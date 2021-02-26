г.МУРМАНСК

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Свидание на Парнасе. Поэзия Серебряного века в портретах» (до 28 февраля); «Огюст Ренуар» (до 7 марта); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до конца года); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до конца года).

26 февраля

Начнёт работу выставка «Большая картина» (до 28 марта). Экспозиция познакомит с произведениями из коллекции музея, которые либо никогда не покидали запасников, либо крайне редко экспонировались в залах музея в силу своих масштабных размеров.

26 февраля - 12.00

Праздник «День белого медведя». Гости узнают о празднике и о жизни белых медведей, посетят экспозиции музея. (6+)

3 марта

Откроется выставка «Самовары» (до 11 апреля). Будут представлены экспонаты из частной коллекции мурманчанина Сергея Шепелева, изготовленные на фабриках «Товарищество наследников В. С. Баташева», «Товарищество Кольчугина», «Товарищество Аленчиков и Зимин», «Фабрика братьев Петровых», «Паровая самоварная фабрика торгово-промышленного товарищества М. Слиозберг», «Григорий Романов».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Дневник петербурженки» (до 28 февраля); «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

27 февраля - 14.00

Занятия клуба выходного дня «Вместе в музей». Тема - «Каким я вижу Север» по выставке «Арктика». (6+)

28 февраля - 16.00

Видеоабонемент «Рассказы о Русском музее». «Выставки: «Небо», «Гимн труду», «Смолянки Д. Левицкого» (Россия, 2010 г.), «Возвращение. Дар Веджвудской мануфактуры и занавес Л. Бакста» (Россия, 2009 г.). (12+)

4 марта

Начнёт работу выставка графики Бориса Власова, посвященная 85-летию со дня рождения художника (до 11 апреля). Посетители увидят черно-белые и цветные литографии, акварели из фондового собрания.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: «Саамские краски» (до 31 марта).

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).

«ВКонтакте» открылась новая рубрика - «Музыкальный киоск». Каждый месяц северяне будут узнавать о различных предметах из фондов музея. Первый выпуск посвящен музыкальной шкатулке. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Шлю тебе сей чудный образ…» (до 28 февраля); «Книги, которые раскрывают тайны военной техники» (до 28 февраля); «Без срока давности» (до 28 февраля); «Путешествие» (до 28 февраля); «Вымышленные страны в литературе» (до 28 февраля); «От богатырей до биороботов» (до 28 февраля); «Про героев и рыцарей» (до 28 февраля); «Очарованный странник» (до 28 февраля); «Рун серебряных напевы» (до 28 февраля); «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

26 февраля

Мурманская областная научная библиотека проводит познавательную программу, посвященную Арктическому региону. Арктика привлекает людей огромными запасами природных ресурсов, наземными и морскими транспортными магистралями, важным геополитическим местоположением.

12.00, конференц-зал

Программа для детей и родителей «Арктический зоопарк». Животные Арктики – рекордсмены по выживанию в экстремальных условиях. Белый медведь, северный олень, морж и другие животные станут главными героями мероприятия. Участники программы узнают об этих необычных северных жителях и смогут проверить свои знания, ответив на вопросы викторины.

13.00, подиум-холл – лекция

«Современный атомный ледокольный флот»: рассказывает ведущий специалист группы оперативного управления флотом Штаба морских операций ФГУП «Атомфлот» Александр Лященко.

17.00, подиум-холл

Публичная лекция «К Северному полюсу напролом: из истории освоения Арктики». Лекцию читает кандидат исторических наук Денис Беляев. Он расскажет о наиболее интересных эпизодах в истории открытия и освоения Арктики с самых первых походов и до наших дней. Крайний Север всегда манил своими тайнами путешественников, ученых, чьи заметки и записи порой противоречивы, порой фантастичны, но от этого не менее интересны. Прямая трансляция лекции пройдёт на YouTube – канале библиотеки.

26 февраля - 14.00

Финисаж фотовыставки Светланы Мамакиной «Путешествие». Каталог биеннале будет передан в фонд библиотеки. Гости увидят полную цифровую версию проекта Творческого союза «Снежный Лев», смогут задать вопросы автору экспозиции и обсудить понравившиеся работы. (12+)

27 февраля - 15.00

Публичная лекция «Зимовки русских промышленников на архипелагах Шпицберген и Новая Земля в XVIII - начале XIX вв.». Доктор исторических наук профессор кафедры истории и права МАГУ Сергей Никонов расскажет о видах хозяйственной деятельности, особенностях организации быта, рисках и вызовах в экстремальных условиях Арктики. (12+)

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

28 февраля – 12.00

Центр волонтёрства и проектной деятельности приглашает юных книголюбов и их родителей принять участие в познавательно-игровой программе «Моя игра».

28 февраля

Областной конкурс буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51». С 15 января по 15 марта отдел электронных ресурсов приглашает принять участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Дети – герои книг. #Оживляястраницы51».

28 февраля

Всероссийский конкурс «Путешествие по ВебЛандии». Приглашаем детей и их родителей к участию в конкурсе видеороликов «Путешествие по ВебЛандии».

ОНЛАЙН:

27 февраля - 12.00

Книжный обзор «В мире удивительных книг». (6+)

27 февраля - 13.00

Онлайн-кроссворд «По следам белого медведя». (12+)

28 февраля - 13.00 и 15.00

Мастер-класс «Подарочная упаковка». (6+)

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

26 февраля - 12.00

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

26 февраля - 17.30

«В глубины Вселенной». (12+)

26 февраля - 18.30

«Призрак Вселенной и Свет». (12+)

26 февраля - 19.10

«Энергия Вселенной». (12+)

27 и 28 февраля - 12.30

«Космонавтика для детей». (6+)

27 и 28 февраля - 13.30 и 17.00

«Приключения Виктора и Гару». (6+)

27 и 28 февраля - 15.00 и 18.00

«Вода - чудо природы». (6+)

27 и 28 февраля - 16.00 и 19.00

«Энергия Вселенной». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

27 февраля – 19.00

«Под одной крышей». Сергиенко Ю. Трагикомедия. (12+).

28 февраля – 12.00

«Аленький цветочек». Сергиенко Ю. Сказка. (6+).

28 февраля – 19.00

«Шампанского!..». Сергиенко Ю. Комедия. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

27 февраля - 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

28 февраля - 15.00 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси-лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

27 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

28 февраля - 14.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

26 февраля – 19.00

«13 вопросов к Ахматовой Юлии Рутберг». Музыкально-поэтический вечер.

27 февраля – 14.00

«По следам бременских музыкантов2. Музыкально-литературная композиция. Группа «Калейдоскоп».

27 февраля – 18.00

«Музыка света». Концерт артистов филармонии.

28 февраля – 17.00

«Dancing Queeen». Звезда московской джазовой сцены Марина Волкова (вокал) и трио одного из лучших контрабасистов России.

28 февраля – 18.00

«Вальс, вальс, вальс...». Солисты филармонии.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

26 февраля – 14.00

пгт.Мурмаши. «Золотой цыплёнок». О. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+)

26 февраля – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Малая сцена. Премьера. (16+).

27 февраля – 19.00

г.Кировск. «Ужин с дураком». Ф. Вебер, комедия в двух действиях. (16+).

28 февраля – 12.00

г.Кировск. «Золотой цыплёнок». О. Орлов, музыкальная сказка в одном действии. (0+).

28 февраля – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич, грустная комедия. Малая сцена. (16+).

3 марта – 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+).

4 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. Премьера. (12+).

5 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

6 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

7 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

7 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+).

8 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. Премьера. (16+).

8 марта – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Премьера. (16+).

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки», в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021», в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём». (16+)

28 февраля - 16.00

«Киношные истории» от студии эстрадной песни «Вернисаж». (12+)

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» рубрика «Переходим на личности» знакомит с заведующей отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности Оксаной Бересневой. Продолжается еженедельная акция «Фолкурок».

28 февраля – 14.00

В официальной группе Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в прямом эфире состоится подведение итогов XXXIII межрегионального конкурса ансамблей бального танца «Февральские вьюги».

Участники из Пушкина, Санкт-Петербурга, Республики Карелия и Мурманской области сойдутся на виртуальном танцполе в номинациях:

«Бразильский карнавал» (танцы латиноамериканской программы — formation, микс, шоу, образные, игровые и сюжетные номера, отражающие традиции, характер, манеру традиционной танцевальной культуры народов латиноамериканских стран);

«Венский бал» (танцы европейской программы — formation, микс, образные, игровые номера, композиции свободной тематики, отражающие культуру светских торжеств, праздников и ритуалов);

«Петровские ассамблеи» (танцевальные композиции отечественной, историко-бытовой программ свободной тематики);

«От Рок-н-рола до Брейка» (танцевальные бальные композиции, этюды, построенные на пластике различных направлений современного танца).

3 марта - 15.00

«ВКонтакте» в прямом эфире пройдёт ток-шоу «Откровенно говоря» на тему: «Молодежный компас культурных событий Мурманской области». Участники встречи поговорят о культурной жизни региона, событиях и пространствах для реализации творческого потенциала молодого поколения. (12+)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки» (6+); в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021» (16+); в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём» (6+).

В «ВКонтакте» размещён мастер-класс по изготовлению поморских козуль. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта).

26 февраля

Откроется фотовыставка Светланы Мамакиной «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

28 февраля - 17.00

Концерт-лекция «Евгений Онегин» - от романа к опере». (12+)

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

27 февраля - 17.00

В рамках проекта «Творческая среда» состоится мастер-класс по изготовлению народной текстильной куклы «Веснянка». (12+)

Центр современного искусства «21А»

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. телефон 45-08-58)

27 февраля - 16.00

Открытие выставки «Невидимые слои». Это результат работы художников в летней арт-резиденции в Никеле.

27 и 28 февраля - 16.00

Аудиовизуальный фестиваль «Inversia Sessions». В программе: презентация работы британской команды медиахудожников и разработчиков Werkflow, серия диалогов с участниками зимней арт-резиденции «Никель - полярная ночь», презентация документального фильма о путешествии команды художников в Никель, премьера аудиовизуального перформанса Nolanders. (12+)

Мурманский колледж искусств

(г.Мурманск, ул.Воровского, 14. Телефон 45-39-56)

26 февраля – 18.00

Концерт студентов специальности «Инструментальное исполнительство» по виду фортепиано к 250-летию Людвига Ван Бетховена. Студенты и преподаватели колледжа представят различные жанры фортепианного и камерного творчества композитора, сонаты для скрипки и фортепиано, сонаты для фортепиано, концерт для фортепиано с оркестром в переложении для двух фортепиано.

Проведёт концерт Заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Александровна Павлова. Вход свободный.

г.КОЛА

1 марта - 18.00

Цирк «Парад-алле». (0+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работает рубрика «Праздничный дайджест», размещены запись концерта «Музыка для души», онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!», выпуск «Праздничного дайджеста». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: живописи Татьяны Болтушкиной и Екатерины Гончаровой (до 14 марта) и «Снег» Александра Говорова (до 14 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

г.ОЛЕНЕГОРСК

27 февраля - 18.00

Показ фильма «Человек-паук: вдали от дома». (12+)

г.Оленгегорск, Ленинградский просп., 5. Центр культуры и досуга «Полярная звезда».

28 февраля - 15.00

Концертная программа «Я танцевать хочу!». (0+)

г.Оленгегорск, ул.Мира, 38а. ДК «Горняк».

г.МОНЧЕГОРСК

27 февраля - 12.00

Конкурс «Снеговик-2021». (0+)

г.Мончегорск, берег озера Лумболка.

27 февраля - 15.00

«Лаборатория красоты». (16+)

г.Мончегорск, просп.Ленина, 5. Выставочный зал ГЦК.

27 февраля - 17.00

Спектакль «Чудо-репка» от театральной студии «Мечта». (6+)

г.Мончегорск, просп.Металлургов, 30. Мончегорский городской центр культуры.

г.АПАТИТЫ

26-28 февраля

Дворец культуры г.Апатиты приглашает всех посетить универсальную ярмарку «Зимний цветок» на площади Дворца культуры. Время работы - с 10.00 до 19.00. В продаже продукты питания и промтовары. (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

26 февраля - 10.00

«События. Народный календарь.» (6+)

26 февраля - 15.00

Мастер-класс от Надежды Коровашковой «Саамский мяч паал». (0+)

26 февраля - 16.00

Мастер-класс «Окно радости». (0+)

26 февраля - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

27 февраля - 12.00

«Город мастеров. Декоративное творчество». (6+)

28 февраля - 15.00

«Читаем сказки». (0+)

1 марта - 15.00

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь». (12+)

1 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

27 февраля - 13.00

В Международный день полярного медведя городская детско-юношеская библиотека приглашает детей и родителей в парк на улице Пушкина, где состоится семейный праздник «День белого медведя». В программе: зимние забавы, подвижные игры, увлекательные конкурсы, занимательные викторины, веселые загадки.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

27 февраля – 15.00

Литературный десант из Мурманска. Дмитрий Коржов, Илья Виноградов и Олег Дроздов проведут в библиотеке имени Л.А. Гладиной презентацию новых книг, выпущенных в книжном издательстве «Дроздов–на–Мурмане»: антологии поэзии Кольского края «Отсюда начинается Россия» и нового выпуска альманаха «Площадь первоучителей». Число мест ограничено, будет организована прямая трансляция на странице группы библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/club34512011.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

28 февраля

В городской модельной библиотеке состоится встреча со Светланой Зоновой, человеком удивительным и очень творческим. Несмотря на то, что Светлана в 1998 году потеряла зрение, она не пала духом и в настоящее время пишет стихи, прозу, а также рисует картины пластилином. На встрече Светлана представит свои новые произведения (прозу), почитает стихи собственного сочинения, а также подарит центральной библиотеке коллекцию своих картин из пластилина. Группа «ВКонтакте» https://vk.com/club50943056

г.Апатиты, ул. Ленина, 24а. Библиотека имени Л.А. Гладиной.

2 марта - 20 мая

Со 2 марта в городской детско-юношеской библиотеке начнёт работать квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

6 марта – 16.00

На сцене городского Дворца культуры состоится отчётный концерт «Заходите в гости к нам» народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца «Заполярье» (хормейстер - Сергей Семерихин, балетмейстер - Людмила Никанова).

В программе концерта как полюбившиеся зрителям вокально-хореографические композиции «Наш Север», «Матаня», «Звёздочка», песни: «Эх, да зима», «Люба – тонкая лоза», танцы: «Калинка», «Бескозырка», «Барыня», так и новые произведения: «Солнце закатилось», «Мосток», «Расти моя калинушка», «Любовь – печаль» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

27 февраля - 12.00

«Пальтишко для чайника». (18+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

27 февраля - 15.00

Мастер-класс в технике паперклей «Светильник-домик». (12+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

27 февраля - 19.00

Спектакль «Ужин с дураком». (16+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

28 февраля - 12.00

Спектакль «Золотой цыплёнок». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

28 февраля - 15.00

Концерт молодёжного клуба «Тен Синг. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

28 февраля - 16.00

Киновечер с просмотром фильма «Горожане». (18+)

г.Кировск, просп.Ленина, 9а Клуб «Родник.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

ОНЛАЙН трансляции в сообществе городского Дворца культуры:

26 февраля - 11.00

«Культурный кругозор». (0+)

26 февраля - 12.00

«Игротека». (0+)

26 февраля - 15.00

«Что вижу, то пою». (0+)

26 февраля - 18.00

«Зимний хайп». (0+)

26 февраля - 18.00

«Скоро в школу.» (0+)

27 февраля - 11.00

«Культурный кругозор». (0+)

27 февраля - 12.00

«Игротека». (0+)

27 февраля - 16.00

«Полярный медведь - живой символ Арктики». (0+)

27 февраля - 17.00

«Каляки-маляки». (0+)

27 февраля - 20.30

«Сказочный граммофон». (0+)

28 февраля - 11.00

«Культурный кругозор». (0+)

28 февраля - 12.00

«Игротека». (0+)

28 февраля - 17.00

«Страничка детства». (0+)

28 февраля - 18.00

«Инструмент в руках виртуоза». (0+)

28 февраля - 20.30

«Минутка для души». (0+)

г.КАНДАЛАКША

Февраль

В ГКЦ «Нива» открылась выставка работ журналиста, фотохудожника, коллекционера, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

27 февраля - 12.00

Командный забег «Гонка сильных». (0+)

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Стадион Дворца спорта.

27 февраля - 14.00

Мастер-класс по мезенской росписи. (6+)

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Умножая, сохраняем» (до 4 марта), «Легенда Полярного» (до 14 марта), «Север в каждом из нас» (до 14 марта), «С чистого холста» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.