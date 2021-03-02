г.МУРМАНСК

6-14 марта – 11.00-19.00

На улице Воровского развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение 9 дней здесь будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. С 6 по 8, а также 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Огюст Ренуар» (до 7 марта); «Выставка одной картины» (до 7 марта); «Кружевной орнамент русских зим» (до 7 марта); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до конца года); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до конца года); выставка «Большая картина» (до 28 марта).

3 марта

Откроется выставка «Самовары» (до 11 апреля). Будут представлены экспонаты из частной коллекции мурманчанина Сергея Шепелева, изготовленные на фабриках «Товарищество наследников В. С. Баташева», «Товарищество Кольчугина», «Товарищество Аленчиков и Зимин», «Фабрика братьев Петровых», «Паровая самоварная фабрика торгово-промышленного товарищества М. Слиозберг», «Григорий Романов».

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря).

4 марта

Начнёт работу выставка графики Бориса Власова, посвященная 85-летию со дня рождения художника (до 11 апреля). Посетители увидят черно-белые и цветные литографии, акварели из фондового собрания.

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: «Саамские краски» (до 31 марта).

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

ОНЛАЙН:

«ВКонтакте»: по четвергам в рубрике «7 чудес Соловков» (12+) публикуются интересные факты о природе и достопримечательностях Соловецких остров. По субботам выходит раздел «Школа юнг» (6+). Работают новые рубрики: «Мурманск уникальный» (6+), «Правда или миф» (12+), «Мост времени» (12+).

«ВКонтакте» открылась новая рубрика - «Музыкальный киоск». Каждый месяц северяне будут узнавать о различных предметах из фондов музея. Первый выпуск посвящен музыкальной шкатулке. (6+)

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Край милый Ловозерье, край возрожденья дня…» (до 3 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

6 марта – 19.00

«Ботинки на толстой подошве». П. Гладилин. Комедия. (16+)

7 марта - 12.00

«Вот такие чудеса!». С. Маршак Спектакль по мотивам известной сказки. (0+)

7 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

13 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

14 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

14 марта - 19.00

«Не всё коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 марта - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

21 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

21 марта - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

6 марта - 15.30 и 17.00

Н. Шувалов. «Красная Шапочка».

7 марта - 15.30 и 17.00

К. Чуковский. «Муха – Цокотуха».

13 марта - 15.30 и 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 марта - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

6 марта - 11.00 и13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

7 марта - 11.00 и 13.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

13 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

14 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

14 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С Озерская. «Сказки для принцесс».

20 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

21 марта - 11.00 и 13.30

Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

12 марта - 19.00

Пройдёт премьера кукольного спектакля для взрослого зрителя «Несколько дней из жизни Мольера», созданного по роману Михаила Булгакова. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь перчаточных и тростевых кукол, а великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю очарованием и реалистичностью.

Зритель переживет вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной творческой жизни. Атмосферу подчеркнет музыка XV-XVI веков.

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

4 марта - 12.30

Виртуальный зал. Концертный зал. Вход свободный.

6 марта - 17.00

«Всё о любви». Людмила Лаврентьева (сопрано), г.Мурманск, Вячеслав Хавренок (баритон, скрипка), г.Петрозаводск.

7 марта - 15.00

«Tervetulоa - добро пожаловать!». Интерактивное представление. Автор и ведущая Ирина Волокославская (кантеле). Камерный зал.

7 марта - 17.00

«Потехе час». Праздничная программа к 8 марта. Санкт-Петербургский театр пластики рук «Hand Made».

11 марта - 12.30

Виртуальный зал. Концертный зал. Вход свободный.

13 марта - 18.00

Сергей Колесов (саксофон) и солисты филармонии. Концертный зал.

14 марта - 17.00

Гарри Еприкян (орган), Сергей Колесов (саксофон). Концертный зал.

16 марта - 19.00

Концерт памяти Андрея Крупского. Мурманский биг-бэнд. Дирижер Сергей Свиридов. Концертный зал.

20 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.

26 марта - 19.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

27 марта - 18.00

«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.

28 марта - 14.00

«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.

28 марта - 17.00

«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

3 марта – 19.00

«Мимолётом». А. Беккер, мелодрама в двух действиях. Малая сцена. (18+).

4 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев, драма. Малая сцена. Премьера. (12+).

5 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

6 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, драматическая пьеса. Премьера. (16+).

7 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+).

7 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш, комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+).

8 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь, трагикомедия в 2-х действиях. Премьера. (16+).

8 марта – 19.00

«Монолог женщины». Лирическая фантазия. Премьера. (16+).

11 марта – 18.00

г. Оленегорск. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

13 марта – 19.00

г. Ковдор. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

14 марта – 12.00

г. Ковдор. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

14 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

17 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

18 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

19 марта – 18.00

п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

20 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

20 марта – 17.00

п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

20 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

21 марта – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

21 марта – 19.00

пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

21 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки», в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021», в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём». (16+)

3 марта - 18.30

В Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова представят фотовыставку «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция расскажет о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др.

Фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы» будет работать до апреля. Вход свободный.

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» рубрика «Переходим на личности» знакомит с заведующей отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности Оксаной Бересневой. Продолжается еженедельная акция «Фолкурок».

3 марта - 15.00

«ВКонтакте» в прямом эфире пройдёт ток-шоу «Откровенно говоря» на тему: «Молодежный компас культурных событий Мурманской области». Участники встречи поговорят о культурной жизни региона, событиях и пространствах для реализации творческого потенциала молодого поколения. (12+)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки» (6+); в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021» (16+); в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём» (6+).

В «ВКонтакте» размещён мастер-класс по изготовлению поморских козуль. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта); фотовыставка Светланы Мамакиной «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работает рубрика «Праздничный дайджест», размещены запись концерта «Музыка для души», онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!», выпуск «Праздничного дайджеста». (6+)

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: живописи Татьяны Болтушкиной и Екатерины Гончаровой (до 14 марта) и «Снег» Александра Говорова (до 14 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

1 марта - 15.00

Конкурс плакатов «Мы выбираем жизнь». (12+)

1 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

2 марта - 20 мая

Со 2 марта в городской детско-юношеской библиотеке начнёт работать квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

6 марта – 16.00

На сцене городского Дворца культуры состоится отчётный концерт «Заходите в гости к нам» народного самодеятельного коллектива ансамбля песни и танца «Заполярье» (хормейстер - Сергей Семерихин, балетмейстер - Людмила Никанова).

В программе концерта как полюбившиеся зрителям вокально-хореографические композиции «Наш Север», «Матаня», «Звёздочка», песни: «Эх, да зима», «Люба – тонкая лоза», танцы: «Калинка», «Бескозырка», «Барыня», так и новые произведения: «Солнце закатилось», «Мосток», «Расти моя калинушка», «Любовь – печаль» и другие.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры им. В.К. Егорова.

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль

В ГКЦ «Нива» открылась выставка работ журналиста, фотохудожника, коллекционера, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Умножая, сохраняем» (до 4 марта), «Легенда Полярного» (до 14 марта), «Север в каждом из нас» (до 14 марта), «С чистого холста» (до 11 апреля).

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.