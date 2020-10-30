г.Кандалакша

В группе ЦБС размещены выставка «Небесная птица с земной судьбой. Антуан де Сент-Экзюпери», видеовыставка семейных творческих работ к юбилею Великой Победы, видеопрезентация выставок «Герои Кандалакши» и рисунков «Победа глазами детей», книжная выставка «Дни Бунина: по страницам творческой биографии». 6+

В Беломорской сельской библиотеке действует фотозона «Военный привал» (до 31 октября), где читатели могут сделать интересные фотографии. 0+

Центральная библиотека имени Н.В. Колычева представляет выставку «Военная проза и поэзия ХХ века», а также виртуальную выставку популярных ретродетективов. 6+

В сообществе «ВКонтакте» ДК «Металлург» стартовал городской семейный онлайн-фестиваль декоративно-прикладного творчества «Сокровища для ёлки», продолжается флешмоб #спасибозавсё_мам. Также можно посмотреть мастер-классы, как красиво завязывать теплый платок, «Осенняя композиция», «Интерьерное яблоко», сказку о рукоделии «Домик для иголочки» (0+) и концертный номер «Утренняя гимнастика» от детской вокальной студии «Ба-Ра-Бум».

п.Африканда

Трансляции в группе «ВКонтакте»:

30 октября - 10.00

Викторина «Морским судам быть…». 6+

в 12.00

Рубрика «Зарядка для ума», игра «Сосчитай морские суда». 6+

31 октября - 12.00

Фоторубрика «Город моей мечты». 6+

в 14.00

Мастер-класс по созданию объемной аппликации «Веселый ежик». 6+

1 ноября - 12.00

Рубрика «10 интересных фактов», факты о кофе и характере. 12+

в 14.00

Рубрика «Памятные места», рассказ о здании старой школы н. п. Африканда-2 на улице Ленина. 6+

30 октября – 1 декабря

Юные художники из Африканды нарисуют для гостей и жителей Кольского полуострова карту – путеводитель. В рамках проекта «Терь Tabula Russia» его участники отправятся в поездки по Мурманской области, в которых через экскурсии, путешествия, мастер-классы и квесты изучат историю и культуру Кольского полуострова.

Юных художников ждут в 10 населенных пунктах Заполярья. Ребята посетят Мурманский областной художественный музей, погрузятся в историю коренного населения в Умбе и Ловозере, увидят экспозиции Музея камня в Апатитах, отправятся к древним петроглифам. В поездках участники будут создавать картины-впечатления, которые станут главными элементами культурно-исторической карты-путеводителя по Мурманской области. Финалом проекта станут передвижные выставки творческих работ участников по городам и посёлкам области, на которых пройдет презентация карты-путеводителя.

Карта-путеводитель станет верным попутчиком у туристов и всех желающих изучить родной край.

г.Ковдор

В Ковдорском районном краеведческом музее продолжают работу выставки «История гражданской обороны Кольского Севера» (до 30 ноября), «Природа полуострова Рыбачий» (до 30 ноября). 3 ноября - акция «Ночь искусств» (0+).

Онлайн-программа с 16.00 до 0.00 в группе vk.com/club98398081.

В программе виртуальные экскурсии, мастер-классы, познавательные мероприятия. Оффлайн-программа в музее с 9.00 до 16.30.

г.Никель

3 ноября

Всероссийская акция «Ночь искусств». Девиз акции - «Искусство объединяет». Историко-краеведческий музей Печенгского района присоединится к акции:

в 17.00

Выставка «История одной картины». 6+

в 18.00

Эскурсия по выставке «Открой в себе художника». 6+

в 18.30

Мастер-класс «Виноградная лоза». 6+

в 19.00

Мастер-класс «Пуговичное ассорти». 6+

в 19.30

Танцевальный марафон «Танец души». 6+

Также вы сможете на сайте музея посмотреть виртуальную передвижную выставку «Русская мода. Постеры фотографий из коллекции историка моды Александра Васильева» из фондов Мурманского областного художественного музея.

г.Полярные Зори

Трансляции в сообществе городского Дворца культуры «ВКонтакте»:

30 октября - 11.00

Культурный кругозор. 0+

30 октября - 12.00

Игротека. 0+

30 октября - 15.00

Митинг, посвященный разгрому фашистских войск в Заполярье. 0+

30 октября - 16.00

Видеопрогулка по улицам Санкт-Петербурга. 0+

30 октября - 18.00

«Скоро в школу», знакомство с буквой «Ф». 0+

31 октября - 11.00

Культурный кругозор. 0+

31 октября - 12.00

Игротека. 0+

31 октября - 17.00

Мастерская «Тяп-ляп». 0+

31 октября - 20.03

Just danse. 0+

1 ноября – 12.00

Игротека. 0+

1 ноября – 17.00

Страничка детства. 0+

1 ноября – 18.00

«Инструмент в руках виртуоза». 0+

1 ноября – 20.30

Минутка для души. 0+.

г.Кировск

Городской Дворец культуры продолжает принимать заявки на участие в виртуальном концерте детского творчества «Россия - Родина моя!» (до 2 ноября, материалы по созданию интернет-книги «Рецепты национальных блюд» (до 2 ноября), условия в сообществе Дворца. 0+

В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте»:

30 октября

Видеопрогулка по Кировску.

Гала-концерт участников вокального конкурса «Браво». 0+

31 октября

Мастер-класс по изготовлению декоративной подушки-горушки «Хибинская». 12+

***

В группе городского Дворца культуры «ВКонтакте» принимаются заявки на участие в виртуальном концерте детского творчества «Россия - Родина моя!», посвященном Дню народного единства. Участие могут принять дети в возрасте до 7 лет, воспитанники и творческие коллективы ДОУ г. Кировска, нп.Титан и Коашва. Условия: записать на видео творческое выступление по теме праздника, отправить видео на электронную почту tan95678802@yandex.ru до 2 ноября. 0+

Также продолжается приём материалов для создания интернет-книги «Рецепты национальных блюд» (до 2 ноября), условия в сообществе Дворца. 12+

30 октября - 5 декабря

Центр детского творчества «Хибины» приглашает принять участие в муниципальном конкурсе добровольческих проектов и инициатив «В Кировске жить - добро творить». К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных организаций города, лидеры и представители добровольческих (волонтерских) объединений на базе образовательных организаций, участники инициативных добровольческих (волонтерских) групп, учреждений культуры, кружков, студий, библиотек, музеев, художественных школ и школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений муниципального образования города Кировска Мурманской области.

Участниками конкурса могут быть граждане, проживающие на территории города Кировска, в возрасте от 8 до 18 лет.

Сроки проведения конкурса - с 18 мая по 5 декабря 2020 года: 18.05 по 5.10 - заявочный этап; 5.10 по 5.11 - заочный этап; 5.11 по 5.12 - подведение итогов и награждение.

Заявки направлять на адрес электронной почты dobro-tvorit@cdt-khibiny.ru.

Дополнительная информация в положении на сайте http://cdt-khibiny.ru/2020/05/v-kirovske-zhit-dobro-t.

г.Апатиты

Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К., Молодёжный социальный центр, Централизованная библиотечная система дистанционно проводят занятия в кружках и клубных формированиях. Жители региона могут принять участие в мероприятиях, размещаемых данными учреждениями в социальных сетях. Переходите по ссылкам, знакомьтесь с информацией, принимайте участие в мероприятиях и мастер-классах.

МАУ «Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.» https://vk.com/dkapatity

МБУДО «Детская школа искусств» https://vk.com/dshi_apatity

МБУДО «Детская музыкальная школа им. Буркова Л.М.» https://vk.com/dmshburkovaapatity

МБУМП «Молодёжный социальный центр» https://vk.com/mump_msc

МБУК «Централизованная библиотечная система»:

Городская детско-юношеская библиотека https://vk.com/apatitygdub

Библиотека семейного чтения https://vk.com/club16170882

Библиотека имени Л.А. Гладиной https://vk.com/gladinalibrary

Центральная городская библиотека https://vk.com/club50943056

1–15 декабря

Состоится III-й городской открытый дистанционный фестиваль «Танцующий город». В этом году фестиваль проводится в 3-й раз и впервые в дистанционном формате. В фестивале могут принять участие любительские танцевальные коллективы, студии, группы, ансамбли, клубы. За исключением танцевальных коллективов, студий, групп, ансамблей муниципальных учреждений, в которых хореография и самодеятельное художественное творчество относятся к уставной деятельности. Приём заявок с 26 октября по 20 ноября.

Участники Фестиваля делятся на четыре возрастные группы. В фестивале будут представлены различные танцевальные жанры: детский сюжетный танец; классическая хореография; неоклассика; народный (фольклорный) танец; народно-сценический танец; современная хореография (джаз, модерн, contemporary и др.); восточный танец (для участников III-IV возрастных категорий); спортивная хореография; уличные направления (hip-hop, хаус, техно, диско и др.).

Апатитский городской Дворец культуры (дистанционно) https://vk.com/dkapatity

г.Мончегорск

В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+

Весь октябрь по пятницам - в 15.00 - #танцытудей. 0+

В группе Мончегорского городского центра культуры проводится конкурс народного творчества «Сохраним традиции России» в дистанционном формате по видеозаписям. Приём заявок до 25 октября, результаты - 4 ноября на официальной странице «ВКонтакте». 0+

***

В выставочном зале «Мончегорск» можно посмотреть выставки Натальи Гончаровой, Томаса Гейнсборо, Франческо Гварди, «Осенние деревья», фотографий швейцарского художника Фабиана Оэфнера, картин и скульптур Сальвадора Дали.

г.Оленегорск

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» до 31 октября с 15.00 до 19.00 открыта арт-зона «Отчуждение». 0+

В сообществе «ВКонтакте» продолжаются фотоконкурс «Я на ёлке! Я под елкой! И за елкой тоже я!» (до 1 декабря) 0+

Конкурс «Подарок Дедушке Морозу» (до 3 декабря) 0+

Детский конкурс «Снегурочка­2020» (до 7 декабря) 0+

Семейный фоточеллендж «Утро выходного дня» (до 30 декабря) 6+

ЗАТО г.Заозерск

Центр культуры и библиотечного обслуживания Заозерска памятную дату предлагает до конца месяца отмечать онлайн-конкурсом инсценировок военных песен, театральных миниатюр и постановок «Друзья однополчане», а также выставкой фотографий «Детство, отмененное войной».

ЗАТО Видяево

В группе «ВКонтакте» Центра культуры и досуга продолжается проект «Не только 9 Мая...» - строки, опаленные войной. 6+

Размещены видеотрансляции: космическое путешествие «Дорога к звездам» в рамках областной познавательной акции «Человек открывает Вселенную» и библиотечный навигатор «Курс на здоровый образ жизни». 6+

Открыт краеведческий видеожурнал «Край, в котором мы живём». 0+

г.Полярный

На сайте историко-краеведческого музея размещена онлайн-экскурсия по выставке «Экспедиция в Лапландию. 1911 год» из фондов областного краеведческого музея. 6+

Там же можно познакомиться с блиц-рассказом «Поморский быт - береста и лыко». 6+

г.Снежногорск

В группе городского Дворца культуры «Современник» можно посмотреть мастер-класс, как делать фигуру ромашки из специального воздушного шарика, цикл интерактивных музыкально-танцевальных развлечений для детей «Игровая карусель» и почитать стихи в разделе «Поэтическая страничка». 6+

г.Гаджиево

На странице в «ВКонтакте» опубликованы трансляция концерта, посвященного 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, «Героям Заполярья - слава!» и документального фильма «АПЛ К-278 «Комсомолец». Остаться в живых» (Центр творчества и досуга). 6+

ЗАТО г.Североморск

В залах Североморского музейно-выставочного комплекса работают выставки: в отделе прикладного творчества и народных ремесел - выставка абстракции и интерьерной живописи Екатерины Кузнецовой (до 12 ноября) и выставка работ участников клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра» (до 12 ноября); в музей истории города и флота - выставка предметов, документов и фотографий из фондов МБУК СМВК «Ваенга в годы Великой Отечественной войны» (до 30 октября); в выставочном зале - выставка живописи и графики «Эстафета творчества» Анастасии, Екатерины и Ирины Герасенко (до 22 октября).

В группе Центра досуга молодёжи 30 октября - 12.00 - детская танцевальная программа «Учат в школе». 6+

Для жителей столицы Северного флота подготовлен цикл мероприятий, приуроченных к 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

30 октября – 11.00

Виртуальную беседу «На острие сатиры» проведёт Североморская городская библиотека.

3 ноября

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств -2020» во флотской столице пройдёт сразу на нескольких площадках Североморского музейно-выставочного комплекса. Посещение выставок и мероприятий бесплатно (не более 5 человек одновременно). Наличие маски и соблюдение социальной дистанции обязательны.

Программа мероприятий «Ночь искусств-2020» офлайн:

Городской выставочный зал (ул. Сафонова, 22):

18.00-21.00

Знакомство с выставкой графики Оксаны Короленко и Екатерины Голдобаевой «Животные Заполярье». 0+

Музей истории города и флота (ул. Сафонова, 15):

18.00

Тематическая экскурсия «Вещи века». 6+

19.00

Тематическая программа «Пластинки крутится диск» (прослушивание грампластинок) 6+

18.00-21.00

Знакомство с фотовыставкой «Преодоление Смуты в России в начале 17 века» (из фондов МОХМ). Показ видеофильмов, посвященных Дню народного единства. 6+

Отдел прикладного творчества и народных ремесел (ул. Сафонова, 5):

18.00-21.00

Знакомство с городской выставкой-конкурсом пленэрных работ учащихся ДХШ и художественных отделений ДМШ, ДШИ ЗАТО г. Североморск «Краски лета».

18.00-21.00

Знакомство с выставкой абстракций и интерьерной живописи Екатерины Кузнецовой (г. Мурманск). 0+

18.00-21.00

Знакомство с выставкой работ участников н.с.к. клуба бисероплетения и вышивки бисером «Деметра». 0+

Также запланированы онлайн мероприятия. Они пройдут в официальной группе Североморского музейно-выставочного комплекса в социальной сети «ВКонтакте».

Программа мероприятий «Ночь искусств-2020» онлайн:

18.00-21.00

Онлайн-викторина «Предметы искусства в экспозиции североморского музея». 6+

18.30

«Музыка в музее» - онлайн-концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С. Пастернак. 0+

19.00

Онлайн мастер-класс «Коллаж» (создание картины из вырезок из журналов и газет). 6+

19.30

«Музыка в музее» - онлайн-концерт учащихся и преподавателей СДМШ им.Э.С.Пастернак. 0+

20.00

Онлайн мастер-класс «Рисуем акварелью». 6+

20.30

Онлайн мастер-класс по флористике (создание открытки из засушенного природного материала). 6+

г.Кола

Районный Центр культуры продолжает прием частушек на конкурс «Жила-была капуста» (до 3 ноября. Победители конкурса будут объявлены 7 ноября - 15.00 в режиме онлайн-трансляции творческой встречи - знакомство с ансамблем народной песни «Снежица». 0+

Также продолжается приём заявок на открытый районный фестиваль национальных культур «Мы вместе!». Подведение итогов фестиваля состоится 14 ноября. 6+

В группе «ВКонтакте» 31 октября состоится гала-концерт VI фестиваля-конкурса военно-патриотической песни «Нам выпала честь прикоснуться к Победе», посвященный 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских захватчиков в советском Заполярье. 0+

г.Мурманск

30 октября - 14 ноября

В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет» проводит II Всероссийский фестиваль молодежных патриотических и социальных проектов «Живая история», поддержанный президентским грантом № 20-1-039236.

Целью фестиваля является создание и апробация модели взаимодействия молодежных патриотических общественных объединений для выявления инновационных программ, проектов, успешных патриотических практик и их дальнейшей универсализации в сфере воспитания подрастающего поколения.

Фестиваль включает два этапа:

1. Заочный (01.05 – 15.09) – онлайн-конкурс проектов на сайте живаяистория-россии.рф.

2. Очный (в г. Екатеринбурге, 11.11 – 14.11), в рамках которого будут представлены лучшие патриотические проекты, а также проведены практикумы, мастер-классы и другие обучающие занятия по социальному проектированию, организации патриотических мероприятий, форсайт-сессий и круглых столов по вопросам вовлечения детей и молодёжи в гражданско-патриотическую деятельность, состоится обсуждение механизмов взаимодействия при реализации патриотических проектов.

В фестивале могут принять участие работники и обучающиеся образовательных организаций общего образования, профессионального образования, представители органов государственной власти и некоммерческих организаций в возрасте от 18 до 35 лет. На конкурс принимаются социальные проекты патриотической тематики, реализация которых завершена в 2019-2020 годах, и проекты, находящиеся на стадии реализации или идеи.

Дополнительную информацию можно получить на сайте проекта - http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--p1ai/festival-2.html

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Вход разрешен только в медицинских масках.

Продолжают работу выставки: Продолжают работу выставки: «Северный пейзаж» (до 8 ноября); «Печатная графика­2020» (до 20 декабря); к 90-летию со дня рождения скульптора Геннадия Глухих (до 27 декабря); «К 150-летию со дня рождения писателя И. А. Бунина. Графика из собрания музея» (до 27 декабря); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря).

4 ноября - 11.00

Откроется ретроспективная выставка детских работ «Кто такой Кукисвумчорр?», посвященная 90-летию поселка. Работы представляют взгляд авторов на родной городок: его будни и праздники, виды из своего окна, ежедневные уличные зарисовки, горы, озера, природу и, конечно, его жителей (до 27 декабря).

Также начнёт работу выставка «Живопись Марии Тюлюновой». Посетить экспозицию, приуроченную к 45-летию со дня рождения художника, можно до 27 декабря.

3 ноября - 18.00-1.00

Акция «Ночь искусств» в онлайн-формате. Вас ждут виртуальные экскурсии, мастер-классы для всех возрастов, игры и викторины, знакомство с проектами по современному искусству. Завершающим мероприятием станет DJ SET от Степана Духно. Ищите публикации по хэштегам #ночьвмохмонлайн #ночьискусствонлайн. 12+

4 ноября - 14.00

Онлайн-мастер-класс открытка «Саамские узоры» в технике изонить. Изонить - графическая техника создания изображения нитками на картоне. Вы научитесь делать своими руками открытку с яркими саамскими узорами. 12+

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С фоторепортажами, а также виртуальными экскурсиями по экспозициям можно познакомиться на сайте учреждения, а также в его группе «ВКонтакте» и на Ютуб-канале. Смотрите выставки: «Малахитовый сказ», «Вышивка Евы Сорокиной. Североморск», «Графика Анастасии Березы», «Искусство огня», «Точка росы», «Сезоны современного искусства», «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах», «Синенький скромный платочек», «Подарок фронтовику», «Один снимок, одна судьба», «Графика Тамары Зуевой», «С чего начинался музей», «Радость сердца». Также северян ждет онлайн-экскурсия по постоянной тактильной экспозиции «Скульптура XX - XXI веков».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «День музыки» (до 1 ноября); «Карл Брюллов и его ученики» (до 15 ноября); «Обычаи и традиции православных праздников в детском творчестве» (до 15 ноября); «Балет «Красный мак». Театр на комоде» (до 13 декабря); «Счастливое детство» (до 27 декабря); «Когда цветет сакура» (до 27 декабря); «Как рубашка в поле выросла» (до 27 декабря); «Скульптура XX-XXI века» (до 31 декабря).

31 октября и 1 ноября - 14.00

Мероприятие «День бабушек и дедушек», ко Дню пожилого человека. 12+

2-15 ноября

Мероприятия по выставке «Карл Брюллов и его ученики» и занятие «Ключи от мастерской художника». 12+

2-15 ноября

Мероприятия по выставке «Балет «Красный мак». Театр на комоде» и мастер-класс по росписи фарфора и созданию цветка мака в технике бумагопластика. 12+

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Вход разрешён только в медицинских масках и без экскурсионного сопровождения.

Продолжают работу выставки: «Евгений Халдей. Знамя Победы» (до 31 октября); «Александр III и Александровск» (до 22 ноября); «Природа Мурманской области» (до 30 ноября).

Каждые вторник и пятницу - по 27 ноября

В группу музея будут выкладываться статьи о лекарственных растениях Мурманской области. В рубрике расскажут о том, что такое «Аптекарский огород», когда он впервые появился в России и о рациональном использовании лекарственных растений в Заполярье.

Посетители смогут увидеть гербарии из ботанической коллекции краеведческого музея, узнать о целительных свойствах и использовании в народной медицине растений нашего края, познакомятся с интересными легендами, связанными с растениями Мурманской области.

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На сайте музея начала работу онлайн-выставка «Мурманск 1920-1930-е гг. в произведениях Я. А. Комшилова». Зрители увидят 30 графических рисунков и 2 живописных картины. На них запечатлены городские пейзажи Мурманска 1920-1930 годов (рыбный и торговый порт, церковь Святого Николая - первая церковь Мурманска, Жилстрой, площадь Пять Углов). Продолжают работать виртуальные выставки «К юбилею со дня рождения скульптора Г. А. Глухих», «Север сказочный», «Прогулки по Мурманску. Из прошлого в настоящее», «Охотники каменного века», «Дальневосточный финал. Окончание Второй мировой войны», «Экспедиция в Лапландию Д. К. Соловьева», «Минеральные ресурсы Мурманской области», «Обитатели морских глубин», «День знаний - праздник во все времена!», «Арктика - природа, история освоения, перспективы развития».

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На сайте Мурманского областного краеведческого музея работает виртуальная выставка «Минеральные ресурсы Мурманской области». Кольская земля - минеральная кладовая России, по данным Кольского научного центра Российской академии наук в городе Апатиты, в недрах полуострова насчитывается 1135 минералов и их разновидностей. Ученые насчитывают 285 новых видов минералов, впервые открытых на территории Мурманской области. На выставке представлены образцы Хибинского и Ловозерского массивов, Ковдорского, Енского и Печенгского рудных районов, а также Больших Кейв. Уникальные месторождения, не имеющие аналогов в мире, есть практически в каждом из этих мест. На выставке можно увидеть хибинский апатит, эвдиалит и флогопит Ловозерского и Ковдорского районов, кианиты и гранаты Больших Кейв и многие другие минералы.

Работает виртуальная выставка «Охотники каменного века». Посетителей ждет рассказ о природе, окружавшей древних жителей Кольского края. Чем занимались люди того времени? Какие памятники наскального искусства они оставили нам? Что особенного было в их мировоззрении? На эти и другие вопросы о древней истории Кольского края посетители выставки смогут найти ответы.

Выставка будет доступна на сайте Мурманского областного краеведческого музея http://mokm51.ru

31 октября – 12.00

В группе Мурманского областного краеведческого музея представят мастер-класс «Памятный альбом». Мероприятие проходит в рамках празднования 76-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Историю близкого человека, который принимал участие в войне, сейчас можно опубликовать в Интернете, но это может быть недолговечно. В соцсетях история история может затеряться, а сайт может быть взломан. Сохранить оригинал письма, фотографии или историю можно, создав мини-альбом в технике «скарпбукинг», чтобы разместить в нём фотографию, подписать историю, и приложить письма.

Специалисты Мурманского областного краеведческого музея подготовили мастер-класс, участники которого смогут изготовить стильный мини-альбом, оформленный в стилистике военного времени. Такой альбом будут с интересом открывать и рассматривать не только взрослые, но и дети, вспоминая и помня своего героя.

3 ноября - 10.00

Стартует курс «Яркая публичная речь» в рамках культурного проекта «КультFAQ». На первом занятии участники познакомятся с основными принципами публичных выступлений. Обучение проводится с 3 ноября по 25 декабря на платформе «Zoom» в онлайн-формате. Для того чтобы присоединиться к курсу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://forms.gle/HY4zxxnjcJ3roJ92A.

3 ноября - 17.00-0.00

Всероссийская акция «Ночь искусств». Основные темы акции: «Искусство объединяет», День народного единства, 75 лет Великой Победы, 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

Онлайн-программа состоится в группе «ВКонтакте», она наполнена виртуальными экскурсиями, мастер-классами, а также познавательными мероприятиями.

3 ноября – 18.00-21.00

Оффлайн-программа состоится в музее, вы сможете посетить QR-экскурсии, игры и квесты. Количество человек ограничено.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

Онлайн-спектакли Мурманского областного драматического театра.

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, просп. Ленина, 27. http://www.murmanpuppet.ru)

Онлайн-трансляции Мурманского областного театра кукол, онлайн-экскурсия по новому зданию театра.

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Вардё - Тайбола: 30 лет дружбы» (до 31 октября); «Фантазии синьора Родари» (до 31 октября); «Кухня литературных героев» (до 31 октября); «Дедули и бабули в любимой литературе» (до 31 октября); «Север в каждом из нас!» (до 31 октября); «Живая планета» (до 31 октября); «Нет» вредным привычкам» (до 31 октября); «Издано в годы войны» (до 15 ноября); «Мой поклон тебе, Кола...» (до 18 ноября); «Лишь слову жизнь дана...» (до 20 ноября); «Читай: другая литература!» (до 31 декабря); «Популярные жанры: читаем в оригинале» (до 31 декабря); «Книжки читай и язык изучай!» (до 31 декабря).

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Трансляции в группе библиотеки «ВКонтакте» и Ютуб-канале:

31 октября - 14.00

Встреча проекта «Север в лицах». 12+

1 ноября - 12.00

Литера-тур «Что читаем?»; книжные серии «Сделано в СССР. Любимая проза» и «Интеллектуальный бестселлер. Читает весь мир». 12+

3-7 ноября - 10.00

Информационная акция «В единстве наша сила!». Посетители библиотеки познакомятся с электронной презентацией «Отечеству мы славу воздаем!» и цифровой выставкой-портретом «Герои Смутного времени». 12+

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30. https://elib.libkids51.ru/)

30 октября - 15 ноября

Проходит XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем». К участию в конкурсе приглашаются дети до 10 лет и их родители. 15 октября конкурс стартует в 10.00.

Публикация общих итогов конкурса 16 декабря. Работы победителей и лучшие работы участников конкурса будут размещены на сайте библиотеки в разделе «Акции, конкурсы, марафоны» и в группе «ВКонтакте».

На сайте учреждения пройдут трансляции:

30 и 31 октября - 15.00

Буктьюб-проект «Короткая судьба большой войны». 6+

31 октября

Стартует новый творческий проект «СуперКлассики» (до 15 ноября, условия на сайте библиотеки. 12+

Также продолжается XII областной конкурс чтецов «Мы стихи про пап читаем» (до 15 ноября). 6+

На сайте учреждения пройдут трансляции:

30 октября - 12.00

Онлайн-викторина «Всемирный день городов». 12+

в 15.00

Буктьюб-проект «Короткая судьба большой войны». 6+

31 октября - 17.00

Книжный стрим «Страшные истории». 12+

3 ноября

Акция «Ночь искусств» в онлайн-формате. В программе:

в 11.00

Виртуальное знакомство с самобытной культурой саамов, коренного народа Кольского полуострова и северных земель наших соседей - Норвегии, Финляндии и Швеции. 6+

в 12.00

Мастер-класс «Берёзка». 6+

в 13.00

Мастер-класс «День, который нас объединяет». 6+

в 14.00

Мастер-класс «В единстве наша сила!». 6+

4 ноября - 11.00

Медиаэкскурс «Многоликая Россия». 6+

в 12.00

Онлайн-тест «День народного единства». 12+

в 13.00

Исторический коллаж «Если мы едины - мы непобедимы». 6+

в 14.00

Мастер-класс «Цветок дружбы - символ единства народов России». 6+

в 15.00

Аудиовикторина «О России вслух». 6+

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

В группе «ВКонтакте» доступны записи концертов, в том числе фрагмент концерта к 20-летию Мурманского филармонического оркестра. Дирижер - Дамиан Йорио. 12+

В сообществе работает рубрика «Музыкальный алфавит», раздел «Музыкальный шедевр». 12+

Там же вы найдёте микролекции о том, как устроены музыкальные формы. Их придумали и записали музыканты из Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. 12+

30 и 31 октября

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В.П. Махаевой запускает онлайн-проект «Короткая судьба большой войны», посвященный 76-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Участниками проекта станут юные авторы XXIII Международного конкурса детской рукописной книги в номинации «Доблесть героев бессмертна».

Каждый день на сайте библиотеки и в социальных сетях организаторы будут выкладывать видеоролики, в которых ребята расскажут историю создания своих книг и поиске информации о героических подвигах родных и близких.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе молодых исполнителей народной песни «Дебют» (до 9 ноября), в региональном проекте «АРкТик-vision» (до 9 ноября), работ на смотр-конкурс «Традиционная культура саамов» (до 15 ноября, областной дистанционный фотоконкурс «Тепло души моей…» (до 15 ноября. 6+

4 ноября - 16.00

Историко-культурный видеорассказ. 6+

МБУК «Центральная Городская библиотека»

(г.Мурманск, Кольский просп., 93. Телефон 53-87-68. https.//murmanlib.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/murmanlib.

МАУК «Дом культуры Ленинского округа»

(г.Мурманск, ул.Адмирала Флота Лобова, 47. Телефон 24-26-94. http://dklen.ru/)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» vk.com/lendk51, официальный сайт учреждения /dklen.ru/.

Дом культуры «Первомайский»

(г.Мурманск, ул.Зои Космодемьянской, 2а. Телефон +7 - 8152 - 24-57-34. https://dk-1may.murm.muzkult.ru/)

Запускает поэтический конкурс «Слово за тобой», и приглашает заполярных поэтов к участию для совместного написания песен!

Принимаются авторские произведения. Творчество без границ: размер, количество и тематика произведений не имеют значения, формат произведений - документ Word.

Заявку на участие, с указанием ФИО и возраста, а так же произведения отправлять по адресу dkperv@yandex.ru

ДК «Судоремонтник»

(р-он.Росляково, ул.Заводская, 1)

Официальная группа в соцсети «ВКонтакте» https.//vk.com/dksudrem

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Транзит» (до 2 ноября); творческих работ студентов Мурманского педагогического колледжа (до 4 ноября); «Графика Саргиса Джалавяна» (до 9 ноября); «Фантазии полет и рук творенье...» (до 9 ноября).

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В группе «ВКонтакте» и на сайте учреждения вы найдете онлайн-выставки: «Волшебная палитра», «Графика Дмитрия Каргина», «Радости жизни», «Живопись Сергея Скорова», «Россия-матушка», «Графика Саргиза Джалавяна», «Акварели Светланы Якимчук», «Северные истории», «Говорят, что здесь край России, только ты никому не верь...», «В сувенирной ложке - город на ладошке», «Война глазами детей».

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В группе «ВКонтакте» представлены мастер-классы по изготовлению пляшущей куклы-стригушка из соломы; игровой тряпичной куклы - карельской рванки, обереговой куклы «Покосница», вепсской традиционной тряпичной куклы, лыковой куклы «Десятиручка»; как можно сделать двумя способами традиционную тряпичную куклу «Ангел», тряпичные игрушки «Зайчик-на-пальчик», «Медвежонок» и «Лошадка». 6+.