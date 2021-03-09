г.МУРМАНСК

9-14 марта – 11.00-19.00

На улице Воровского развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение 9 дней здесь будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

г.Мурманск, ул.Воровского.

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Большая картина» (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря).

10 марта

Откроется областная конкурсная выставка «Плакат молодых художников» (до 16 мая).

Откроется экспозиция к 135-летию со дня рождения известного иллюстратора произведений мировой и русской классической литературы, мастера ксилографии Владимира Фаворского (до 28 марта).

Откроется выставка «Твоё лицо в его простой оправе….» из цикла «Простые вещи» (до 16 мая). Будут представлены фоторамки из частных коллекций, выполненные из различных материалов и имеющие разнообразные формы.

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта).

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

11 марта

Откроется выставка «День православной книги» (до 18 марта).

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

10 марта - 18.00

Мастер-класс «Вязаная совушка». (12+)

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

14 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

14 марта - 19.00

«Не всё коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 марта - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

21 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

21 марта - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 марта - 15.30 и 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 марта - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

6 марта - 11.00 и13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

7 марта - 11.00 и 13.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

13 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

14 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

14 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С Озерская. «Сказки для принцесс».

20 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

21 марта - 11.00 и 13.30

Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

12 марта - 19.00

Пройдёт премьера кукольного спектакля для взрослого зрителя «Несколько дней из жизни Мольера», созданного по роману Михаила Булгакова. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь перчаточных и тростевых кукол, а великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю очарованием и реалистичностью.

Зритель переживет вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной творческой жизни. Атмосферу подчеркнет музыка XV-XVI веков.

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 марта - 12.30

Виртуальный зал. Концертный зал. Вход свободный.

13 марта - 18.00

Сергей Колесов (саксофон) и солисты филармонии. Концертный зал.

14 марта - 17.00

Гарри Еприкян (орган), Сергей Колесов (саксофон). Концертный зал.

16 марта - 19.00

Концерт памяти Андрея Крупского. Мурманский биг-бэнд. Дирижер Сергей Свиридов. Концертный зал.

20 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.

26 марта - 19.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

27 марта - 18.00

«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.

28 марта - 14.00

«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.

28 марта - 17.00

«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 марта – 18.00

г. Оленегорск. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

13 марта – 19.00

г. Ковдор. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

14 марта – 12.00

г. Ковдор. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

14 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

17 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

18 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

19 марта – 18.00

п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

20 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

20 марта – 17.00

п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

20 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

21 марта – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

21 марта – 19.00

пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

21 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» рубрика «Переходим на личности» знакомит с заведующей отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности Оксаной Бересневой. Продолжается еженедельная акция «Фолкурок». (6+)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки» (6+); в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021» (16+); в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём» (6+).

В «ВКонтакте» размещён мастер-класс по изготовлению поморских козуль. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта); «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

10 марта - 17.00

Экскурсия по выставке «Любительское и декоративно-прикладное искусство Мурманской области. Из собрания музея». (6+)

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

Планетарий «Просто космос»

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-08-58. http://mgounb.ru/planetariy-prosto-kosmos)

9 марта - 16.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

9 марта - 17.30

«Космонавтика для детей». (6+)

9 марта - 18.30

«Энергия Вселенной». (12+)

9 марта - 19.15

«Тёмная материя и Свет». (12+)

10 марта - 16.30 и 18.30

«Космонавтика для детей». (6+)

10 марта - 17.30

«Как Месяц к Солнцу в гости ходил». (6+)

10 марта - 19.15

«Солнце - звезда нашей жизни». (12+)

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работает рубрика «Праздничный дайджест», размещены запись концерта «Музыка для души», онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!», выпуск «Праздничного дайджеста». (6+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Вальс цветов» (до 18 марта), «Текстиль Надежды Маркиной» (до 18 марта), живописи Татьяны Болтушкиной и Екатерины Гончаровой (до 14 марта) и «Снег» Александра Говорова (до 14 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

Работают выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля) и «Иди на Север!» (живопись и графика Оксаны Короленко и Татьяны Шороховой, до 25 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

г.ОЛЕНЕГОРСК

До 7 марта

В Центральной городской библиотеке работает выставка «Без срока давности.

г.Оленегорск, просп.Ленинградский, 7. Центральная городская библиотека.

г.МОНЧЕГОРСК

6 марта - 15.00

Онлайн-игра «МАМА.RU!». (0+)

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

В городской детско-юношеской библиотеке работает квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

ОНЛАЙН В СООБЩЕСТВЕ ГДК:

9 марта - 15.00

Видеозапись отчетного концерта хора ветеранов «От сердца к сердцу». (0+)

9 марта

В течение дня - «По страницам истории хора ветеранов». (0+)

10 марта - 20.00

«Читаем сказки». (0+)

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

9-13 марта

«Масленичная изба». В программе: мастер-классы, блинное застолье с самоваром, кукольный спектакль, хоровод и игрища. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

10 марта - 19.00

Выступление казанского женского джаз-оркестра «Фантазия». (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль

В ГКЦ «Нива» открылась выставка работ журналиста, фотохудожника, коллекционера, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

нп. Титан

10 марта - 15.00

Развлекательная программа «Масленичные забавы». (0+)

нп.Титан, 14. СДК нп.Титан.

г.Ковдор

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.Африканда

ОНЛАЙН:

В группе ДК идёт челлендж «Рукодельные хвастушки», работают «Уроки Мастерилки». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.