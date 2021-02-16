Опять взрывают, снова будут временно перекрывать движение на дорогах регионаСтартовала шестидневная рабочая неделя
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)16.02.21 08:30

Афиша

г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже» (до 21 февраля); «Текстиль Надежды Маркиной» (до 21 февраля); «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах» (до 28 февраля); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря 2021 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: Дмитрия Баранова «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта). В экспозиции - живописные работы и арт-объекты; к 195-летию со дня рождения художника Йохана Кёлера музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881 г.) из фондового собрания (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Дневник петербурженки» (до 28 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамские краски» (до 31 марта).

Доступны виртуальные экспозиции: фотовыставка «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

***

«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги, которые раскрывают тайны военной техники» (до 28 февраля); «Без срока давности» (до 28 февраля); «Путешествие» (до 28 февраля); «Вымышленные страны в литературе» (до 28 февраля); «От богатырей до биороботов» (до 28 февраля); «Про героев и рыцарей» (до 28 февраля); «Очарованный странник» (до 28 февраля); «Рун серебряных напевы» (до 28 февраля); «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

16 февраля

Литературный стендап «Большой Дронт»: мы начинаем!». «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта». Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих принять участие в виртуальной акции «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта».

18 февраля – 11.00

Краеведческие премьеры.  В мультимедийном зале библиотеки пройдут традиционные краеведческие премьеры.

19 февраля – 17.00

Знаю Россию. В молодёжном центре «БиблиоДвиж» библиотеки состоится турнир по скоростной сборке спилс-карт.

21 февраля – 12.00, 14.00 и 16.00

Любимому защитнику подарок. В отделе детского чтения состоятся мастер-классы «Любимому защитнику подарок».

21 февраля – 13.00 и 15.00

Мастер-класс «Открытка для папы». В центре чтения «Читай и Познавай» состоятся мастер-классы по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества в технике квиллинг. Мероприятия будут проходить в зале «Литература и семья»

23 февраля – 11.00-17.00

Онлайн-фестиваль «Папа Fest». Приглашаем провести праздничный день, посвященный папам, вместе.

28 февраля – 12.00

Центр волонтёрства и проектной деятельности приглашает юных книголюбов и их родителей принять участие в познавательно-игровой программе «Моя игра».

28 февраля

Областной конкурс буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51». С 15 января по 15 марта отдел электронных ресурсов приглашает принять участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Дети – герои книг.#Оживляястраницы51».

28 февраля

Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии». Приглашаем детей и их родителей к участию в конкурсе видеороликов «Путешествие по ВебЛандии».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. Драма. История неповторимой любви. (12+).

21 февраля – 12.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

21 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. История неповторимой любви. Драма. (12+).

27 февраля – 19.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. (12+).

28 февраля – 12.00

«Аленький цветочек». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

28 февраля – 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

22 февраля - 12.00 и 14.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

27 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

28 февраля - 15.00 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

28 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

21 февраля - 14.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

22 февраля - 17.00

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 февраля – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Давид Марухян, Ереван. Солист - Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван.

21 февраля – 17.00

Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван. Партия фортепиано - Петр Макаров, Мурманск.

26 февраля – 19.00

«13 вопросов к Ахматовой Юлии Рутберг». Музыкально-поэтический вечер.

27 февраля – 14.00

«По следам бременских музыкантов2. Музыкально-литературная композиция. Группа «Калейдоскоп».

27 февраля – 18.00

«Музыка света». Концерт артистов филармонии.

28 февраля – 17.00

«Dancing Queeen». Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России.

28 февраля – 18.00

«Вальс, вальс, вальс...». Солисты филармонии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 февраля - 18.00

г. Апатиты. «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+). Премьера.

17 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

18 февраля – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+).

19 февраля – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. (16+).

20 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

20 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба».  Р. Хоудон, комедия в двух действиях. (16+).

21 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

21 февраля – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. Премьера. (16+). 

Мурманский  областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 февраля – 17.30

Мастер-класс по лепке поморских козуль. Мероприятие пройдёт в прямом эфире, его участником может стать любой желающий.

21 февраля

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Бальный танец можно сравнить со спектаклем, в котором задействовано только два актера — мужчина и женщина.

21 февраля – 15.00

«Кировка» приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Во все времена мужчины остаются защитниками не только своего Отечества, но и своей семьи, близких и любимых людей.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Первые пятьдесят» (до 17 февраля); «Глубина. Роспись по ткани. Марина Таран» (до 24 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

17 февраля - 18.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится мастер-класс «Игольница» в технике ручного шитья (16+). Участники сделают игольницу в виде книжки.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

16 февраля - 16.30

«Вода - чудо природы» (6+).

16 февраля - 17.30 и 19.20

«Приключения Виктора и Гару» (6+).

16 февраля - 18.30

«В глубины Вселенной» (12+).

17 февраля - 12.30 и 17.30

«Космонавтика для детей» (6+).

17 февраля - 13.30 и 15.30

«Зрение» (12+).

17 февраля - 14.30 и 16.30

«Приключения Виктора и Гару» (6+).

17 февраля - 18.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+).

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееПриехал Афонин из Москвы, а областную организацию КПРФ возглавил Попов
-

Последние комментарии

kolobok
12.02.21 15:50
Что-то не в порядке в городе, где воспитанников одного интерната привлекают для расчистки территории другого учреждения.
Комментарий к новости:Воспитанники центра «Ровесник» помогли Мурманскому дому-интернату для престарелых и инвалидов в борьбе с последствиями снегопадов
Сергей Самойленко
11.02.21 08:39
А ветеран труда федерального значения имеет право на карту городской поддержки и если да, то где ее получить? *** В положении о городской карте говорится о ветеранах труда Мурманской области. Но Вам
Комментарий к новости:Проект «Городская карта поддержки» поддержал новый участник
Бурак Смирнова Ю. Г., заместитель директора по УВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
08.02.21 16:58
От своего имени и имени всего коллектива МБОУ КШМ выражаю соболезнования родным и близким Василия Николаевича Благова. Это тяжелая утрата не только для родственников, но и для всего коллектива и учащ
Комментарий к новости:Ушел из жизни председатель союза ветеранов войны в Афганистане - Василий Благов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире10:20«Двойная сплошная». Художественный сериал, 7 серия (16+)11:10«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%-PRO Валюту (16+)Доллар и евро потеряли по 63 копейки-PRO Энергетику (18+)Тема ухода от мазутозависимости остаётся в нашем регионе в числе приоритетных-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Законопроект, который позволит рыбакам-любителям продавать улов, планируется внести в Госдуму в ближайшие недели
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика