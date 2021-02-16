Афиша
г.Мурманск
Мурманский областной художественный музей
(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)
Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже» (до 21 февраля); «Текстиль Надежды Маркиной» (до 21 февраля); «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах» (до 28 февраля); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря 2021 года).
Культурно-выставочный центр Русского музея
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)
Открыты выставки: Дмитрия Баранова «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта). В экспозиции - живописные работы и арт-объекты; к 195-летию со дня рождения художника Йохана Кёлера музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881 г.) из фондового собрания (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Дневник петербурженки» (до 28 февраля).
Мурманский областной краеведческий музей
(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)
Продолжают работу выставки: «Саамские краски» (до 31 марта).
Доступны виртуальные экспозиции: фотовыставка «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».
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«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).
Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека
(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)
Продолжают работу выставки: «Книги, которые раскрывают тайны военной техники» (до 28 февраля); «Без срока давности» (до 28 февраля); «Путешествие» (до 28 февраля); «Вымышленные страны в литературе» (до 28 февраля); «От богатырей до биороботов» (до 28 февраля); «Про героев и рыцарей» (до 28 февраля); «Очарованный странник» (до 28 февраля); «Рун серебряных напевы» (до 28 февраля); «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).
Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой
(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)
16 февраля
Литературный стендап «Большой Дронт»: мы начинаем!». «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта». Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих принять участие в виртуальной акции «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта».
18 февраля – 11.00
Краеведческие премьеры. В мультимедийном зале библиотеки пройдут традиционные краеведческие премьеры.
19 февраля – 17.00
Знаю Россию. В молодёжном центре «БиблиоДвиж» библиотеки состоится турнир по скоростной сборке спилс-карт.
21 февраля – 12.00, 14.00 и 16.00
Любимому защитнику подарок. В отделе детского чтения состоятся мастер-классы «Любимому защитнику подарок».
21 февраля – 13.00 и 15.00
Мастер-класс «Открытка для папы». В центре чтения «Читай и Познавай» состоятся мастер-классы по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества в технике квиллинг. Мероприятия будут проходить в зале «Литература и семья»
23 февраля – 11.00-17.00
Онлайн-фестиваль «Папа Fest». Приглашаем провести праздничный день, посвященный папам, вместе.
28 февраля – 12.00
Центр волонтёрства и проектной деятельности приглашает юных книголюбов и их родителей принять участие в познавательно-игровой программе «Моя игра».
28 февраля
Областной конкурс буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51». С 15 января по 15 марта отдел электронных ресурсов приглашает принять участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Дети – герои книг.#Оживляястраницы51».
28 февраля
Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии». Приглашаем детей и их родителей к участию в конкурсе видеороликов «Путешествие по ВебЛандии».
Драматический театр Северного флота
(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)
20 февраля – 19.00
«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. Драма. История неповторимой любви. (12+).
21 февраля – 12.00
«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).
21 февраля – 19.00
«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. История неповторимой любви. Драма. (12+).
27 февраля – 19.00
«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. (12+).
28 февраля – 12.00
«Аленький цветочек». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).
28 февраля – 19.00
«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)
Мурманский областной театр кукол
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)
Для самых маленьких (2-4 лет):
20 февраля - 17.00
С. Озерская. «Барто пожаловать».
21 февраля - 17.00
С. Озерская. «Барто пожаловать».
22 февраля - 12.00 и 14.30
К. Чукофевралякий. «Телефон».
27 февраля - 17.00
Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».
28 февраля - 15.00 и 17.00
Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».
Для тех, кто постарше (от 5 лет):
27 февраля - 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
28 февраля - 14.30
Ф. Шевяков. «Саамская сказка».
Для зрителей старше 12 лет:
21 февраля - 14.30
ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».
22 февраля - 17.00
ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».
Мурманская областная филармония
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)
20 февраля – 19.00
Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Давид Марухян, Ереван. Солист - Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван.
21 февраля – 17.00
Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван. Партия фортепиано - Петр Макаров, Мурманск.
26 февраля – 19.00
«13 вопросов к Ахматовой Юлии Рутберг». Музыкально-поэтический вечер.
27 февраля – 14.00
«По следам бременских музыкантов2. Музыкально-литературная композиция. Группа «Калейдоскоп».
27 февраля – 18.00
«Музыка света». Концерт артистов филармонии.
28 февраля – 17.00
«Dancing Queeen». Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России.
28 февраля – 18.00
«Вальс, вальс, вальс...». Солисты филармонии.
Мурманский областной драматический театр
(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)
Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.
17 февраля - 18.00
г. Апатиты. «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+). Премьера.
17 февраля – 19.00
«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)
18 февраля – 19.00
«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+).
19 февраля – 19.00
«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. (16+).
20 февраля – 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).
20 февраля – 19.00
«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. (16+).
21 февраля – 12.00
«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).
21 февраля – 19.00
«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. Премьера. (16+).
Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова
(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)
17 февраля – 17.30
Мастер-класс по лепке поморских козуль. Мероприятие пройдёт в прямом эфире, его участником может стать любой желающий.
21 февраля
Продолжается приём заявок на участие в конкурсе ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Бальный танец можно сравнить со спектаклем, в котором задействовано только два актера — мужчина и женщина.
21 февраля – 15.00
«Кировка» приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Во все времена мужчины остаются защитниками не только своего Отечества, но и своей семьи, близких и любимых людей.
Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»
(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)
Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.
Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.
Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».
Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.
Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.
Выставочный зал г.Мурманска
(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)
Продолжают работу выставки: «Первые пятьдесят» (до 17 февраля); «Глубина. Роспись по ткани. Марина Таран» (до 24 февраля).
Отдел народного искусства и ремёсел
(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)
Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).
17 февраля - 18.00
В рамках проекта «Творческая среда» состоится мастер-класс «Игольница» в технике ручного шитья (16+). Участники сделают игольницу в виде книжки.
Планетарий «Просто космос»
(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)
16 февраля - 16.30
«Вода - чудо природы» (6+).
16 февраля - 17.30 и 19.20
«Приключения Виктора и Гару» (6+).
16 февраля - 18.30
«В глубины Вселенной» (12+).
17 февраля - 12.30 и 17.30
«Космонавтика для детей» (6+).
17 февраля - 13.30 и 15.30
«Зрение» (12+).
17 февраля - 14.30 и 16.30
«Приключения Виктора и Гару» (6+).
17 февраля - 18.30
«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+).