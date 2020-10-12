г.Кандалакша

В группе ЦБС размещены виртуальная выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери», видеовыставка семейных творческих работ к юбилею Великой Победы, видеопрезентация выставок «Герои Кандалакши» и рисунков «Победа глазами детей», виртуальная книжная выставка «Дни Бунина: по страницам творческой биографии».

В Беломорской сельской библиотеке действует фотозона «Военный привал», где читатели могут сделать интересные фотографии (до 31 октября). 0+

Центральная библиотека имени Н. В. Колычева представляет выставку «Военная проза и поэзия ХХ века», а также виртуальную выставку популярных ретродетективов. 6+

Дворец культуры «Металлург» приглашает принять участие в открытом городском фестивале национальной народной музыки «Музыкальная ярмарка-2020». Для участия необходимо в срок до 26 октября направить заявку и видеоматериалы в сообщения группы https://vk.com/dk_kandalaksha или на электронную почту: dk-metall@yandex.ru.

В сообществе ДК «Металлург» можно посмотреть фотовыставку «Лес-батюшка», видеозапись танца «Цветочный микс» ансамбля танца «Юность», мастер-класс в смешанных техниках из серии «Все гениальное просто: декоративное панно со мхом» от Марии Кардаяк, видеоурок от мастера Ирины Кузьминой «Вяжем из остатков пряжи». 12+

п.Африканда

12 октября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Полярные Зори

В сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте» в рубрике «Культурный кругозор» можно посмотреть документальный фильм «Человеческий масштаб» ( 2012 г .), фильмы «Республика ШКИД» ( 1966 г .) и «Педагогическая поэма» ( 1955 г .); послушать «Сказку о царе Салтане». 12+

Также представлен мастер-класс по лепке желтого Петушка и цикл передач «Мама, я танцую!», в которых хореограф Елена Севиздрав научит вас танцевать современно вместе с детьми или вместе с родителями. 6+

г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района открыты: фотовыставка «Старый Никель» - представлены фотографии из фондов музея, характеризующие жизнь поселка в 40-х - 50-х годах прошлого столетия;

фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба;

выставка «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому, разведчику партизанского отряда «Большевик Заполярья»;

выставка «Край реки сосновой», посвящённая 75-летию образования Печенгского района. 12+

В сообществе музея северяне могут увидеть онлайн-выставку из собрания областного краеведческого музея «История пограничной охраны в Заполярье». Там же можно проверить свои знания в краеведческом диктанте, посвященном 75-летию образования Печенгского района. Темы вопросов: административно-территориальное деление, история предприятий и учреждений, православие на Печенгской земле, природа и животный мир, история в лицах. 12+

г.Кировск

В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте» вы найдёте мастер-классы по созданию именинного торта, клетки из проволоки, «Игрушка-смайлик», «Подушки-смайлики», настенного органайзера, «Из того, что под руками, - сова», текстильного букета, кружевного сердца, панно из осенних листьев, карточного кошелька, «Текстильная кукла Рыжуля» от Антонины Голубевой. Шьем одежду», «Знакомство с фриволите», «Из того, что под руками, - парусник». 18+

12 октября - 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 05.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

г.Мончегорск

В группе размещена ретроспективная выставка работ преподавателей Детской школы искусств им. В. И. Воробья «Мончегорск - любимый город» , работают рубрики: «Переменка для родителей», «Моя семейная реликвия». В выставочном зале «Мончегорск» можно посмотреть выставки Томаса Гейнсборо, Франческо Гварди, «Осенние деревья», фотографий швейцарского художника Фабиана Оэфнера, картин и скульптур Сальвадора Дали. 6+

г.Оленегорск

В сообществе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга «Полярная звезда» размещены онлайн-концерт хора «Вдохновение», виртуальная экскурсия «Русь резная расписная», этнодефиле, мастер-классы, шоу-конкурс частушечников «Эх, Николаевна!», можно послушать сказки от бабушки Елены, концерт «Жив казак - жива Россия». 6+

г.Ковдор

В Ковдорском районном краеведческом музее начинает работу выставка «История гражданской обороны Кольского Севера». На выставке представлены фотографии, на которых отображена хроника событий за более чем 80 лет истории становления и развития гражданской обороны на Кольском Севере. Посетить выставку можно в рабочие дни музея: понедельник - четверг с 9.00 - 16.30, пятница с 9.00 - 14.30, суббота и воскресенье - выходные дни.

Выставка будет работать с 1 октября по 30 ноября.

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» стартовал фотоконкурс «Мой хозяин весь в меня!», фотографии принимаются до 25 ноября. Также можно посмотреть подборку советских мультфильмов про школу и работы участников конкурса рисунков «Мы рисуем Победу». 0+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

Североморский музейно-выставочный комплекс приглашает посетить отчётную выставку «Флористика - музыка души» народного самодеятельного коллектива клуба флористики «Орхидея» и детского клуба-спутника «Соцветие». Выставка будет работать до 15 октября. В сообществе комплекса размещена виртуальная выставка «Животный мир Кольского Заполярья» (из фондов МБУК СМВК). Кроме того, все желающие могут присоединиться к онлайн-проекту «Я помню! Я горжусь!». 0+

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В группе Центра досуга молодёжи приглашают поучаствовать в семейном конкурсе кормушек для птиц «Держи клюв шире!» (до 15 октября, посмотреть онлайн-выставку «Здравствуй, Осень! В гости просим!», выставку работ участников кружка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «Радуга», мастер-класс по изготовлению ароматных саше в виде милых мешочков. 12+

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» в преддверии 455-го юбилея древнего города Колы проходит акция «История моей семьи в истории моего города» (до 12 октября). Для участия необходимо прислать свою семейную историю в фото-, видео- или текстовом формате. 6+

В сообществе размещены мастер-класс «Свит-бокс» по созданию необычной коробочки с ярким наполнением; фотомастер-класс «Золотой ключик»; театральный коллектив «Северное сияние» прочитает «Сказку о Золотом петушке» А.С. Пушкина. 6+

г.Мурманск

12 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Вход разрешен только в медицинских масках.

Продолжают работу выставки: «Материнство в дикой природе» (до 11 октября); «Просторы Севера. Живопись В. И. Маракулина» (до 18 октября); к 90-летию со дня рождения скульптора Геннадия Глухих (до 27 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря).

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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Малахитовый сказ», «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

14 октября - 14.00

На Ютуб-канале пройдёт лекция «Любовь к морю, любовь к живописи». Художник А. П. Боголюбов. К всероссийской акции «День в музее для российских кадетов». 12+

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «День музыки» (до 1 ноября); «Карл Брюллов и его ученики» (до 15 ноября); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI века» (до 31 декабря); выставка «Балет «Красный мак». Театр на комоде». В экспозиции представлены предметы из собрания музея «ХХ лет после Войны (до 13 декабря); выставка «Обычаи и традиции православных праздников в детском творчестве» (до 15 ноября).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Украденное детство: дети Севера в годы Второй мировой войны», «День знаний - праздник во все времена!», «Обитатели морских глубин», «Природа Мурманской области», а также выставка «Евгений Халдей. Знамя Победы» (до 31 октября).

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В группе «ВКонтакте» размещены фотовыставки: «Грибная солянка», «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны», «Наша общая Победа», «На страже здоровья Красной армии», «Рукам работа - душе праздник», «Улыбки советских детей», «Шел вперед солдат!», «Природа полуострова Рыбачий», «Военно-пропагандистская филателия», «Мурманск в пламени пожара», «Пернатые соседи», «Живая история семьи», «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», «Цветы Заполярья», «Мурманская область: история и современность», «Памятники военной истории Мурманской области», «Памятники наскального искусства на территории Мурманской области», «Все для Победы».

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В сообществе «ВКонтакте» можно посмотреть два занятия курса «Создание презентаций. Копирайтинг». 12+

Работают также рубрики: «По грибы, по ягоды», «Носы Заполярья», «Знаете ли вы?», «Улицы Мурманска», «Музей дома», «Поморские беседы», «Интересные факты из истории Кольского Севера», «Живая история семьи», «Рыбий жир». Раздел «Координаты памяти» рассказывает о подвигах, совершенных во время Великой Отечественной войны. 6+

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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Работает виртуальная выставка «Охотники каменного века». Посетителей ждет рассказ о природе, окружавшей древних жителей Кольского края. Чем занимались люди того времени? Какие памятники наскального искусства они оставили нам? Что особенного было в их мировоззрении? На эти и другие вопросы о древней истории Кольского края посетители выставки смогут найти ответы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

12-28 октября – 10.00

На платформе «Zoom» проходит онлайн-курс «Создание презентаций». Мероприятие проводится в рамках культурного проекта «КультFAQ» при поддержке министерства культуры Мурманской области. Лектор - эксперт в сфере медиа и IT московской Академии интернет-резерва, российский журналист, маркетолог, предприниматель, создатель крупных медийных и IT-проектов Виктория Вирта. 12+

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Это было недавно, это было давно» (до 15 октября); «О любви, дружбе и смысле жизни…» (до 29 октября); «Я родился у самого края земли…» (до 30 октября); «Радости жизни во всем я ловлю» (до 30 октября); «Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы» (до 30 октября); «Учитель Дымов» (до 30 октября); «Уроки французского» (до 30 октября); «Фантазии синьора Родари» (до 31 октября); «Кухня литературных героев» (до 31 октября); «Дедули и бабули в любимой литературе» (до 31 октября); «Север в каждом из нас!» (до 31 октября); «Живая планета» (до 31 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 31 октября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 20 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря); фотовыставка «Вардё-Тайбола» (до 31 октября).

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Продолжается приём заявок на участие в литературном фестивале «Капитан Грэй». Заявки принимаются до конца текущей недели. Фестиваль пройдет с 16 по 18 октября. В связи с ограничениями, связанными с эпидемической обстановкой, часть мероприятий будет проведена в онлайн-режиме. Подробная информация размещена на сайте и в группе фестиваля «Капитан Грэй» «ВКонтакте». 6+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

Двухмесячный проект «Летние чтения «ДНК» проходит в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой в отделе краеведческой литературы. За участие в мероприятиях библиотеки, участники получают баллы за выполненные задания. Победителя определят в сентябре.

12 октября - 11.00

Волонтёр «Махаевки» проведёт экскурсию к мемориалу «Печная труба».

На берегу Семёновского озера в Мурманске расположено необычное место, которое должен посетить каждый житель города – мемориальный комплекс «Печная труба», символизирующий пострадавший Мурманск после жесточайших бомбардировок 1942 года. Мурманск был вторым городом в СССР после Сталинграда по числу бомб на квадратный километр. На каждого жителя пришлось по 31 кг взрывчатки и по 7 зажигательных бомб, а пожары выжгли все деревянные дома, оставив лишь печные трубы. Мемориал символизирует огромную трагедию. Город и его жители выстояли, не сломались и не переставали вносить свой личный вклад в нашу общую Победу.

При создании комплекса использовались снимки фронтового фотографа Евгения Халдея, запечатлевший на плёнку войну от Мурманска до Берлина.

Онлайн-экскурсию по мемориалу проведёт Екатерина Козырева - волонтёр Центра добровольческих инициатив #НАШЕдело Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Встреча проходит в рамках волонтерского краеведческого проекта «Мой город. Моя страна».

Трансляция будет вестись в группе библиотеки.

По 12 октября

Отдел библиотечного обслуживания обучающихся 1-4-х классов Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой приглашает принять участие в конкурсе чтецов «Читают дети осенние стихи». Конкурс пройдёт в следующих номинациях: 1. Индивидуальное выступление. 2. Коллективное выступление. 3. Семейное выступление. 4. Театрализация произведения.

Широкая география конкурса: в конкурсе могут принять участие дети не зависимо от региона проживания. Возраст участников от 6 до 12 лет. Принять участие могут как сольные чтецы, так и театральные коллективы. Стихотворение или логический отрывок можно прочитать как наизусть, так и по книге. Участники конкурса делают видеозапись выступления с помощью учителя или педагога.

Видеозапись не должна превышать 10 минут. Заявку на конкурс принимают с 14 сентября по 12 октября на электронный адрес: bibliomalishi@yandex.ru или в личные сообщения «Библиомалышу» c прикрепленной к письму заполненной заявкой участника конкурса.

Каждый, приславший видео на конкурс, получает диплом участника, а педагог – документ куратора участника. Победители в каждой номинации и возрастной категории награждаются дипломами I, II и III степеней, а участники грамотой. Итоги конкурса подведут 19 октября в группе библиотеки и на официальном сайте Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой.

Положение конкурса: https://vk.com/doc472116045_569645643

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+

Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжается конкурс «Летний привет для Кировки». Где бы вы ни находились, есть шанс поделиться своим летним настроением. Участники должны сделать фото или видео своих «приветов» и выставить в соцсети с хештегами #КировкаМурманск #сКировкойВеселей #ЛетнийПриветДляКировки. Итоги конкурса подведут 1 сентября. 0+

В группе «ВКонтакте» размещены записи праздничных концертов, посвященных Дню Победы, которые прошли в заполярной «Кировке» в 2017 и 2018 годах. 6+

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В сообществе «ВКонтакте» размещён мультфильм из пластилина «Братья». Это экранизация саамской сказки, лауреат I степени областного смотра-конкурса муниципальных культурно-досуговых учреждений «Приобщение детей к саамскому фольклору». 6+

12 октября - 15 ноября

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит областной дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…». Профессиональные и непрофессиональные фотографы могут поделиться своими фотоработами. Участвовать могут творцы от 10 лет, независимо от пола, рода занятий и увлечений, а также коллективы авторов, студии фотографии, любые объединения и организации.

Заявки вместе с работами принимаются до 30 октября по электронному адресу elinateatr@yandex.ru.

Номинации конкурса: фотографии, посвящённые Всемирному дню доброты (сюжетные фотоработы, изображающие радость общения, добрые дела, лица и т.д.); фотографии, посвящённые Международному дню защиты животных (позитивные фотографии любых животных, фото любимого питомца с хозяином и т.д.).

В каждой номинации жюри определит трёх победителей, а 14 ноября в группе областной «Кировки» в социальной сети ВКонтакте» пройдёт интернет-голосование, в ходе которого будет определен Приз зрительских симпатий. Важно: комментарии под фотографией не считаются голосом, а накрутка лайков и перепост фоторабот строго запрещены.

Познакомиться с Положением о конкурсе можно по ссылке https://www.odkkirova.ru/15-11-20-fotokonkurs-teplo-moej./

До 30 октября

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…». К участию приглашаются профессионалы и любители в возрасте от 10 лет, а также коллективы авторов, студии фотографии, любые объединения и организации региона.

На конкурс принимаются фотографии, посвященные Всемирному дню доброты, и фотоработы, посвященные Международному дню защиты животных. В каждой номинации жюри определит трех победителей, а 14 ноября в группе Дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте» по итогам интернет-голосования будет присужден приз зрительских симпатий.

Заявки и работы принимаются до 30 октября по электронной почте: elinateatr@yandex.ru. Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжает работу выставка текстиля «Переплелись у мастерицы в узорах сказочные птицы…» (до 25 октября).

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Открыта выставка живописи и графики членов МО ВТОО «Союз художников России» Дмитрия Новицкого и Вероники Вологжанниковой «Транзит» (до 2 ноября).

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В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдёте онлайн-выставки: «Волшебная палитра», графики Анны Крисановой «Про Мурманск», «Графика Дмитрия Каргина», живописи и графики Анны Стариковой «Радости жизни», «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

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В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы: как сделать пляшущую куклу-стригушок из соломы; по изготовлению игровой тряпичной куклы - карельская рванка, обереговой куклы «Покосница», вепсской традиционной тряпичной куклы; как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+