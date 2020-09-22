г.Кандалакша

по 30 сентября

Библиотечная система Кандалакшского района объявляет благотворительную акцию «Подари библиотеке книгу». Принести книги-подарки можно во все библиотеки, входящие в состав МБУ «Кандалакшская ЦБС». 6+

Центральная библиотека имени Н.В. Колычева представляет виртуальную выставку популярных ретро-детективов. Ссылка доступна в сообществе библиотеки и группе ЦБС. 6+

В группе ЦДБС размещена виртуальная выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери». Продолжаются проекты «Музей имени Бабушки Яги» и «Литературные новости». 6+

В сообществе ДК «Металлург» проходит фотоакция Школа.ru. 6+

Там же публикуются циклы мастер-классов, в том числе по театральному мастерству от режиссера Анны Лаговой, работает рубрика «Огородники». 12+

п.Африканда

22 сентября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Полярные Зори

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» стартовали два конкурса: декоративно-прикладного и художественного творчества «И вырос АТОМГРАД» и конкурс макетов «Я - градостроитель». Работы принимаются до 29 сентября. 6+

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» выложены видео об интересных местах Кольского полуострова (6+).

г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района открыты:

фотовыставка «Старый Никель» - представлены фотографии из фондов музея, характеризующие жизнь поселка в 40-х - 50-х годах прошлого столетия;

фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба;

выставка «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому, разведчику партизанского отряда «Большевик Заполярья»;

выставка «Край реки сосновой», посвящённая 75-летию образования Печенгского района.

В сообществе музея северяне могут увидеть онлайн-выставку из собрания областного краеведческого музея «История пограничной охраны в Заполярье».

г.Кировск

В сообществе городского Дворца культуры начались онлайн-конкурсы и фестивали: «Мой любимый воспитатель», «Драгоценный возраст», «Живём ярко», парад бардов «Кольские встречи», конкурс сольного и ансамблевого пения «Браво». 18+

22-30 сентября

ЦДТ «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном этапе областного фестиваля детского художественного творчества «Дорога и дети». К участию в фестивале приглашаются воспитанники дошкольных образовательных учреждений, обучающиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования города Кировска в возрасте от 5 до 14 лет в трех возрастных категориях: 1 группа: 5–6 лет; 2 группа: 7–10 лет; 3 группа: 11–14 лет.

Фестиваль проводится с 11 мая по 30 сентября 2020 года: до 25 сентября – приём заявок, конкурсных работ; до 29 сентября – работа жюри, оформление конкурсной документации; до 1 октября – направление конкурсных работ для участия в региональном этапе.

Для участия в фестивале в срок до 25 сентября на адрес электронной почты dorogaideti@cdt-khibiny.ru единым архивным файлом (в формате rar. или zip.) с указанием темы письма «Дорога и дети» необходимо направить следующие материалы: творческую работу (не более 5 фотографий работы); заявку на участие в фестивале; согласие на обработку персональных данных педагогических работников и обучающихся.

Подробности участия в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/doroga-i-deti/

22 сентября - 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

***

План онлайн-мероприятий отдела по культуре и делам молодежи Администрации города Апатиты:

22 сентября

В течение дня Рубрика «А вы знаете» ко Дню всемирного дня без автомобиля https.//vk.com/dkapatity

22 сентября - 12.00

Книжный цикл «Чем живём, о том и пишем. Франция» https.//vk.com/club34512011

22 сентября - 13.00

Книга дня «Осень с книгой». https.//vk.com/club161708821

22 сентября - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. Интерактив. https.//vk.com/mump_msc

22 сентября - 14.00

«Social»– поговорим о тебе. https.//vk.com/mump_msc

22 сентября - 14.00

Лингвистический онлайн-квест «Тайны русского языка» (к 120-летию со дня рождения С.И. Ожегова) https.//vk.com/apatitygdub

22 сентября - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг». https.//vk.com/club161708821

22 сентября - 14.30

Книжная рубрика «Приглашение к чтению» https.//vk.com/gorbib1_apatity

22 сентября - 15.00

Книжная рубрика «Читаем нон-фикшн» https.//vk.com/club50943056

22 сентября - 15.00

Осенний кинотеатр «Киношка». Мультфильм «Реальная белка» https.//vk.com/club161708821

22 сентября - 16.00

«Книжный разбор» - рекомендации для приятного чтения. https.//vk.com/mump_msc

22 сентября - 18.00

«Искусство своими руками» - мастер-класс https.//vk.com/mump_msc

22 сентября - 20.00

Книга в кадре. Джакомо Казанова «История моей жизни» https.//vk.com/club50943056

23 сентября - 12.00

«С днём рождения, писатель!». Ярослав Сейферт https.//vk.com/club50943056

23 сентября - 13.00

Книга дня «Осень с книгой». https.//vk.com/club161708821

23 сентября - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. Интерактив. https.//vk.com/mump_msc

23 сентября - 14.00

«Social» – поговорим о тебе. https.//vk.com/mump_msc

23 сентября - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг» https.//vk.com/club161708821

23 сентября - 14.00

Громкие онлайн-чтения. Валерий Воскобойников «Когда Вольфганг Амадей Моцарт был маленьким» https.//vk.com/apatitygdub

23 сентября - 14.30

Книжная рубрика «Приглашение к чтению» https.//vk.com/gorbib1_apatity

23 сентября - 15.00

Онлайн-студия «Алёнушкины сказки». Эскимосская сказка «Непослушный медвежонок» https.//vk.com/club161708821

23 сентября - 15.00

Фотомарафон «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой!» https.//vk.com/dkapatity

23 сентября - 16.00

«Познаём дома» - сервисы для обучения и освоения прекрасного. https.//vk.com/mump_msc

23 сентября - 17.00

Виртуальная выставка «Скрытая угроза» https.//vk.com/gorbib1_apatity

23 сентября - 17.00

Библиотекари советуют. Интеллектуальный бестселлер Тан Тван Энг «Сад вечерних туманов» https.//vk.com/club50943056

23 сентября - 18.00

«Искусство своими руками» - мастер-класс https.//vk.com/mump_msc

24 сентября - 12.00

Стихотворение дня. Анна Лазарева «Нарисуй мне, пожалуйста, море» https.//vk.com/club50943056

24 сентября - 12.00

Рубрика «Виртуальная выставка. Памяти художника» https.//vk.com/gallery_m

24 сентября - 13.00

Книга дня «Осень с книгой». https.//vk.com/club161708821

24 сентября - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. Интерактив. https.//vk.com/mump_msc

24 сентября - 14.00

«Social» – поговорим о тебе. https.//vk.com/mump_msc

24 сентября - 14.00

Онлайн мастер-класс по рисованию акрилом «Осеннего букета» https.//vk.com/apatitygdub

24 сентября - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг». https.//vk.com/club161708821

24 сентября - 14.30

Книжная рубрика «Приглашение к чтению» https.//vk.com/gorbib1_apatity

24 сентября - 15.00

Книжная рубрика «Читаем нон-фикшн» https.//vk.com/club50943056

24 сентября - 15.00

Творческая студия «Рыжий кот». Мастер-класс «Жирафы» https.//vk.com/club161708821

24 сентября - 16.00

«Что посмотреть?» - годные советы по фильмам, сериалам и прочему метру. https.//vk.com/mump_msc

24 сентября - 18.00

«Искусство своими руками» - мастер-класс https.//vk.com/mump_msc

24 сентября - 19.00

Книжная дегустация «Детские книги для взрослых людей» https.//vk.com/club34512011

25 сентября - 13.00

«С днём рождения, писатель!». Иван Иванович Лажечников https.//vk.com/club50943056

25 сентября - 13.00

Книга дня «Осень с книгой» https.//vk.com/club161708821

25 сентября - 13.00

«Мозговая зарядка!» - разбуди свою голову. Интерактив. https.//vk.com/mump_msc

25 сентября - 14.00

«Social» – поговорим о тебе. https.//vk.com/mump_msc

25 сентября - 14.00

Мульт-викторина «От А до Я» https.//vk.com/dkapatity

25 сентября - 14.00

Онлайн-викторина «По страницам любимых книг» https.//vk.com/club161708821

25 сентября - 14.00

Онлайн-урок «Для чего нужно чистить зубы?» и познавательный эксперимент https.//vk.com/apatitygdub

25 сентября - 14.30

Книжная рубрика «Приглашение к чтению» https.//vk.com/gorbib1_apatity

25 сентября - 16.00

Онлайн-студия «В гостях у Домовенка». «Баба-Яга-костяная нога» https.//vk.com/club161708821

25 сентября - 16.00

«Культура» - лучшие концерты для тебя. https.//vk.com/mump_msc

25 сентября - 18.00

Квест-картина «Загадки на холсте» https.//vk.com/club34512011

25 сентября - 18.00

«Искусство своими руками» - мастер-класс https.//vk.com/mump_msc

г.Мончегорск

Городской Дворец культуры возобновил свою работу в обычном режиме. Во время занятий соблюдаются необходимые профилактические меры. Проведение массовых мероприятий пока запрещено.

В группе «ВКонтакте» Дворца работают рубрики: в преддверии празднования Дня города - «Моя семейная реликвия», «Народы России», «Еженедельный мастер-класс от Екатерины Кирьяновой «Весёлые занимашки», «Глазами кукол», «Северная тропа», «Герои города», размещены различные мастер-классы, проходит цикл игровых программ для детей и взрослых «Домовёнок». 6+

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В Мончегорском музее цветного камня имени В.Н. Дава работает выставка «Куклы народов мира», посвященная Международному дню коренных народов. Посетителей музея встречает большая коллекция Авдеевой Ларисы Павловны, жительницы села Ловозера. Кукла - первая игрушка человека во все времена и у всех народов мира от суровых просторов Арктики до безводных песков пустынь. В собрании Ларисы Павловны – куклы коллекционные, игровые и обережные. Есть и ее авторские работы - катушечная саамская кукла и саамская колыбель. Собирать куклы она начала более 40 лет назад, многие игрушки привозила из дальних стран - Дании, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швеции. Пополнялась коллекция и подарками друзей.

На выставке очень впечатляют куклы в национальных костюмах. Интересна любимая русская игрушка – веселый и жизнерадостный Петрушка. Это старинная игрушка-прятка, игрушка-дергунчик, «кукла в кулечке» - она даже взрослого не оставит равнодушным. С одним таким персонажем можно устроить маленький театр.

Много в коллекции Ларисы Павловны русских обережных кукол. Сделаны они из доступных, недорогих материалов - красивых, пестрых тканей и лент. Они просты в изготовлении - сработаны без ножниц и игл.

Куклы - не просто игрушки. Это отражение культуры любого народа. Всех желающих приглашают на выставку, которая продлится до 18 сентября 2020 года.

г.Мончегорск, просп. Металлургов, 46. Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава.

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В Мончегорске начались работы по реализации проекта «Сокровенность горных тундр» - инициативы музея города Мончегорска, ставшая победителем благотворительной программы «Мир новых возможностей» «Норильского никеля». Благодаря проекту жители и гости города смогут узнать больше о городе, познакомятся с культурным наследием и ландшафтом Мончегорского района. В основу бренда территории легли саамские мифы и предания.

Каждый желающий сможет прогуляться по туристическому маршруту «Мончетундровые тропы» на возвышенностях Лойпишнюн (горная цепь вокруг Мончегорска), насладиться видами гор и за один выходной восстановить физическое и душевное равновесие. Кроме того, организаторы уже приступили к работе по созданию информационного ресурса «В заповедных чертогах», который наглядно продемонстрирует панораму рельефа Лапландского заповедника. Это станет возможно благодаря «очкам виртуальной реальности» и 3D демонстрации. Это поможет тем туристам, которые не могут посетить заповедник и насладиться очной экскурсией. А ещё это позволит в сократить несанкционированный доступ на территорию заповедника.

Для маломобильных групп населения сотрудники музея готовят 15-минутный фильм о рельефе Мончегорского района.

г.Оленегорск

В сообществе ЦКД представлен мастер-класс по рукоделию от сельского дома культуры Енский. Мастер Анжела Храмова демонстрирует несложную технику изготовления различных поделок из бересты. Там же вы найдете квиз «Славянский мир» от клуба «Плед и Книга». 12+

г.Ковдор

Виртуальный концертный зал даст возможность местным жителям получить доступ к шедеврам мирового музыкального классического искусства. Жители Ковдора смогут посещать показы концертов академической музыки в режиме онлайн и офлайн, увидят выступления артистов творческих коллективов для всех возрастов. Проект поможет привить любовь к прекрасному через просвещение в сфере музыкального искусства.

г.Ковдор, ул.Ленина, 5. Детская школа искусств.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» по 19 сентября проходит онлайн-викторина «Город любимый, город родной». Участники отвечают на вопросы, связанные с историей города, его символами, названиями улиц, фамилиями известных людей и интересными фактами. Вопросы будут публиковаться ежедневно в 12 и 14 часов. 6+

В сообществе продолжается фотоконкурс «Царство грибов», публикуются мастер-классы, например, по нанесению театрального грима и созданию причесок. 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В музейно-выставочном комплексе открыты: выставка «Лоскутные фантазии», экспозиция бытовых предметов поморов конца XIX - начала XX веков.

В сообществе комплекса размещена виртуальная фотовыставка «Коллекция открыток советского художника-мультипликатора Владимира Зарубина». 0+

Представлены онлайн-экспозиции «Эх, хорошо в стране советской жить!», «Не детские игрушки» и «Радужное настроение». 6+

Кроме того, все желающие могут присоединиться к онлайн-проекту «Я помню! Я горжусь!». Для участия необходимо прислать рассказы о родственниках, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны, видео выступлений со стихотворениями, посвященными Победе и ветеранам. 0+

В группе Центра досуга молодёжи работает рубрика «Увлекательные прогулки по городу», в которой рассказывается об улицах Североморска. 6+

По субботам – 12.00

Музейно-выставочный комплекс организует экскурсии по знаковым местам и улицам Североморска. История и путешествия – что может быть интереснее? Североморский музей предлагает северянам поближе познакомиться с городом, в котором они живут. Оплата по льготным билетам - 50 рублей с человека. Справки по телефону 5-25-86.

Каждую субботу сентября запланирована экскурсия по Мемориальному кладбищу Северного флота. Сбор в 12.00 около памятника В.И. Ленину в городском парке.

По субботам – 15.00

По субботам будут организованы экскурсии по центральной улице флотской столицы – улице Сафонова. Оплата по льготным билетам - 50 рублей с человека. Справки по телефону 5-25-86.

Старт прогулки в 15.00 около Североморского Дома офицеров.

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещены различные мастер-классы. Так, посетители научатся создавать подвеску «Собачка», букет из конфет и гофрированной бумаги. 6+

В группе можно посмотреть записи спектаклей: «Кот в сапогах» по пьесе В. Оршанского, «Шиш и трактирщица», «АнекдотЪ» и «Краденое солнце». 12+

г.Мурманск

22 сентября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

22-26 сентября

В Мурманской области в онлайн-формате пройдет фестиваль семейных ценностей «Семейный альбом». Мероприятие инициировал Центр народов Севера для знакомства с историко-культурным, духовным наследием народов, проживающих на территории региона.

Присоединиться можно в группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

К участию приглашают национальные объединения, национально-культурные центры, общественные объединения и организации, самодеятельные фольклорные коллективы и исполнителей, творческие объединения, жителей Мурманской области, России и зарубежных стран.

Работы участников ждут в онлайн-формате. В номинации «Семейные традиции» участники должны представить национальные традиции своей семьи в виде устного или письменного повествования. Приветствуются семейные фотографии. Публикации необходимо отметить хэштэгом #СемейныеТрадиции. В номинации «Семейная реликвия» необходимо рассказать о предмете, который бережно хранит семья, почему этот предмет является ценностью и сопроводить фотографией. Публикация отмечается хэштэгом #СемейнаяРеликвия. Номинация «Сказки моей бабушки» представит любимые сказки участников, которые рассказывали им в детстве мамы или бабушки. Публикацию нужно отметить хэштэгом #СказкиМоейБабушки. Традиционные национальные и семейные блюда и безалкогольные напитки ждут в рамках номинации «Скатерть – самобранка». Приветствуются видеозаписи приготовления или рецепты с фотографиями. Публикации необходимо отметить хэштэгом #СкатертьСамобранка.

26 сентября в видеоформате состоится гала-концерт участников «Зажигаем звезды!».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Вход разрешен только в медицинских масках.

Продолжают работу выставки: «Графика Ореста Верейского» (до 4 октября); «Материнство в дикой природе» (до 11 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря).

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Продолжают работу выставки: «Графика Ореста Верейского» (до 4 октября); «Материнство в дикой природе» (до 11 октября); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Просторы Севера. Живопись В.И. Маракулина. К 80-летию со дня рождения художника» (до 18 октября).

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Малахитовый сказ», «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца»; выставка графики Бориса Непомнящего из собрания музея (до 4 октября).

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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX-XXI веков».

23-27 сентября

Мероприятия по выставке «Карл Брюллов и его ученики»: экскурсии, музейное занятие «Ключи от мастерской художника», увлекательное историческое путешествие в мир живописи, самостоятельное решение творческих заданий, виртуальное погружение в картину «Последний день Помпеи», участие в раскопках. 12+

23 сентября - 12.00

Видеоролик «День открытых «окон» в Доме ремёсел». Преподаватели Школы ремесел познакомят зрителей со своими курсами, представят свои работы, выполненные в различных техниках декоративно-прикладного творчества. 12+

24 сентября - 14.00

Видеоэкскурсия по выставке «Школа ремесел приглашает». Во второй части виртуальной экскурсии ведущий методист Олег Мягков познакомит зрителей с текстильными работами, выполненными на курсах Школы ремесел. 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Мир без войны» (до 4 октября); «Карл Брюллов и его ученики» (до 15 ноября); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI веков» (до 31 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Украденное детство: дети Севера в годы Второй мировой войны», «День знаний - праздник во все времена!», «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области».

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В группе «ВКонтакте» размещены фотовыставки: «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны», «Наша общая Победа», «На страже здоровья Красной Армии», «Рукам работа - душе праздник», «Улыбки советских детей», «Шёл вперед солдат!», «На страже здоровья Красной армии», «Природа полуострова Рыбачий», «Военно-пропагандистская филателия», «Мурманск в пламени пожара», «Пернатые соседи», «Живая история семьи», «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Цветы Заполярья», «Мурманская область: история и современность», «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Всё для Победы». 6+

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В сообществе «ВКонтакте» размещены видеоуроки по вышивке бисером и скандинавской ходьбе.

Там же работают рубрики: «По грибы, по ягоды», «Носы Заполярья», «Знаете ли вы», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Работает виртуальная выставка «Охотники каменного века». Посетителей ждет рассказ о природе, окружавшей древних жителей Кольского края. Чем занимались люди того времени? Какие памятники наскального искусства они оставили нам? Что особенного было в их мировоззрении? На эти и другие вопросы о древней истории Кольского края посетители выставки смогут найти ответы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Как учебный год встретишь, так его и проведешь» (до 27 сентября); «Книги-юбиляры» (до 30 сентября); «#Школьный BUM» (до 30 сентября); «Зуб мудрости!» (до 30 сентября); «Великий обожатель жизни» (до 30 сентября); «Современная литература: читатели спорят» (до 30 сентября); «Вот оно какое - море!» (до 30 сентября); «ЗОЖ. Профилактика гриппа и простудных заболеваний» (до 30 сентября); «Литературная династия» (до 30 сентября); «Православие на Кольском Севере» (до 30 сентября); «Арктика: от легенд до научных знаний» (до 30 сентября); «Живой костер Виталия Маслова» (до 30 сентября); «Внимание! Книжные новинки!» (до 4 октября); «Радость жизни во всем я ловлю» (до 11 октября); «О любви, дружбе и смысле жизни…» (до 29 октября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 15 ноября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Двухмесячный проект «Летние чтения «ДНК» проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в отделе краеведческой литературы. За участие в мероприятиях библиотеки, участники получают баллы за выполненные задания. Победителя определят в сентябре.

по 12 октября

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой приглашает принять участие в конкурсе чтецов «Читают дети осенние стихи». Конкурс пройдёт в следующих номинациях: 1. Индивидуальное выступление. 2. Коллективное выступление. 3. Семейное выступление. 4. Театрализация произведения.

Широкая география конкурса: в конкурсе могут принять участие дети не зависимо от региона проживания. Возраст участников от 6 до 12 лет. Принять участие могут как сольные чтецы, так и театральные коллективы. Стихотворение или логический отрывок можно прочитать как наизусть, так и по книге. Участники конкурса делают видеозапись выступления с помощью учителя или педагога.

Видеозапись не должна превышать 10 минут. Заявку на конкурс принимают с 14 сентября по 12 октября на электронный адрес: bibliomalishi@yandex.ru или в личные сообщения «Библиомалышу» c прикрепленной к письму заполненной заявкой участника конкурса.

Каждый, приславший видео на конкурс, получает диплом участника, а педагог – документ куратора участника. Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II и III степеней, а участники грамотой. Итоги конкурса подведут 19 октября в группе библиотеки и на официальном сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Положение конкурса: https://vk.com/doc472116045_569645643

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+

Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». Где бы вы ни находились, есть шанс поделиться своим летним настроением. Участники должны сделать фото или видео своих «приветов» и выставить в соцсети с хештегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки. Итоги конкурса подведут 1 сентября. 0+

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

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В сообществе «ВКонтакте» размещён мультфильм из пластилина «Братья». Это экранизация саамской сказки, лауреат I степени областного смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений «Приобщение детей к саамскому фольклору». 6+

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«Кировка» приглашает принять участие в областном конкурсе для молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Большие гонки» в дистанционном формате. К участию в конкурсе приглашаются команды, представляющие муниципальные культурно-досуговые учреждения, негосударственные, общественные и другие организации, осуществляющие работу с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Состав команды не более 8 человек в возрасте от 14 до 35 лет. На конкурс команда должна представить видеоролик в формате блога на тему: «Здоровье! http://xn--b1amyej.net/», в котором нужно раскрыть секреты и лайфхаки поддержки здорового образа жизни, физической активности и популяризации доступных видов спорта. Главное - оригинальность, креативный подход, сплоченность команды и полнота раскрытия темы. Положение о мероприятии можно найти на сайте: odkkirova.ru

Итоги конкурса будут подведены 26 сентября в 15.00 в онлайн-формате в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/odkkirova

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Работает выставка текстиля «Радость сердца», приуроченная к 60-летию мастера Ольги Коноваловой. Ольга Коновалова – талантливый мастер декоративно-прикладного искусства из Кировска. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России».

24 сентября

Открытие областной выставки текстиля «Переплелись у мастерицы в узорах сказочные птицы…» (до 25 октября). Мастера Кольского Заполярья порадуют посетителей изделиями, выполненными в различных техниках: вышивка, лоскутное шитье, ткачество, кружевоплетение и другие. Всего будет представлено более 90 работ.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

В зале, расположенном в гостинице «Азимут», работает выставка графики Анны Крисановой «Про Мурманск» (до 1 октября).

В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдете онлайн-выставки: «Волшебная палитра», «Графика Дмитрия Каргина», живописи и графики Анны Стариковой «Радости жизни», «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей». 6+