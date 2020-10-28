г.Кандалакша

В группе ЦБС размещены виртуальная выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери», видеовыставка семейных творческих работ к юбилею Великой Победы, видеопрезентация выставок «Герои Кандалакши» и рисунков «Победа глазами детей», виртуальная книжная выставка «Дни Бунина: по страницам творческой биографии». 12+

В Беломорской сельской библиотеке действует фотозона «Военный привал» (до 31 октября, где читатели могут сделать интересные фотографии. 0+

Центральная библиотека имени Н.В. Колычева представляет выставку «Военная проза и поэзия ХХ века», а также виртуальную выставку популярных ретродетективов. 6+

Сообщество «ВКонтакте» ДК «Металлург» продолжает флешмоб #спасибозавсё_мам. Также можно посмотреть видеовыставку СДК села Лувеньга «Раскрась свою жизнь», фотовыставку «Осенние напевы», вокальный номер «Гармонист» от НСК «Тары-Бары», видеосюжет из цикла «Подростки и их хобби», сказку Татьяны Кирюшатовой «Как Таня макраме осваивала» из цикла «Сундучок рукодельницы», мастер-классы: по сервировке стола «Женские секретики», прически из листиков, вазочка для конфет, браслет из лент, декоративное панно со мхом, аксессуар - тыква из ткани, вазочка из джута. 12+

п.Африканда

28 октября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Ковдор

В Ковдорском районном краеведческом музее продолжают работу выставки «История гражданской обороны Кольского Севера» (до 30 ноября), «Природа полуострова Рыбачий» (до 30 ноября).

Посетить выставки можно в рабочие дни музея: понедельник - четверг с 9.00 - 16.30, пятница с 9.00 - 14.30, суббота и воскресенье - выходные дни.

*** Районный краеведческий музей в Ковдоре к памятному дню подготовил музейную серию документальных материалов «Что помнит Север о войне?». Все материалы будут в группе краеведческого музея в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, сотрудники музея подготовили новый выставочный проект – историческая реконструкция под названием «Военный блиндаж», на которой можно увидеть как подлинные вещи 1940-х годов с поисковых раскопов в местах боёв на Кандалакшском направлении и музейные военные экспонаты, так и идентичные копии, макеты, муляжи. г.Никель

В историко-краеведческом музее Печенгского района открыты: фотовыставка «Старый Никель» - представлены фотографии из фондов музея, характеризующие жизнь поселка в 40-х - 50-х годах прошлого столетия;

фотовыставка из фондов историко-краеведческого музея Печенгского района «Тропинка к храму», посвященная 455-летию строительства и освящения церкви во имя святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба;

выставка «Партизанская молодость», посвященная Геннадию Витальевичу Заборскому, разведчику партизанского отряда «Большевик Заполярья»;

выставка «Край реки сосновой», посвящённая 75-летию образования Печенгского района. 12+

В сообществе музея северяне могут увидеть онлайн-выставку из собрания областного краеведческого музея «История пограничной охраны в Заполярье». Там же можно проверить свои знания в краеведческом диктанте, посвященном 75-летию образования Печенгского района. Темы вопросов: административно-территориальное деление, история предприятий и учреждений, православие на Печенгской земле, природа и животный мир, история в лицах. 12+

г.Кировск

В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте» проводятся мероприятия, посвященные Дню города: фотоконкурс «Кировск в объективе фотокамеры» (до 28 октября), интернет-конкурс «Из того, что под рукой. Именинный торт» (до 28 октября), видеопроект «С днём рождения, любимый город» (до 28 октября). 6+

В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте» принимаются заявки на участие в виртуальном концерте детского творчества «Россия - Родина моя!», посвященном Дню народного единства. Участие могут принять дети в возрасте до 7 лет, воспитанники и творческие коллективы ДОУ г. Кировска, нп.Титан и Коашва. Условия: записать на видео творческое выступление по теме праздника, отправить видео на электронную почту tan95678802@yandex.ru до 2 ноября. 0+

Также продолжается приём материалов для создания интернет-книги «Рецепты национальных блюд» (до 2 ноября), условия в сообществе Дворца. 12+

28 октября - 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 5.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

1–15 декабря

Состоится III-й городской открытый дистанционный фестиваль «Танцующий город». В этом году фестиваль проводится в 3-й раз и впервые в дистанционном формате. В фестивале могут принять участие любительские танцевальные коллективы, студии, группы, ансамбли, клубы. За исключением танцевальных коллективов, студий, групп, ансамблей муниципальных учреждений, в которых хореография и самодеятельное художественное творчество относятся к уставной деятельности. Приём заявок с 26 октября по 20 ноября.

Участники Фестиваля делятся на четыре возрастные группы. В фестивале будут представлены различные танцевальные жанры: детский сюжетный танец; классическая хореография; неоклассика; народный (фольклорный) танец; народно-сценический танец; современная хореография (джаз, модерн, contemporary и др.); восточный танец (для участников III-IV возрастных категорий); спортивная хореография; уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско и др.).

Апатитский городской Дворец культуры (дистанционно) https://vk.com/dkapatity

г.Мончегорск

В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+

Весь октябрь по пятницам - в 15.00 - #танцытудей. 0+

В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+

***

В выставочном зале «Мончегорск» можно посмотреть выставки Натальи Гончаровой, Томаса Гейнсборо, Франческо Гварди, «Осенние деревья», фотографий швейцарского художника Фабиана Оэфнера, картин и скульптур Сальвадора Дали.

г.Оленегорск

В сообществе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга «Полярная звезда» продолжается семейный фото-челлендж «Утро выходного дня». 6+

Каждую пятницу задается тема недели, нужно сделать интересные, шутливые и смешные фото и отправить по почте pzkonkurs@yandex.ru. Самые активные участники будут награждены памятными призами 30 декабря. На детский конкурс «Снегурочка-2020» заявки отправляются до 7 декабря по этому же адресу. Для участия необходимо выполнить задания: визитная карточка, творческий конкурс, новогодний сувенир, кулинарный конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 11 декабря. 6+

***

В сообществе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга «Полярная звезда» в рамках традиционного фестиваля саамской музыки и культуры размещены виртуальная экскурсия «Быт и традиции саамского народа», дефиле в саамских костюмах, выставки «Оленно-транспортный батальон» и «Бабинский погост», мастер-классы по изготовлению саамской броши и «Ткачество саамского пояса на берде», познавательные программы «История, написанная бисером» и «Игры народов Севера». 6+

ЗАТО г.Заозерск

Центр культуры и библиотечного обслуживания Заозерска памятную дату предлагает до конца месяца отмечать онлайн-конкурсом инсценировок военных песен, театральных миниатюр и постановок «Друзья однополчане», а также выставкой фотографий «Детство, отмененное войной».

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живем». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» можно посмотреть мастер-класс, как делать фигуру ромашки из специального воздушного шарика, цикл интерактивных музыкально-танцевальных развлечений для детей «Игровая карусель» и почитать стихи в разделе «Поэтическая страничка». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В выставочном зале Североморского музейно-выставочного комплекса можно посмотреть выставки: «История деревянного храмостроительства на Кольском Севере» (до 29 октября), абстракции и интерьерной живописи Екатерины Кузнецовой (Катя Ёльк), г. Мурманск (до 12 ноября). Также в сообществе размещены виртуальные выставки почтовых конвертов, посвященных Всемирному дню почты, предметов и фотографий «Победная осень 1944 года», «Животный мир Кольского Заполярья». Продолжаются онлайн-проект «Я помню! Я горжусь!», конкурс видеороликов «Твой взгляд» (до 1 декабря). 0+

27 октября - 3 ноября

Онлайн-квест для учащихся старшего школьного звена «Тайна театра», посвященный Хэллоуину-2020. 12+.

***

Для жителей столицы Северного флота подготовлен цикл мероприятий, приуроченных к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

30 октября – 11.00

Виртуальную беседу «На острие сатиры» проведёт Североморская городская библиотека.

г.Кола

В группе районного Центра культуры «ВКонтакте» размещены челлендж «Служи России», мастер-класс «Свит-бокс» по созданию необычной коробочки с ярким наполнением; фотомастер-класс «Золотой ключик». 6+

Районный Центр культуры объявляет конкурс частушек «Жила-была капуста». Для участия в конкурсе вам необходимо: стать участником группы, написать (сочинить) частушку и прислать на электронную почту а-krck@mail.ru до 3 ноября. Победители конкурса будут объявлены 7 ноября в 15.00, в режиме онлайн-трансляции творческой встречи - знакомство с ансамблем народной песни «Снежица». 0+

Продолжается приём заявок на открытый районный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Фестиваль включает в себя направления изобразительного и декоративно-прикладного творчества, национальные игры, блюда национальной кухни, урок национального языка и творческие номера. Подведение итогов фестиваля состоится 14 ноября. 6+

г.Мурманск

28 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Вход разрешен только в медицинских масках.

Продолжают работу выставки: «Северный пейзаж» (до 8 ноября); к 90-летию со дня рождения скульптора Геннадия Глухих (до 27 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); выставка произведений художников Санкт-Петербурга «Печатная графика-2020» (до 20 декабря).

28 октября - 11.00

Открытие выставки «К 150-летию со дня рождения писателя И. А. Бунина. Графика из собрания музея». На ней будут представлены иллюстрации к поэме И. Бунина «Листопад», выполненные народным и заслуженным художником Николаем Воронковым. Выставка работает до 27 декабря.

29 октября - 14.00

Онлайн-видеосюжет час истории «Память о войне», посвященный разгрому немецко-фашистских войск в Заполярье. Рассказ о том, как Мурманск пережил войну, о героях Заполярья, в честь которых названы улицы нашего города и воздвигнуты памятники. Знакомство с произведениями мурманских художников, посвященными теме войны, из собрания музея. 6+

***

С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Малахитовый сказ», «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «День музыки» (до 1 ноября); «Карл Брюллов и его ученики» (до 15 ноября); «Обычаи и традиции православных праздников в детском творчестве» (до 15 ноября); «Балет «Красный мак». Театр на комоде» (до 13 декабря); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI веков» (до 31 декабря); выставка «Когда цветет сакура» (до 27 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Работают выставки: «Евгений Халдей. Знамя Победы» (до 31 октября); «Александр III и Александровск» (до 22 ноября); «Природа Мурманской области» (до 30 ноября).

Каждые вторник и пятницу - по 27 ноября

В группу музея будут выкладываться статьи о лекарственных растениях Мурманской области. В рубрике расскажут о том, что такое «Аптекарский огород», когда он впервые появился в России и о рациональном использовании лекарственных растений в Заполярье.

Посетители смогут увидеть гербарии из ботанической коллекции краеведческого музея, узнать о целительных свойствах и использовании в народной медицине растений нашего края, познакомятся с интересными легендами, связанными с растениями Мурманской области.

***

На сайте Мурманского областного краеведческого музея в разделе «Виртуальные выставки» работает онлайн-выставка «Мурманск 1920-1930-гг. в художественных произведениях Я.А. Комшилова», приуроченная к Дню рождения нашего города. Заполярный краевед Яков Алексеевич Комшилов - один из основателей Мурманского областного краеведческого музея. Зрители увидят 30 графических рисунков и 2 живописных картины, на которых запечатлены городские пейзажи Мурманска 1920-х – 1930-х годов Современные мурманчане увидят, как жители города прошлого видели рыбный и торговый порт, церковь Святого Николая, Жилстрой, площадь Пять Углов и другие места города.

Произведения Комшилова обладают значительной ценностью, хранят первозданный облик городской архитектуры. Все работы – из фондов Мурманского областного краеведческого музея.

***

В группе «ВКонтакте» и на сайте музея размещены выставки «К юбилею со дня рождения скульптора Г. А. Глухих», «Север сказочный», «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее», фотовыставка «День знаний - праздник во все времена!».

***

В Мурманском областном краеведческом музее на ул. Академика Павлова, 1а работает мини-выставка «Подвиг судей», посвященная судьям Кольского края: ветерану Великой Отечественной войны Александру Осиповичу Лукьянову и Герою Советского Союза Николаю Ивановичу Кононову. Александр Осипович Лукьянов родился 9 июня 1924 года в Вологодской области. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденами Красной Звезды, Великой Отечественной войны, юбилейными медалями. Начиная с 1953 года, более 36 лет проработал в Кандалакшском районном суде, из них 24 года - председателем суда.

Первым в Мурманской области получил звание «Заслуженный юрист РСФСР».

Николай Иванович Кононов родился 3 декабря 1911 года в Костромской области. До войны Николай Иванович работал народным судьей 7-го участка г. Мурманска, в УНКВД по Мурманской области. С ноября 1941 года - на фронтах Великой Отечественной войны. Погиб 24 июня 1944 года на подступах к Витебску. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии младшему лейтенанту Кононову Николаю Ивановичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

На выставке представлены фотографии и документы, посвященные работе суде.

***

В группе «ВКонтакте» можно посмотреть мастер-классы:

«Цветик-семицветик», по изготовлению козули-тетерочки, «Самолёт», «Пустозерская выпечка», «Природа родного края», «Рисование гостиных дворов гуашью»; видеоэкскурсии: «Куда не водят экскурсии», «Знакомьтесь! Это Пустозерск!», «Город начинается с вокзала», «Ковда - жемчужина Севера», «Власьевская башня», «История Круглой площади». 12+

***

На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Работает виртуальная выставка «Охотники каменного века». Посетителей ждет рассказ о природе, окружавшей древних жителей Кольского края. Чем занимались люди того времени? Какие памятники наскального искусства они оставили нам? Что особенного было в их мировоззрении? На эти и другие вопросы о древней истории Кольского края посетители выставки смогут найти ответы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «О любви, дружбе и смысле жизни…» (до 29 октября); «Дар чудесный» (до 30 октября); «Я родился у самого края земли…» (до 30 октября); «Радости жизни во всем я ловлю» (до 30 октября); «Елка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы» (до 30 октября); «Учитель Дымов» (до 30 октября); «Уроки французского» (до 30 октября); «Вардё - Тайбола: 30 лет дружбы» (до 31 октября); «Фантазии синьора Родари» (до 31 октября); «Кухня литературных героев» (до 31 октября); «Дедули и бабули в любимой литературе» (до 31 октября); «Север в каждом из нас!» (до 31 октября); «Живая планета» (до 31 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 31 октября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Мой поклон тебе, Кола...» (до 18 ноября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 20 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря).

Трансляции в группе библиотеки «ВКонтакте» и на канале «Ютуб»:

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

28 октября - 15 ноября

Проходит XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем». К участию в конкурсе приглашаются дети до 10 лет и их родители. 15 октября конкурс стартует в 10.00.

Публикация общих итогов конкурса 16 декабря. Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки в разделе «Акции, конкурсы, марафоны» и в группе «ВКонтакте».

На сайте учреждения пройдут трансляции:

28-31 октября - 15.00

Буктьюб-проект «Короткая судьба большой войны». 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+

Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+

28-31 октября

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой запускает онлайн-проект «Короткая судьба большой войны», посвященный 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участниками проекта станут юные авторы XXIII Международного конкурса детской рукописной книги в номинации «Доблесть героев бессмертна».

Каждый день на сайте библиотеки и в социальных сетях организаторы будут выкладывать видеоролики, в которых ребята расскажут историю создания своих книг и поиске информации о героических подвигах родных и близких.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжается приём заявок на участие в областном смотре-конкурсе «Волшебные крылья» (до 29 октября). 6+

Идёт приём работ на смотр-конкурс «Традиционная культура саамов» (до 15 ноября), областной дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…» (до 15 ноября). 6+

Трансляции в группе «ВКонтакте»:

28 октября - 15.00

Антиконференция для подростков «За ЗОЖ». Приставка «анти» подсказывает, что данное мероприятие максимально не похоже на классическую конференцию. Это новый формат, который позволит подрастающему поколению озвучить «мысли вслух» о проблемах, которые порой не поднимаются в обществе. 12+

***

На смотр-конкурс «Традиционная культура саамов» принимают работы в следующих номинациях: «Сохраняя традицию» - сценарии творческих программ, уроков традиционной культуры, фольклорных праздников, обучающих, познавательных видеопрограмм, сценических постановок, туристических маршрутов, рассказывающих об истории, обычаях, традициях народа саами; «Рук творенье - глазам загляденье» - проекты по изучению технологии изготовления предметов, мастер-классы, уроки технологии, знакомящие с декоративно-прикладным творчеством народа саами, экскурсия по выставке с подробным рассказом о представленных экспонатах. Финал конкурса состоится 15 ноября в 17.00. 6+

До 30 октября

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова проводит дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…». К участию приглашаются профессионалы и любители в возрасте от 10 лет, а также коллективы авторов, студии фотографии, любые объединения и организации региона.

На конкурс принимаются фотографии, посвященные Всемирному дню доброты, и фотоработы, посвященные Международному дню защиты животных. В каждой номинации жюри определит трех победителей, а 14 ноября в группе Дворца культуры в социальной сети «ВКонтакте» по итогам интернет-голосования будет присужден приз зрительских симпатий.

Заявки и работы принимаются до 30 октября по электронной почте: elinateatr@yandex.ru. Ознакомиться с положением о проведении конкурса можно на сайте областного Дворца культуры имени С.М. Кирова.

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Транзит» (до 2 ноября); «Графика Саргиса Джалавяна» (до 9 ноября); «Фантазии полет и рук творенье...» (до 9 ноября).

***

В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдете онлайн-выставки: «Волшебная палитра», «Графика Дмитрия Каргина», «Радости жизни», «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

***

В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению пляшущей куклы-стригушка из соломы; игровой тряпичной куклы - карельской рванки, обереговой куклы «Покосница», вепсской традиционной тряпичной куклы, лыковой куклы «Десятиручка»; как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+.