г.Мурманск

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже» (до 21 февраля); «Текстиль Надежды Маркиной» (до 21 февраля); «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах» (до 28 февраля); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря 2021 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: Дмитрия Баранова «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта). В экспозиции - живописные работы и арт-объекты; к 195-летию со дня рождения художника Йохана Кёлера музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881 г.) из фондового собрания (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Дневник петербурженки» (до 28 февраля).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамские краски» (до 31 марта).

Доступны виртуальные экспозиции: фотовыставка «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

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«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги, которые раскрывают тайны военной техники» (до 28 февраля); «Без срока давности» (до 28 февраля); «Путешествие» (до 28 февраля); «Вымышленные страны в литературе» (до 28 февраля); «От богатырей до биороботов» (до 28 февраля); «Про героев и рыцарей» (до 28 февраля); «Очарованный странник» (до 28 февраля); «Рун серебряных напевы» (до 28 февраля); «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

16 февраля

Литературный стендап «Большой Дронт»: мы начинаем!». «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта». Сотрудники библиотеки приглашают всех желающих принять участие в виртуальной акции «Всех доверчивей и строже в этом мире доброта».

18 февраля – 11.00

Краеведческие премьеры. В мультимедийном зале библиотеки пройдут традиционные краеведческие премьеры.

19 февраля – 17.00

Знаю Россию. В молодёжном центре «БиблиоДвиж» библиотеки состоится турнир по скоростной сборке спилс-карт.

21 февраля – 12.00, 14.00 и 16.00

Любимому защитнику подарок. В отделе детского чтения состоятся мастер-классы «Любимому защитнику подарок».

21 февраля – 13.00 и 15.00

Мастер-класс «Открытка для папы». В центре чтения «Читай и Познавай» состоятся мастер-классы по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества в технике квиллинг. Мероприятия будут проходить в зале «Литература и семья»

23 февраля – 11.00-17.00

Онлайн-фестиваль «Папа Fest». Приглашаем провести праздничный день, посвященный папам, вместе.

28 февраля – 12.00

Центр волонтёрства и проектной деятельности приглашает юных книголюбов и их родителей принять участие в познавательно-игровой программе «Моя игра».

28 февраля

Областной конкурс буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51». С 15 января по 15 марта отдел электронных ресурсов приглашает принять участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Дети – герои книг.#Оживляястраницы51».

28 февраля

Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии». Приглашаем детей и их родителей к участию в конкурсе видеороликов «Путешествие по ВебЛандии».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. Драма. История неповторимой любви. (12+).

21 февраля – 12.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

21 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. История неповторимой любви. Драма. (12+).

27 февраля – 19.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. (12+).

28 февраля – 12.00

«Аленький цветочек». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

28 февраля – 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

22 февраля - 12.00 и 14.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

27 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

28 февраля - 15.00 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

28 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

21 февраля - 14.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

22 февраля - 17.00

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 февраля – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Давид Марухян, Ереван. Солист - Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван.

21 февраля – 17.00

Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван. Партия фортепиано - Петр Макаров, Мурманск.

26 февраля – 19.00

«13 вопросов к Ахматовой Юлии Рутберг». Музыкально-поэтический вечер.

27 февраля – 14.00

«По следам бременских музыкантов2. Музыкально-литературная композиция. Группа «Калейдоскоп».

27 февраля – 18.00

«Музыка света». Концерт артистов филармонии.

28 февраля – 17.00

«Dancing Queeen». Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России.

28 февраля – 18.00

«Вальс, вальс, вальс...». Солисты филармонии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

17 февраля - 18.00

г. Апатиты. «Золотой цыплёнок». В. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+). Премьера.

17 февраля – 19.00

«Rock-n-roll на закате». М. Хейфец, лирическая комедия для двух одиноких танцоров. Малая сцена. (12+)

18 февраля – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов, трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+).

19 февраля – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. (16+).

20 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

20 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. (16+).

21 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

21 февраля – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. Премьера. (16+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

17 февраля – 17.30

Мастер-класс по лепке поморских козуль. Мероприятие пройдёт в прямом эфире, его участником может стать любой желающий.

21 февраля

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Бальный танец можно сравнить со спектаклем, в котором задействовано только два актера — мужчина и женщина.

21 февраля – 15.00

«Кировка» приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Во все времена мужчины остаются защитниками не только своего Отечества, но и своей семьи, близких и любимых людей.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Первые пятьдесят» (до 17 февраля); «Глубина. Роспись по ткани. Марина Таран» (до 24 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

17 февраля - 18.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится мастер-класс «Игольница» в технике ручного шитья (16+). Участники сделают игольницу в виде книжки.

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

16 февраля - 16.30

«Вода - чудо природы» (6+).

16 февраля - 17.30 и 19.20

«Приключения Виктора и Гару» (6+).

16 февраля - 18.30

«В глубины Вселенной» (12+).

17 февраля - 12.30 и 17.30

«Космонавтика для детей» (6+).

17 февраля - 13.30 и 15.30

«Зрение» (12+).

17 февраля - 14.30 и 16.30

«Приключения Виктора и Гару» (6+).

17 февраля - 18.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил» (6+).