г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Дар Нади Леже» (до 21 февраля); «Текстиль Надежды Маркиной» (до 21 февраля); «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах» (до 28 февраля); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря 2021 года).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Открыты выставки: Дмитрия Баранова «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта). В экспозиции - живописные работы и арт-объекты; к 195-летию со дня рождения художника Йохана Кёлера музей представляет произведение «Портрет императрицы Марии Александровны» (1881 г.) из фондового собрания (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1. Из собрания музея» (до 26 декабря); «Дневник петербурженки» (до 28 февраля).

19 февраля - 17.00

Начнёт работу выставка художественной фотографии «Арктика» из собрания московского Мультимедиа Арт Музея. Она посвящена экспедиции парохода «Смоленск» по спасению челюскинцев (28 февраля – 7 июня 1934 года), прибытию дирижабля «Граф Цеппелин» в Ленинград 25 июля 1931 года, воздушной экспедиции на Северный полюс (СП-1) 21 марта 1937 года. Фотографии сделаны Владиславом Микошей – прославленным оператором, режиссёром документального кино, сценаристом, фотографом, фронтовым кинооператором. Автору удалось снять не только значительную часть материала для документального фильма «Герои Арктики» (1934), но и уникальный фотодневник экспедиции «Смоленска» по спасению членов экипажа парохода «Челюскин». Посетить выставку можно до 21 марта.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжают работу выставки: «Саамские краски» (до 31 марта).

Доступны виртуальные экспозиции: фотовыставка «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

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«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Книги, которые раскрывают тайны военной техники» (до 28 февраля); «Без срока давности» (до 28 февраля); «Путешествие» (до 28 февраля); «Вымышленные страны в литературе» (до 28 февраля); «От богатырей до биороботов» (до 28 февраля); «Про героев и рыцарей» (до 28 февраля); «Очарованный странник» (до 28 февраля); «Рун серебряных напевы» (до 28 февраля); «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

19 февраля - 13.30

Пройдёт День молодого избирателя «Я выбираю!». Участники мероприятия получат полезные знания об избирательном праве и действиях на избирательном участке, познакомятся с историей выборов в России. Волонтеры проекта «Молодежь и Конституция» проведут квест «Сила права» с вопросами о правах и обязанностях избирателей.

21 февраля - 16.00

Состоится концерт «За други своя», посвященный Дню защитника Отечества. В исполнении автора патриотических песен Сергея Шерфетдинова прозвучат произведения собственного сочинения, а также песни Владимира Высоцкого и лидера группы «Сплин» Александра Васильева. Ведущий концерта - Леонид Сулоев.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

19 февраля – 17.00

Знаю Россию. В молодёжном центре «БиблиоДвиж» библиотеки состоится турнир по скоростной сборке спилс-карт.

21 февраля – 12.00, 14.00 и 16.00

Любимому защитнику подарок. В отделе детского чтения состоятся мастер-классы «Любимому защитнику подарок».

21 февраля – 13.00 и 15.00

Мастер-класс «Открытка для папы». В центре чтения «Читай и Познавай» состоятся мастер-классы по изготовлению поздравительной открытки ко Дню защитника Отечества в технике квиллинг. Мероприятия будут проходить в зале «Литература и семья»

23 февраля – 11.00-17.00

Онлайн-фестиваль «Папа Fest». Приглашаем провести праздничный день, посвященный папам, вместе.

28 февраля – 12.00

Центр волонтёрства и проектной деятельности приглашает юных книголюбов и их родителей принять участие в познавательно-игровой программе «Моя игра».

28 февраля

Областной конкурс буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51». С 15 января по 15 марта отдел электронных ресурсов приглашает принять участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51».

28 февраля

Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии». Приглашаем детей и их родителей к участию в конкурсе видеороликов «Путешествие по ВебЛандии».

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

20 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. Драма. История неповторимой любви. (12+).

21 февраля – 12.00

«Кот в сапогах». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

21 февраля – 19.00

«Привет с фронта!». Сергиенко Ю. История неповторимой любви. Драма. (12+).

27 февраля – 19.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. (12+).

28 февраля – 12.00

«Аленький цветочек». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

28 февраля – 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

20 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 февраля - 17.00

С. Озерская. «Барто пожаловать».

22 февраля - 12.00 и 14.30

К. Чукофевралякий. «Телефон».

27 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

28 февраля - 15.00 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

28 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

21 февраля - 14.30

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

22 февраля - 17.00

ПРЕМЬЕРА. П. Васильев. «Эшелон».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

20 февраля – 19.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер - Давид Марухян, Ереван. Солист - Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван.

21 февраля – 17.00

Карэн Шахгалдян (скрипка), Ереван. Партия фортепиано - Петр Макаров, Мурманск.

26 февраля – 19.00

«13 вопросов к Ахматовой Юлии Рутберг». Музыкально-поэтический вечер.

27 февраля – 14.00

«По следам бременских музыкантов2. Музыкально-литературная композиция. Группа «Калейдоскоп».

27 февраля – 18.00

«Музыка света». Концерт артистов филармонии.

28 февраля – 17.00

«Dancing Queeen». Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России.

28 февраля – 18.00

«Вальс, вальс, вальс...». Солисты филармонии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

19 февраля – 19.00

«Спиннинг». Н. Ермохин, комедия в двух действиях. (16+).

20 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

20 февраля – 19.00

«Шикарная свадьба». Р. Хоудон, комедия в двух действиях. (16+).

21 февраля – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

21 февраля – 19.00

«Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. Премьера. (16+).

23 февраля – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма Малая сцена. Премьера. (12+).

25 февраля – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма Малая сцена. Премьера. (12+).

26 февраля – 14.00

пгт.Мурмаши. «Золотой цыплёнок». О. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

26 февраля – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. Премьера. (16+).

27 февраля – 19.00

г.Кировск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+).

28 февраля – 12.00

г.Кировск. «Золотой цыплёнок». О. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+).

28 февраля – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. (16+).

3 марта – 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+).

4 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. Премьера. (12+).

5 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

6 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

7 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

7 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+).

8 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. Премьера. (16+).

8 марта – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Премьера. (16+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

21 февраля

Продолжается приём заявок на участие в конкурсе ансамблей бального танца «Февральские вьюги». Бальный танец можно сравнить со спектаклем, в котором задействовано только два актера — мужчина и женщина.

21 февраля – 15.00

«Кировка» приглашает на праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Во все времена мужчины остаются защитниками не только своего Отечества, но и своей семьи, близких и любимых людей.

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Глубина. Роспись по ткани. Марина Таран» (до 24 февраля).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

г.АПАТИТЫ

19 февраля – 15.00

Исторический экскурс «Как учили на Руси». Всероссийская акция «Народная культура для школьников» – это цикл мероприятий, включающий в себя исследовательские просветительские и творческие мероприятия, направленные на вовлечение школьников разных возрастов в изучение и популяризацию многонациональной традиционной культуры народов Российской Федерации. В рамках этой акции в библиотеке семейного чтения в режиме онлайн пройдёт исторический экскурс «Как учили на Руси». Видеоролик, созданный сотрудниками библиотеки, расскажет о русских школах, начиная со средних веков до XIX века. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club161708821

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

19 февраля – 16.00

Библиотека семейного чтения приглашает детей и родителей в студию чтения «Алёнушкины сказки», где познакомят со словацкой сказкой «У Солнышка в гостях» и научат мастерить из соленого теста «Солнышко».

г.Апатиты, ул. Кирова,15. Библиотека семейного чтения.

21 февраля

Праздничный концерт к 23 февраля. Музыкальный клуб «ДИВА» библиотеки имени Л.А. Гладиной приглашает на трансляцию (VKLive) праздничного концерта «Мой герой», посвящённого празднованию 23 февраля. В программе концерта - лучшие песни советской и российской эстрады, авторские песни участников клуба, стихотворения и поздравления. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club34512011

г.Апатиты, ул.Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

21 февраля - 15.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей на занятия литературно-творческой мастерской «ДеТвоРа». Ребята познакомятся со стихами, считалками, загадками и скороговорками Марины Бородицкой «Щенок Мартын и другие» и примут участие в мастер-классе по рисованию цветными карандашами домашнего питомца. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

22-28 февраля

Дворец культуры г.Апатиты приглашает всех посетить универсальную ярмарку «Зимний цветок» на площади Дворца культуры. Время работы - с 10.00 до 19.00. В продаже продукты питания и промтовары.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

23 февраля - 13.00

Городская детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих принять участие в семейном празднике «Папа Фест», который пройдёт в онлайн-режиме на странице группы библиотеки «ВКонтакте» (https://vk.com/apatitygdub). В программе: концерт, выставка книг о папах, фотовернисаж «СУПЕР ПАПА», видеословарь «Армейские объяснялки», «Лайфхак от папы», мастер-классы, викторины.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

23 февраля – 15.00

Во Дворце культуры пройдёт праздничный концерт «Герои на все времена», посвящённый Дню защитника Отечества. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы Дворца культуры: ансамбль песни и танца «Заполярье», ансамбль современного танца «Джосс», молодёжный хор «Виктория», ансамбли «Счастливый случай» и «Ангажемент», шоу-группа «Колдовское зелье» и фолк-группа «Росы», ансамбль бального танца «Тандем», вокально-эстрадная студия «Модус» ДДТ, Сергей Шекунов.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

24 февраля – 18.00

В городской модельной библиотеке состоится онлайн-встреча с директором Апатитского межрайонного центра социальной поддержки населения Сергеем Николаевичем Вылегжаниным на тему: «Социальная поддержка граждан: новое в законодательстве». Сергей Николаевич познакомит с изменениями в законодательстве, которые произошли с 1 января 2021 года. Расскажет о мерах по социальной поддержке населения, о порядке назначения адресной государственной социальной помощи на основании социального контракта, об условиях для получения пособия на детей от 3-х до 7 лет, о мерах по социальной поддержке населения по оплате жилья и коммунальных услуг и др. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club50943056

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

27 февраля - 13.00

В Международный день полярного медведя городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей в парк на улице Пушкина, где состоится семейный праздник «День белого медведя». В программе: зимние забавы, подвижные игры, увлекательные конкурсы, занимательные викторины, веселые загадки.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

27 февраля – 15.00

Литературный десант из Мурманска. Дмитрий Коржов, Илья Виноградов и Олег Дроздов проведут в библиотеке имени Л.А. Гладиной презентацию новых книг, выпущенных в книжном издательстве «Дроздов–на–Мурмане»: антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия» и нового выпуска альманаха «Площадь первоучителей». Число мест ограничено, будет организована прямая трансляция на странице группы библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/club34512011.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 февраля

В городской модельной библиотеке состоится встреча со Светланой Зоновой, человеком удивительным и очень творческим. Несмотря на то, что Светлана в 1998 году потеряла зрение, она не пала духом и в настоящее время пишет стихи, прозу, а также рисует картины пластилином. На встрече Светлана представит свои новые произведения (прозу), почитает стихи собственного сочинения, а также подарит центральной библиотеке коллекцию своих картин из пластилина. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club50943056

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

2 марта - 20 мая

Со 2 марта в городской детско-юношеской библиотеке начнёт работать квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

6 марта – 16.00

На сцене городского Дворца культуры состоится отчётный концерт «Заходите в гости к нам» народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца «Заполярье» (хормейстер - Сергей Семерихин, балетмейстер - Людмила Никанова).

В программе концерта как полюбившиеся зрителям вокально-хореографические композиции «Наш Север», «Матаня», «Звёздочка», песни: «Эх, да зима», «Люба – тонкая лоза», танцы: «Калинка», «Бескозырка», «Барыня», так и новые произведения: «Солнце закатилось», «Мосток», «Расти моя калинушка», «Любовь – печаль» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.