС в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/icknpp

г.Никель

В Историко-краеведческом музее Печенгского района открыты: фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба; выставка «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому, разведчику партизанского отряда «Большевик Заполярья»; выставка «Край реки сосновой», посвященной 75-летию образования Печенгского района.

В сообществе музея северяне могут увидеть онлайн-выставку из собрания областного краеведческого музея «История пограничной охраны в Заполярье».

7-10 сентября

В Никеле на базе Центрa «Вторая школа» проходит летняя арт-резиденция «Никель – Полярный день». Российские и международные художники, музыканты, фильммейкеры и кураторы снова соберутся в Никеле, чтобы исследовать и раскрыть невидимый потенциал Севера и переосмыслить пространство города со стороны искусства. В этом году темой резиденции стало раскрытие «невидимых слоёв» малых городов, многослойности северной природы и неспешной жизни Кольского полуострова. На две недели приглашенные художники погрузятся в исторический, социальный и культурный контекст Никеля и приграничной территории двух стран. Артисты изучат архивные материалы, соберут серию интервью, поработают с полевыми записями и городскими поверхностями, а затем на основе полученного опыта создадут серию итоговых работ.

Приглашенными кураторами резиденции этого года станет «Фрайдеймилк» – независимая кураторская группа в сфере культуры и медиа, основанная за Полярным кругом, в Мурманске. Проекты «Фрайдеймилк» развиваются на стыке современного искусства и новых медиа и фокусируются на поисках новой северной идентичности, продвигая идею смещения культурных центров из столиц в регионы. «Фрайдеймилк» имеют большой опыт организации масштабных международных проектов и локальных проектов. В их копилке - аудиовизуальный фестиваль «Инверсия», арт-экспедиция для северных артистов «Uncapitals», трехлетний российско-норвежско-нидерландский проект «Dark Ecology», творческие мастерские и лаборатории.

В этом году арт-резиденцию «Никель – Полярный день» посетят художники со всей страны. Андрей Птицын – художник-урбанист из Петрозаводска, организатор граффити-фестивалей в родном городе и участник стрит-арт событий в Норвегии, Германии, Финляндии и России. 1999Q – визуальный художник и фильммейкер из Мурманска, использующий в своем творчестве медитативные картинки северной природы и элементы индустриальных пространств. Сергей Костырко – музыкант, математик и медиахудожник родом из приграничного Никеля, долгое время базирующийся в Санкт-Петербурге. Сергей на протяжении нескольких лет исследует звук как ученый и музыкант, в фокусе его научных интересов – создание алгоритмов физического моделирования. Александр Тимофеев – цифровой художник из Москвы, один из основателей студии дизайна fluc28, работающий с AR и VR технологиями. Александр смешивает реальность и виртуальность, примеряя гейм-дизайн к музейным, фестивальным и галерейным проектам. Юрий Шачнев – художник и каллиграф из Мурманска. Вместе с членами Союза художников Мурманской области Юрий разработал ряд проектов по росписи малых городских объектов.

Наблюдать за деятельностью художников можно онлайн - в группе Центр «Вторая школа» в соцсети «ВКонтакте».

г.Кировск

В сообществе продолжается онлайн-конкурс «Ах, картошечка-картошка!», приуроченный к празднованию XVII ежегодного праздника «День картошки». Работы можно присылать до 10 сентября. 6+

7-30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5–6 лет; 2 группа: 7–10 лет; 3 группа: 11–14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

7 сентября - 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

Городской Дворец культуры возобновил свою работу в обычном режиме. Во время занятий соблюдаются необходимые профилактические меры: масочный режим, дистанционный формат и т. д. Проведение массовых мероприятий пока запрещено.

В группе «ВКонтакте» Дворца работают рубрики: «Народы России», «Еженедельный мастер-класс от Екатерины Кирьяновой «Веселые занимашки», «Глазами кукол», «Северная тропа», «Герои города», размещены различные мастер-классы, проходит цикл игровых программ для детей и взрослых «Домовёнок». 6+

7–18 сентября

В Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава работает выставка «Куклы народов мира», посвященная Международному дню коренных народов. Посетителей музея встречает большая коллекция Авдеевой Ларисы Павловны, жительницы села Ловозера.

Кукла - первая игрушка человека во все времена и у всех народов мира от суровых просторов Арктики до безводных песков пустынь. В собрании Ларисы Павловны – куклы коллекционные, игровые и обережные. Есть и ее авторские работы - катушечная саамская кукла и саамская колыбель. Собирать куклы она начала более 40 лет назад, многие игрушки привозила из дальних стран - Дании, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швеции. Пополнялась коллекция и подарками друзей.

На выставке очень впечатляют куклы в национальных костюмах. Интересна любимая русская игрушка – веселый и жизнерадостный Петрушка. Это старинная игрушка-прятка, игрушка-дергунчик, «кукла в кулечке» - она даже взрослого не оставит равнодушным. С одним таким персонажем можно устроить маленький театр.

Много в коллекции Ларисы Павловны русских обережных кукол. Сделаны они из доступных, недорогих материалов - красивых, пестрых тканей и лент. Они просты в изготовлении - сработаны без ножниц и игл.

Куклы - не просто игрушки. Это отражение культуры любого народа. Всех желающих приглашают на выставку, которая продлится до 18 сентября 2020 года.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 46. Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава.

г.Оленегорск

Онлайн-экскурсия «Прогулка по Ленинградскому проспекту». 6+

В группе Центра культуры и досуга «Полярная звезда» «ВКонтакте» в рамках международного фестиваля славянских культур «Ворота Солнца» продолжается онлайн-конкурс исполнителей частушки «Эх, Николаевна!». Каждый участник должен подготовить музыкальный материал в трех номинациях по тематическим заданиям: «Себя показательная» (визитная карточка, приветствуются оригинальные представления с переплясом и театрализацией), «Страдания» и «Эх, Николаевна!» - (Гуляй, Россия! Гуляй, Оленегорск!). 6+

г.Ковдор

Виртуальный концертный зал даст возможность местным жителям получить доступ к шедеврам мирового музыкального классического искусства. Жители Ковдора смогут посещать показы концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, увидят выступления артистов творческих коллективов для всех возрастов. Проект поможет привить любовь к прекрасному через просвещение в сфере музыкального искусства.

г.Ковдор, ул.Ленина, 5. Детская школа искусств.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» продолжается фотоконкурс «Царство грибов». Итоги будут подведены в сентябре. 0+

Там же вы можете принять участие в интеллектуальном квизе и онлайн-викторине «По волнам истории Российского флота». 12+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В музейно-выставочном комплексе открыты экспозиция бытовых предметов поморов конца XIX - начала XX веков и выставка, посвященная Дню строителя.

В сообществе комплекса размещена виртуальная фотовыставка «Храмы России». 0+

Там же представлены онлайн-экспозиции «Эх, хорошо в стране Советской жить!», «Не детские игрушки» и «Радужное настроение». 6+

В группе можно совершить виртуальную экскурсию по выставке работ народного самодеятельного коллектива клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра» «Сияние бисера». 0+

Кроме того, все желающие могут присоединиться к онлайн-проекту «Я помню! Я горжусь!». Для участия необходимо прислать рассказы о родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, видео выступлений со стихотворениями, посвященными Победе и ветеранам. 0+

В группе Центра досуга молодёжи работает рубрика «Увлекательные прогулки по городу», в которой рассказывается об улицах Североморска. 6+

По субботам – 12.00

Музейно-выставочный комплекс организует экскурсии по знаковым местам и улицам Североморска. История и путешествия – что может быть интереснее? Североморский музей предлагает северянам поближе познакомиться с городом, в котором они живут. Оплата по льготным билетам - 50 рублей с человека. Справки по телефону 5-25-86.

Каждую субботу сентября запланирована экскурсия по Мемориальному кладбищу Северного флота. Сбор в 12.00 около памятника В.И. Ленину в городском парке.

По субботам – 15.00

По субботам будут организованы экскурсии по центральной улице флотской столицы – улице Сафонова. Оплата по льготным билетам - 50 рублей с человека. Справки по телефону 5-25-86.

Старт прогулки в 15.00 около Североморского Дома офицеров.

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещена запись спектакля «Кот в сапогах» по пьесе В. Оршанского. 6+

Здесь же вы можете увидеть записи спектаклей театрального коллектива «Северное сияние»: «Шиш и трактирщица», «АнекдотЪ» и «Краденое солнце». 12+

г.Мурманск

7 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

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Запущена всероссийская акция #МыВместе. Её цель – объединить тех, кто готов помогать, с теми, кому нужна помощь. Волонтёры приносят продукты и лекарства пожилым людям и тем, кто не может выйти из дома, помогают врачам (доставляют горячие обеды, отвозят домой и на работу, доставляют средства индивидуальной защиты, переоборудуют больницы), работают в качестве юристов и психологов на горячей линии. Зачастую это работа допоздна, практически без выходных, на переднем крае борьбы с коронавирусом. С момента запуска на номер 8 (800) 200-34-11 поступило более 2,5 млн заявок, а ряды волонтёров пополнили свыше 100 тысяч человек. Множество компаний также включилось в акцию – кто-то перечисляет пожертвования, кто-то помогает продуктами, масками, другими материалами или услугами, кто-то вовлекает сотрудников в качестве волонтёров.

Именно поэтому российские музыканты решили поддержать тех, кто самоотверженно помогает другим, порадовать ребят, вернуть им силы для новых побед, воодушевить на продолжение трудной работы.

Концерт смогут посмотреть все желающие. Для этого достаточно перейти на YouTube-канал ОНФ или посетить сайт мывместе2020.рф.

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На сайте Государственного архива Мурманской области откроется онлайн-выставка архивных документов «Страницы истории борьбы с эпидемиями в Мурманской области». Эпидемии - важный фактор возникновения социальной гигиены и профилактической медицины.

На выставке будут представлены документы о работе по предупреждению и борьбе с распространением инфекционными заболеваниями.

Среди экспонатов - документы по вопросам вакцинации на территории Мурманской области в дореволюционный период, в годы Советской власти и в современной России, а также советские плакаты, пропагандирующие прививки как надежное средство в борьбе с инфекционными болезнями.

С пандемией новой коронавирусной инфекции перекликаются документы Министерства здравоохранения Мурманской области за 2003 год, представляющие историю профилактики распространения «атипичной пневмонии».

Представленные документы свидетельствуют об успехах советской и российской медицины по профилактике и борьбе с распространением особо опасных инфекций, когда заболеваемость некоторыми из них упала в разы.

Государственный архив Мурманской области - https://www.murmanarchiv51.ru/

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Вход разрешен только в медицинских масках.

Продолжают работу выставки: «Графика Ореста Верейского» (до 4 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Просторы Севера. Живопись В. И. Маракулина. К 80-летию со дня рождения художника» (до 4 октября); фотовыставка «Материнство в дикой природе» в рамках одноименного международного фестиваля (до 11 октября).

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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

8 сентября - 14.00

Видеолекция о блокаде Ленинграда. Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор расскажет, как проходила эвакуация и почему количество жертв блокады неизвестно до сих пор, и многое другое. 12+

9 сентября - 12.00

Тематическая видеоэкскурсия по постоянной экспозиции. Сюжет посвящен дню рождения архангельского скульптора Надежды Шек, чьи произведения одними из первых поступили в фонды музея. 12+

9 сентября - 16.00

Видеорассказ об истории Дня дизайнера. Зрителей ждет краткий обзор направлений современного дизайна, о творчестве мурманских художников-графиков, а также встреча со студентами Мурманского технологического колледжа сервиса. 12+

10 сентября - 12.00

Видеоэкскурсия по выставке «Школа ремёсел приглашает». Ведущий методист отдела народного искусства и ремесел Олег Мягков расскажет о деятельности школы и познакомит с работами, представленными на выставке. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI века» (до 31 декабря); выставка работ победителей районного конкурса детского изобразительного творчества художественных отделений ДМШ и ДШИ Кольского района «Мир без войны» (до 4 октября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области».

В сообществе «ВКонтакте» размещены видеоуроки по вышивке бисером и скандинавской ходьбе. 6+

Там же работают рубрики: «Носы Заполярья», «Знаете ли вы?», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

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Продолжается творческий конкурс - все желающие могут проиллюстрировать северную сказку. Она может быть любая: поморская, саамская, финская или норвежская. Заявки принимаются всё лето. 0+

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В группе Краеведческого музея вышел новый выпуск рубрики «Советское детство». Еженедельно в рубрике «Советское детство» будут публиковаться материалы из фондов музея и частных коллекций жителей города, рассказывающие о жизни детей в СССР.

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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Сделай правильный выбор» (до 15 сентября); «Как учебный год встретишь, так его и проведешь» (до 27 сентября); «Книги-юбиляры» (до 30 сентября); «#Школьный BUM» (до 30 сентября); «Зуб мудрости!» (до 30 сентября); «Великий обожатель жизни» (до 30 сентября); «Современная литература: читатели спорят» (до 30 сентября); «Вот оно какое море!» (до 30 сентября); «ЗОЖ. Профилактика гриппа и простудных заболеваний» (до 30 сентября); «Литературная династия» (до 30 сентября); «Православие на Кольском Севере» (до 30 сентября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 сентября); «Живой костер Виталия Маслова» (до 30 сентября); «Внимание! Книжные новинки!» (до 4 октября); «Радость жизни во всем я ловлю» (до 11 октября); «О любви, дружбе и смысле жизни…» (до 29 октября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 15 ноября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Двухмесячный проект «Летние чтения «ДНК» проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в отделе краеведческой литературы. За участие в мероприятиях библиотеки, участники получают баллы за выполненные задания. Победителя определят в сентябре.

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+

Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». Где бы вы ни находились, есть шанс поделиться своим летним настроением. Участники должны сделать фото или видео своих «приветов» и выставить в соцсети с хештегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки. Итоги конкурса подведут 1 сентября. 0+

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

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В сообществе «ВКонтакте» размещён мультфильм из пластилина «Братья». Это экранизация саамской сказки, лауреат I степени областного смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений «Приобщение детей к саамскому фольклору». 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В зале, расположенном в гостинице «Азимут», продолжает работу выставка живописи Всеволода Кузнецова «Времена года».

В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдёте онлайн-выставки: «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению вепсской традиционной тряпичной куклы. Также специалист Ольга Чехова рассказала и показала, как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+