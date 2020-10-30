Афиша
г.Кандалакша
В группе ЦБС размещены выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери», видеовыставка семейных творческих работ к юбилею Великой Победы, видеопрезентация выставок «Герои Кандалакши» и рисунков «Победа глазами детей», книжная выставка «Дни Бунина: по страницам творческой биографии». 6+
В Беломорской сельской библиотеке действует фотозона «Военный привал» (до 31 октября), где читатели могут сделать интересные фотографии. 0+
Центральная библиотека имени Н.В. Колычева представляет выставку «Военная проза и поэзия ХХ века», а также виртуальную выставку популярных ретродетективов. 6+
В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» стартовал городской семейный онлайн-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Сокровища для ёлки», продолжается флешмоб #спасибозавсё_мам. Также можно посмотреть мастер-классы, как красиво завязывать теплый платок, «Осенняя композиция», «Интерьерное яблоко», сказку о рукоделии «Домик для иголочки» (0+) и концертный номер «Утренняя гимнастика» от детской вокальной студии «Ба-Ра-Бум».
п.Африканда
Трансляции в группе «ВКонтакте»:
30 октября - 10.00
Викторина «Морским судам быть…». 6+
в 12.00
Рубрика «Зарядка для ума», игра «Сосчитай морские суда». 6+
31 октября - 12.00
Фоторубрика «Город моей мечты». 6+
в 14.00
Мастер-класс по созданию объемной аппликации «Веселый ежик». 6+
1 ноября - 12.00
Рубрика «10 интересных фактов», факты о кофе и характере. 12+
в 14.00
Рубрика «Памятные места», рассказ о здании старой школы н. п. Африканда-2 на улице Ленина. 6+
30 октября – 1 декабря
Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.
Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.
Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.
г.Ковдор
В Ковдорском районном краеведческом музее продолжают работу выставки «История гражданской обороны Кольского Севера» (до 30 ноября), «Природа полуострова Рыбачий» (до 30 ноября). 3 ноября - акция «Ночь искусств» (0+).
Онлайн-программа с 16.00 до 0.00 в группе vk.com/club98398081.
В программе виртуальные экскурсии, мастер-классы, познавательные мероприятия. Оффлайн-программа в музее с 9.00 до 16.30.
г.Никель
3 ноября
Всероссийская акция «Ночь искусств». Девиз акции - «Искусство объединяет». Историко-краеведческий музей Печенгского района присоединится к акции:
в 17.00
Выставка «История одной картины». 6+
в 18.00
Эскурсия по выставке «Открой в себе художника». 6+
в 18.30
Мастер-класс «Виноградная лоза». 6+
в 19.00
Мастер-класс «Пуговичное ассорти». 6+
в 19.30
Танцевальный марафон «Танец души». 6+
Также вы сможете на сайте музея посмотреть виртуальную передвижную выставку «Русская мода. Постеры фотографий из коллекции историка моды Александра Васильева» из фондов Мурманского областного художественного музея.
г.Полярные Зори
Трансляции в сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте»:
30 октября - 11.00
Культурный кругозор. 0+
30 октября - 12.00
Игротека. 0+
30 октября - 15.00
Митинг, посвященный разгрому фашистских войск в Заполярье. 0+
30 октября - 16.00
Видеопрогулка по улицам Санкт-Петербурга. 0+
30 октября - 18.00
«Скоро в школу», знакомство с буквой «Ф». 0+
31 октября - 11.00
Культурный кругозор. 0+
31 октября - 12.00
Игротека. 0+
31 октября - 17.00
Мастерская «Тяп-ляп». 0+
31 октября - 20.03
Just danse. 0+
1 ноября – 12.00
Игротека. 0+
1 ноября – 17.00
Страничка детства. 0+
1 ноября – 18.00
«Инструмент в руках виртуоза». 0+
1 ноября – 20.30
Минутка для души. 0+.
г.Кировск
Городской Дворец культуры продолжает принимать заявки на участие в виртуальном концерте детского творчества «Россия - Родина моя!» (до 2 ноября, материалы по созданию интернет-книги «Рецепты национальных блюд» (до 2 ноября), условия в сообществе Дворца. 0+
В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте»:
30 октября
Видеопрогулка по Кировску.
Гала-концерт участников вокального конкурса «Браво». 0+
31 октября
Мастер-класс по изготовлению декоративной подушки-горушки «Хибинская». 12+
***
В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте» принимаются заявки на участие в виртуальном концерте детского творчества «Россия - Родина моя!», посвященном Дню народного единства. Участие могут принять дети в возрасте до 7 лет, воспитанники и творческие коллективы ДОУ г. Кировска, нп.Титан и Коашва. Условия: записать на видео творческое выступление по теме праздника, отправить видео на электронную почту tan95678802@yandex.ru до 2 ноября. 0+
Также продолжается приём материалов для создания интернет-книги «Рецепты национальных блюд» (до 2 ноября), условия в сообществе Дворца. 12+
30 октября - 5 декабря
Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.
Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.
Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 5.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.
Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.
Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.
г.Апатиты
Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.
МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity
МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity
МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity
МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc
МБУК «Централизованная библиотечная система»:
Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub
Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882
Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary
Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056
1–15 декабря
Состоится III-й городской открытый дистанционный фестиваль «Танцующий город». В этом году фестиваль проводится в 3-й раз и впервые в дистанционном формате. В фестивале могут принять участие любительские танцевальные коллективы, студии, группы, ансамбли, клубы. За исключением танцевальных коллективов, студий, групп, ансамблей муниципальных учреждений, в которых хореография и самодеятельное художественное творчество относятся к уставной деятельности. Приём заявок с 26 октября по 20 ноября.
Участники Фестиваля делятся на четыре возрастные группы. В фестивале будут представлены различные танцевальные жанры: детский сюжетный танец; классическая хореография; неоклассика; народный (фольклорный) танец; народно-сценический танец; современная хореография (джаз, модерн, contemporary и др.); восточный танец (для участников III-IV возрастных категорий); спортивная хореография; уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско и др.).
Апатитский городской Дворец культуры (дистанционно) https://vk.com/dkapatity
г.Мончегорск
В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+
Весь октябрь по пятницам - в 15.00 - #танцытудей. 0+
В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+
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В выставочном зале «Мончегорск» можно посмотреть выставки Натальи Гончаровой, Томаса Гейнсборо, Франческо Гварди, «Осенние деревья», фотографий швейцарского художника Фабиана Оэфнера, картин и скульптур Сальвадора Дали.
г.Оленегорск
В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» до 31 октября с 15.00 до 19.00 открыта арт-зона «Отчуждение». 0+
В сообществе «ВКонтакте» продолжаются фотоконкурс «Я на ёлке! Я под елкой! И за елкой тоже я!» (до 1 декабря) 0+
Конкурс «Подарок Дедушке Морозу» (до 3 декабря) 0+
Детский конкурс «Снегурочка2020» (до 7 декабря) 0+
Семейный фоточеллендж «Утро выходного дня» (до 30 декабря) 6+
ЗАТО г.Заозерск
Центр культуры и библиотечного обслуживания Заозерска памятную дату предлагает до конца месяца отмечать онлайн-конкурсом инсценировок военных песен, театральных миниатюр и постановок «Друзья однополчане», а также выставкой фотографий «Детство, отмененное войной».
ЗАТО Видяево
В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+
Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+
Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живём». 0+
г.Полярный
На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+
Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+
г.Снежногорск
В группе городского Дворца культуры «Современник» можно посмотреть мастер-класс, как делать фигуру ромашки из специального воздушного шарика, цикл интерактивных музыкально-танцевальных развлечений для детей «Игровая карусель» и почитать стихи в разделе «Поэтическая страничка». 6+
г.Гаджиево
На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+
ЗАТО г.Североморск
В залах Североморского музейно-выставочного комплекса работают выставки: в отделе прикладного творчества и народных ремесел - выставка абстракции и интерьерной живописи Екатерины Кузнецовой (до 12 ноября) и выставка работ участников клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра» (до 12 ноября); в музей истории города и флота - выставка предметов, документов и фотографий из фондов МБУК СМВК «Ваенга в годы Великой Отечественной войны» (до 30 октября); в выставочном зале - выставка живописи и графики «Эстафета творчества» Анастасии, Екатерины и Ирины Герасенко (до 22 октября).
В группе Центра досуга молодёжи 30 октября - 12.00 - детская танцевальная программа «Учат в школе». 6+
Для жителей столицы Северного флота подготовлен цикл мероприятий, приуроченных к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
30 октября – 11.00
Виртуальную беседу «На острие сатиры» проведёт Североморская городская библиотека.
3 ноября
Культурно-образовательная акция «Ночь искусств -2020» во флотской столице пройдёт сразу на нескольких площадках Североморского музейно-выставочного комплекса. Посещение выставок и мероприятий бесплатно (не более 5 человек одновременно). Наличие маски и соблюдение социальной дистанции обязательны.
Программа мероприятий «Ночь искусств-2020» офлайн:
Городской выставочный зал (ул. Сафонова, 22):
18.00-21.00
Знакомство с выставкой графики Оксаны Короленко и Екатерины Голдобаевой «Животные Заполярье». 0+
Музей истории города и флота (ул. Сафонова, 15):
18.00
Тематическая экскурсия «Вещи века». 6+
19.00
Тематическая программа «Пластинки крутится диск» (прослушивание грампластинок) 6+
18.00-21.00
Знакомство с фотовыставкой «Преодоление Смуты в России в начале 17 века» (из фондов МОХМ). Показ видеофильмов, посвященных Дню народного единства. 6+
Отдел прикладного творчества и народных ремесел (ул. Сафонова, 5):
18.00-21.00
Знакомство с городской выставкой-конкурсом пленэрных работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДМШ, ДШИ ЗАТО г. Североморск «Краски лета».
18.00-21.00
Знакомство с выставкой абстракций и интерьерной живописи Екатерины Кузнецовой (г. Мурманск). 0+
18.00-21.00
Знакомство с выставкой работ участников н.с.к. клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра». 0+
Также запланированы онлайн мероприятия. Они пройдут в официальной группе Североморского музейно-выставочного комплекса в социальной сети «ВКонтакте».
Программа мероприятий «Ночь искусств-2020» онлайн:
18.00-21.00
Онлайн-викторина «Предметы искусства в экспозиции североморского музея». 6+
18.30
«Музыка в музее» - онлайн-концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С. Пастернак. 0+
19.00
Онлайн мастер-класс «Коллаж» (создание картины из вырезок из журналов и газет). 6+
19.30
«Музыка в музее» - онлайн-концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С.Пастернак. 0+
20.00
Онлайн мастер-класс «Рисуем акварелью». 6+
20.30
Онлайн мастер-класс по флористике (создание открытки из засушенного природного материала). 6+
г.Кола
Районный Центр культуры продолжает прием частушек на конкурс «Жила-была капуста» (до 3 ноября. Победители конкурса будут объявлены 7 ноября - 15.00 в режиме онлайн-трансляции творческой встречи - знакомство с ансамблем народной песни «Снежица». 0+
Также продолжается приём заявок на открытый районный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Подведение итогов фестиваля состоится 14 ноября. 6+
В группе «ВКонтакте» 31 октября состоится гала-концерт VI фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Нам выпала честь прикоснуться к Победе», посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в советском Заполярье. 0+
г.Мурманск
30 октября - 14 ноября
В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.
Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.
Фестиваль включает два этапа:
1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.
2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.
В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.
Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Вход разрешен только в медицинских масках.
Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Северный пейзаж» (до 8 ноября); «Печатная графика2020» (до 20 декабря); к 90-летию со дня рождения скульптора Геннадия Глухих (до 27 декабря); «К 150-летию со дня рождения писателя И. А. Бунина. Графика из собрания музея» (до 27 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря).
4 ноября - 11.00
Откроется ретроспективная выставка детских работ «Кто такой Кукисвумчорр?», посвященная 90-летию поселка. Работы представляют взгляд авторов на родной городок: его будни и праздники, виды из своего окна, ежедневные уличные зарисовки, горы, озера, природу и, конечно, его жителей (до 27 декабря).
Также начнёт работу выставка «Живопись Марии Тюлюновой». Посетить экспозицию, приуроченную к 45-летию со дня рождения художника, можно до 27 декабря.
3 ноября - 18.00-1.00
Акция «Ночь искусств» в онлайн-формате. Вас ждут виртуальные экскурсии, мастер-классы для всех возрастов, игры и викторины, знакомство с проектами по современному искусству. Завершающим мероприятием станет DJ SET от Степана Духно. Ищите публикации по хэштегам #ночьвмохмонлайн #ночьискусствонлайн. 12+
4 ноября - 14.00
Онлайн-мастер-класс открытка «Саамские узоры» в технике изонить. Изонить - графическая техника создания изображения нитками на картоне. Вы научитесь делать своими руками открытку с яркими саамскими узорами. 12+
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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Малахитовый сказ», «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Продолжают работу выставки: «День музыки» (до 1 ноября); «Карл Брюллов и его ученики» (до 15 ноября); «Обычаи и традиции православных праздников в детском творчестве» (до 15 ноября); «Балет «Красный мак». Театр на комоде» (до 13 декабря); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Когда цветет сакура» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI века» (до 31 декабря).
31 октября и 1 ноября - 14.00
Мероприятие «День бабушек и дедушек», ко Дню пожилого человека. 12+
2-15 ноября
Мероприятия по выставке «Карл Брюллов и его ученики» и занятие «Ключи от мастерской художника». 12+
2-15 ноября
Мероприятия по выставке «Балет «Красный мак». Театр на комоде» и мастер-класс по росписи фарфора и созданию цветка мака в технике бумагопластика. 12+
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.
Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей. Знамя Победы» (до 31 октября); «Александр III и Александровск» (до 22 ноября); «Природа Мурманской области» (до 30 ноября).
Каждые вторник и пятницу - по 27 ноября
В группу музея будут выкладываться статьи о лекарственных растениях Мурманской области. В рубрике расскажут о том, что такое «Аптекарский огород», когда он впервые появился в России и о рациональном использовании лекарственных растений в Заполярье.
Посетители смогут увидеть гербарии из ботанической коллекции краеведческого музея, узнать о целительных свойствах и использовании в народной медицине растений нашего края, познакомятся с интересными легендами, связанными с растениями Мурманской области.
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На сайте музея начала работу онлайн-выставка «Мурманск 1920-1930-е гг. в произведениях Я. А. Комшилова». Зрители увидят 30 графических рисунков и 2 живописных картины. На них запечатлены городские пейзажи Мурманска 1920-1930 годов (рыбный и торговый порт, церковь Святого Николая - первая церковь Мурманска, Жилстрой, площадь Пять Углов). Продолжают работать виртуальные выставки «К юбилею со дня рождения скульптора Г. А. Глухих», «Север сказочный», «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее», «Охотники каменного века», «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны», «Экспедиция в Лапландию Д. К. Соловьева», «Минеральные ресурсы Мурманской области», «Обитатели морских глубин», «День знаний - праздник во все времена!», «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития».
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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.
Работает виртуальная выставка «Охотники каменного века». Посетителей ждет рассказ о природе, окружавшей древних жителей Кольского края. Чем занимались люди того времени? Какие памятники наскального искусства они оставили нам? Что особенного было в их мировоззрении? На эти и другие вопросы о древней истории Кольского края посетители выставки смогут найти ответы.
Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru
31 октября – 12.00
В группе Мурманского областного краеведческого музея представят мастер-класс «Памятный альбом». Мероприятие проходит в рамках празднования 76-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Историю близкого человека, который принимал участие в войне, сейчас можно опубликовать в Интернете, но это может быть недолговечно. В соцсетях история история может затеряться, а сайт может быть взломан. Сохранить оригинал письма, фотографии или историю можно, создав мини-альбом в технике «скарпбукинг», чтобы разместить в нём фотографию, подписать историю, и приложить письма.
Специалисты Мурманского областного краеведческого музея подготовили мастер-класс, участники которого смогут изготовить стильный мини-альбом, оформленный в стилистике военного времени. Такой альбом будут с интересом открывать и рассматривать не только взрослые, но и дети, вспоминая и помня своего героя.
3 ноября - 10.00
Стартует курс «Яркая публичная речь» в рамках культурного проекта «КультFAQ». На первом занятии участники познакомятся с основными принципами публичных выступлений. Обучение проводится с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom» в онлайн-формате. Для того чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A.
3 ноября - 17.00-0.00
Всероссийская акция «Ночь искусств». Основные темы акции: «Искусство объединяет», День народного единства, 75 лет Великой Победы, 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.
Онлайн-программа состоится в группе «ВКонтакте», она наполнена виртуальными экскурсиями, мастер-классами, а также познавательными мероприятиями.
3 ноября – 18.00-21.00
Оффлайн-программа состоится в музее, вы сможете посетить QR-экскурсии, игры и квесты. Количество человек ограничено.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)
Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Вардё - Тайбола: 30 лет дружбы» (до 31 октября); «Фантазии синьора Родари» (до 31 октября); «Кухня литературных героев» (до 31 октября); «Дедули и бабули в любимой литературе» (до 31 октября); «Север в каждом из нас!» (до 31 октября); «Живая планета» (до 31 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 31 октября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Мой поклон тебе, Кола...» (до 18 ноября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 20 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря).
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Трансляции в группе библиотеки «ВКонтакте» и Ютуб-канале:
31 октября - 14.00
Встреча проекта «Север в лицах». 12+
1 ноября - 12.00
Литера-тур «Что читаем?»; книжные серии «Сделано в СССР. Любимая проза» и «Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир». 12+
3-7 ноября - 10.00
Информационная акция «В единстве наша сила!». Посетители библиотеки познакомятся с электронной презентацией «Отечеству мы славу воздаем!» и цифровой выставкой-портретом «Герои Смутного времени». 12+
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)
30 октября - 15 ноября
Проходит XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем». К участию в конкурсе приглашаются дети до 10 лет и их родители. 15 октября конкурс стартует в 10.00.
Публикация общих итогов конкурса 16 декабря. Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки в разделе «Акции, конкурсы, марафоны» и в группе «ВКонтакте».
На сайте учреждения пройдут трансляции:
30 и 31 октября - 15.00
Буктьюб-проект «Короткая судьба большой войны». 6+
31 октября
Стартует новый творческий проект «СуперКлассики» (до 15 ноября, условия на сайте библиотеки. 12+
Также продолжается XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем» (до 15 ноября). 6+
На сайте учреждения пройдут трансляции:
30 октября - 12.00
Онлайн-викторина «Всемирный день городов». 12+
в 15.00
Буктьюб-проект «Короткая судьба большой войны». 6+
31 октября - 17.00
Книжный стрим «Страшные истории». 12+
3 ноября
Акция «Ночь искусств» в онлайн-формате. В программе:
в 11.00
Виртуальное знакомство с самобытной культурой саамов, коренного народа Кольского полуострова и северных земель наших соседей - Норвегии, Финляндии и Швеции. 6+
в 12.00
Мастер-класс «Берёзка». 6+
в 13.00
Мастер-класс «День, который нас объединяет». 6+
в 14.00
Мастер-класс «В единстве наша сила!». 6+
4 ноября - 11.00
Медиаэкскурс «Многоликая Россия». 6+
в 12.00
Онлайн-тест «День народного единства». 12+
в 13.00
Исторический коллаж «Если мы едины - мы непобедимы». 6+
в 14.00
Мастер-класс «Цветок дружбы - символ единства народов России». 6+
в 15.00
Аудиовикторина «О России вслух». 6+
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+
В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+
Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+
30 и 31 октября
Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой запускает онлайн-проект «Короткая судьба большой войны», посвященный 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участниками проекта станут юные авторы XXIII Международного конкурса детской рукописной книги в номинации «Доблесть героев бессмертна».
Каждый день на сайте библиотеки и в социальных сетях организаторы будут выкладывать видеоролики, в которых ребята расскажут историю создания своих книг и поиске информации о героических подвигах родных и близких.
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
Продолжается приём заявок на участие в конкурсе молодых исполнителей народной песни «Дебют» (до 9 ноября), в региональном проекте «АРкТик-vision» (до 9 ноября), работ на смотр-конкурс «Традиционная культура саамов» (до 15 ноября, областной дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…» (до 15 ноября. 6+
4 ноября - 16.00
Историко-культурный видеорассказ. 6+
МБУК «Центральная Городская библиотека»
(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.
МАУК «Дом культуры Ленинского округа»
(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.
Дом культуры «Первомайский»
(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)
Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!
Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.
Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru
ДК «Судоремонтник»
(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)
Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Транзит» (до 2 ноября); творческих работ студентов Мурманского педагогического колледжа (до 4 ноября); «Графика Саргиса Джалавяна» (до 9 ноября); «Фантазии полет и рук творенье...» (до 9 ноября).
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В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдете онлайн-выставки: «Волшебная палитра», «Графика Дмитрия Каргина», «Радости жизни», «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».
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В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению пляшущей куклы-стригушка из соломы; игровой тряпичной куклы - карельской рванки, обереговой куклы «Покосница», вепсской традиционной тряпичной куклы, лыковой куклы «Десятиручка»; как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+.