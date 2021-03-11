г.МУРМАНСК

11-14 марта – 11.00-19.00

На улице Воровского развернётся праздничная ярмарка «На Севере – весна!». В течение нескольких дней здесь будут работать арт-базар и тематические интерактивные площадки, карусели и фотозоны. Для маленьких гостей ярмарки Мурманский областной театр кукол подготовил специальную развлекательную программу.

В ярмарочных домиках можно будет приобрести товары местных производителей, ароматную выпечку, горячие напитки, а также сувенирную продукцию. В домике для поздравлений каждый сможет распечатать фотографии и отправить поздравительные открытки. 13 и 14 марта в блинном домике будет организована бесплатная раздача блинов и чая всем желающим.

г.Мурманск, ул.Воровского.

23 апреля

Группа «ПилОт» выступит с концертом «Pin-Up». Коллектив исполнит большую концертную программу под символическим названием «Майка и жизнь – всё наизнанку!». «Пилоты» назначают полноценную встречу с мурманскими мальчишками и девчонками в оффлайн.

Группа устроит настоящий «антикризисный» концерт. Озаглавить его было решено цитатой из песни «Осень»: «Майка и жизнь – всё наизнанку!», которая как нельзя лучше иллюстрирует происходящее со всеми нами в последние месяцы.

г.Мурманск, ул.Шмидта, 43. Ночной клуб-кафе-паб «Pin-Up».

Мурманский областной художественный музей

(г.Мурманск, ул.Коминтерна, 13. Телефон 45-03-85. http://artmmuseum.ru/)

Продолжают работу выставки: «Большая картина» (до 28 марта); «Самовары» (до 11 апреля); «Отечественное изобразительное искусство XVIII-ХХ вв.» (до 31 декабря); «Открытое хранение живописи и декоративно-прикладного искусства России» (до 31 декабря); конкурсная выставка «Плакат молодых художников» (до 16 мая); экспозиция к 135-летию со дня рождения известного иллюстратора произведений мировой и русской классической литературы, мастера ксилографии Владимира Фаворского (до 28 марта); выставка «Твоё лицо в его простой оправе….» из цикла «Простые вещи» (до 16 мая).

Культурно-выставочный центр Русского музея

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3)

Продолжают работу выставки: «Арктика» (до 21 марта); «Этюды Северной Пальмиры» (до 28 марта); «Портрет императрицы Марии Александровны» (до 28 марта); «Графики Бориса Власова» (до 11 апреля); «Художественные промыслы России. Часть 1-я. Из собрания музея» (до 26 декабря); выставка «Русский фарфор ХХ века. Из собрания музея и частных коллекций» (до 26 декабря).

Мурманский областной краеведческий музей

(г.Мурманск, ул.Павлова, 1а. Телефоны: 42-25-89, 42-27-67, 99-44-58. http://mokm51.ru/)

Продолжает работу выставка: к 100-летию со дня рождения Ивана Ушакова (до 31 марта); «Саамские краски» (до 31 марта).

ОНЛАЙН:

Доступны виртуальные экспозиции: «Жители Крайнего Севера в объективе фотографа», «Все для Победы» и «Женские головные уборы народов Севера XIX-XX вв.».

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека

(г.Мурманск, ул.Софьи Перовской, 21а. Телефон 45-48-05. http://www.mgounb.ru/)

Продолжают работу выставки: «Названия не помню, но обложка… красная» (до 30 марта); «Интеллектуальное чтение: новые имена» (до 30 марта); «Женские лики - символы веков» (до 30 марта); «Смеемся вместе с Аркадием Аверченко» (до 30 марта); «Человек-институт» (до 30 марта); «Про русалок и принцесс» (до 30 марта); «Литературный фейерверк для милых дам» (до 30 марта); «Легендарные пластинки фирмы «Мелодия» (до 30 марта); «Благословенный Север» (до 30 марта); «Книги, которые научат быть счастливыми» (до 31 марта); «Альфред Брем и его «Жизнь животных» (до 31 марта); «Я служил русской книге…» (до 7 апреля); «Мировая классика на английском языке» (годовая); «Уголок полиглота» (годовая); «А вы читали?» (годовая); «Бывают странные сближенья: нескучный календарь» (годовая); «Книги, которые...» (годовая).

11 марта

Откроется выставка «День православной книги» (до 18 марта).

14 марта – 14.00

Состоится лекция профессора Российского государственного гуманитарного университета, директора Государственного музея истории российской литературы Дмитрия Бака. Лекция пройдёт в рамках проекта «Школа критики». Тема лекции — «Зачем сегодня читать русскую классику?». Кто из классиков наиболее близок читателям сейчас? Какие проблемы, поднятые русскими классиками, остаются болезненно актуальными сегодня? Ответы на эти и многие другие вопросы даст лекция Дмитрия Бака.

Слушатели получат уникальную возможность услышать из первых уст компетентное, научно обоснованное изложение взглядов на русскую классику от федерального эксперта, выдающегося учёного и просветителя.

Мероприятие проводится совместно с Государственным музеем истории российской литературы имени В.И. Даля и организовано при поддержке регионального Министерства культуры.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени В.П. Махаевой

(г.Мурманск, ул. Буркова, 30)

11 марта – 12.00

Состоится знакомство с интернет-навигатором «Читаем с «ВебЛандией». Сотрудники отдела электронных ресурсов приглашают гостей сайта совершить онлайн-путешествие по ВебЛандии. В рубрике о литературе и лингвистике представлено 400 сайтов, собранных специалистами команды «ВебЛандия». Продвинутые читатели смогут открыть для себя обширные сайты, содержащие классическую и современную прозу и поэзию. Любители тайн и волшебных превращений всех возрастов найдут сайты со сказками, фантастикой и фэнтези. А самые маленькие читатели смогут почувствовать глубины лингвистики при помощи потешек, скороговорок, загадок в разделе «Учусь читать».

12 марта – 13.00

Вниманию читателей будет представлен онлайн-обзор «КнигоТОП. Образовательные комиксы». Комиксы могут быть не только захватывающими и смешными, но ещё и очень полезными. В обзоре собраны самые крутые комиксы, которые помогут познать сложные науки, познакомят с выдающимися учёными и напомнят и взрослым, и детям, что наука — это интересно и захватывающе.

13 марта – 13.00

Посетители от 6 лет и их родители приглашаются на онлайн-мастер-класс «Кукла Масленица из бумаги». Масленица – весёлый праздник с блинами и подарками, а в качества подарка можно изготовить куклу Масленицу. Кукла — непременный участник русского праздника прощания с зимой. На мастер-классе библиотекарь покажет, как изготовить куколку из цветной бумаги. Для работы понадобится бумага, ножницы, клей и фломастеры. Яркая поделка будет замечательным подарком, сувениром или украшением интерьера на Масленицу.

14 марта – 12.00-14.00

В отделе электронных ресурсов будет работать творческая мастерская «СолнышкоCD». Библиотекари предлагают всем желающим присоединиться к празднованию Масленицы. Читатели смогут принять участие в творческой мастерской и своими руками создать главный символ праздника – солнышко. Библиотекари продемонстрируют, как можно использовать устаревшие носители информации в декоре. Кроме этого все посетители могут познакомиться с экспонатами Музея информации и узнать о том, как менялись и совершенствовались носители информации.

14 марта – 13.00 и 15.00

Дети от 6 лет приглашаются на мастер-класс «Кукла Масленица из бумаги», который состоится в зале психологической поддержки читателей Центра чтения «Читай и познавай». Ребята под руководством библиотекаря изготовят яркую куколку из цветной бумаги.

14 марта – 14.00

В отделе электронных ресурсов пройдёт интеллектуальная игра «РосКвиз», посвящённая Международному женскому дню. Участники квиза узнают интересные факты об истории праздника, а также вспомнят выдающихся женщин, внесших свой вклад в мировые искусство, науку и культуру. Вопросы игры расположены от простых к сложным, а чтобы получить максимальный балл в последнем, самом непростом туре, нужно дать правильный ответ после всего одной подсказки. За победу в игре поборются старшеклассники из мурманских школ и гимназий. Все участники квиза получат именные сертификаты, а победители будут награждены дипломами.

14 марта – 17.00

Открывается новый сезон книжных стримов. Периодически проводятся социологические опросы о том, какие книги люди не читают, но говорят всем, что читали. Почему так происходит? Нужно ли бежать вслед за всеми и читать то, что у всех на слуху? Так ли это стыдно – не читать «Войну и мир»? И правда ли, что каждому произведению – своё время для чтения? Обо всем этом пойдёт разговор со зрителями шейм-стрима «Я никогда не…»! Приглашаем присоединиться к разговору, поиграть в шейм-бинго и сверить свои коды бескультурья! Ссылка для доступа: https://www.youtube.com/watch?v=yvSU4RlUAo8&featu..

Драматический театр Северного флота

(г.Мурманск, просп. Кольский, 186. Телефоны: 539-921, 528-093)

13 марта - 19.00

«Домовой». А. Котляр. Сказка для взрослых. (16+)

14 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

14 марта - 19.00

«Не всё коту масленица». А. Островский. Комедия. (12+)

20 марта - 19.00

«Туман над заливом». Мурманская история. (12+)

21 марта - 12.00

«Мечта кота Леопольда». Морская сказка. По мотивам персонажей А. Хайта. (6+)

21 марта - 19.00

«Привет с фронта!». В. Кондратьев. Драма. (12+)

27 марта - 19.00

«Страсти по-итальянски». Премьера. Спектакль-фантазия артистов театра. (16+)

28 марта - 12.00

«Аленький цветочек». С. Аксаков. Сказка ключницы Пелагеи. (6+)

28 марта - 19.00

«Шампанского!..». Маленькие комедии. (12+)

Мурманский областной театр кукол

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. http://www.murmanpuppet.ru)

Для самых маленьких (2-4 лет):

13 марта - 15.30 и 17.00

С. Харламов. «В лесу родилась ёлочка».

20 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С. Озерская. «Барто пожаловать».

21 марта - 15.30 и 17.00

Т. Волынкина. «Гуси – лебеди».

Для тех, кто постарше (от 5 лет):

6 марта - 11.00 и13.30

В. Баджи. «Снегурушка».

7 марта - 11.00 и 13.30

Э. Успенский. «Зима в Простоквашино».

13 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. П. Васильев. «Снежная королева».

14 марта - 11.00 и 13.30

Премьера. С. Маршак. «Кошкин дом».

14 марта - 15.30 и 17.00

Премьера. С Озерская. «Сказки для принцесс».

20 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Умка».

21 марта - 11.00 и 13.30

Н. Шмитько. «Сказки бабушки Зимы».

27 марта - 11.00 и 13.30

П. Васильев. «Плотник Андерсен и Рождественский гном».

28 марта - 11.00 13.30

Ф. Шевяков. «Саамская сказка».

Для зрителей старше 12 лет:

12 марта - 19.00

Пройдёт премьера кукольного спектакля для взрослого зрителя «Несколько дней из жизни Мольера», созданного по роману Михаила Булгакова. Сцены удивительной судьбы великого драматурга разыграют на сцене восемь перчаточных и тростевых кукол, а великолепная игра актеров в живом плане дополнит историю очарованием и реалистичностью.

Зритель переживет вместе с господином де Мольером несколько дней его насыщенной творческой жизни. Атмосферу подчеркнет музыка XV-XVI веков.

27 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

28 марта - 17.00

Премьера. «Эйнар и Брунилла».

Мурманская областная филармония

(г.Мурманск, ул. Софьи Перовской, 3. http://www.murmansound.ru/)

11 марта - 12.30

Виртуальный зал. Концертный зал. Вход свободный.

13 марта - 18.00

Сергей Колесов (саксофон) и солисты филармонии. Концертный зал.

14 марта - 17.00

Гарри Еприкян (орган), Сергей Колесов (саксофон). Концертный зал.

16 марта - 19.00

Концерт памяти Андрея Крупского. Мурманский биг-бэнд. Дирижер Сергей Свиридов. Концертный зал.

20 марта - 18.00

Мурманский филармонический оркестр. Дирижер Игорь Каждан, г.Смоленск. Солист Фёдор Амосов (виолончель), г.Москва. Концертный зал.

26 марта - 19.00

«Время Баха». Артисты филармонии. Музыкальная гостиная.

27 марта - 18.00

«Музыкальный эликсир». Группа «Ударная компания». Концертный зал.

28 марта - 14.00

«Новые приключения кота в сапогах». По сказке Е. Шварца. Концерт для детей. Концертный зал.

28 марта - 17.00

«Я просто живу». Вечер-посвящение Микаэлу Таривердиеву. Солисты Томской филармонии М. Блажевич (орган), Е. Штейнмиллер (баритон).

30 марта - 19.00

«Фрида». Спектакль фламенко.

31 марта - 19.00

История фламенко. Спектакль фламенко, г.Москва.

Мурманский областной драматический театр

(г.Мурманск, просп. Ленина, 49. Телефон 520-522. http://modt.ru/)

Все спектакли проходят в бывшем кинотеатре «Атлантика», просп. Кольский, 131а.

11 марта – 18.00

г. Оленегорск. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

13 марта – 19.00

г. Ковдор. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

13 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

14 марта – 12.00

г. Ковдор. «Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. (6+)

14 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

17 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

18 марта – 19.00

«Страсти по Торчалову». Н. Воронов. Трагикомедия в одном действии. Малая сцена. (16+)

19 марта – 18.00

п. Междуречье. «Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

19 марта – 19.00

«Эти свободные бабочки». Л. Герш. Комедия о любви в двух действиях, перевод М. Мишина. (16+)

20 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

20 марта – 17.00

п. Кильдинстрой. «Rock-n-roll на закате». М. Хейфец. Лирическая комедия для двух одиноких танцоров. (12+)

20 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

21 марта – 12.00

«Золотой цыплёнок». В. Орлов. Музыкальная сказка в одном действии. (0+)

21 марта – 19.00

пгт. Мурмаши. «Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. (12+)

21 марта – 19.00

«Сочельник в Манхэттене». В. Денисов. Комедийный детектив в двух действиях. Малая сцена. (16+)

24 марта – 19.00

«Ты моё воскресенье». Б. Васильев. Драма. Малая сцена. (12+)

25 марта – 19.00

«Золотой шатёр». М. Мелексетян. Драма. Премьера. (16+)

26 марта – 19.00

«Женитьба». Н.В. Гоголь. Трагикомедия в 2-х действиях. (16+)

27 марта – 12.00

«Сказки для ёжика. Правда, мы будем всегда?». По сказкам Сергея Козлова. Малая сцена. (6+)

27 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

28 марта – 19.00

«Папа. Адажио». Ф. Зеллер, психоэксцентрика. Премьера. (16+)

31 марта – 19.00

«Профи». Душан Ковачевич. Грустная комедия. Малая сцена. 16+

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова

(г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3; http://www.odkkirova.ru/)

Работает фотовыставка «Пролистывая фотоальбомы». Экспозиция рассказывает о разнообразии подходов к фотографической передаче эмоций и впечатлений от увиденного. Свои работы представят начинающие фотографы и мастера мончегорского фотоклуба «Имандра». Жители Заполярья увидят портреты от Анастасии Руденко, пейзажи Кольского полуострова Сергея Хавалица. Также будут представлены фотоработы о путешествиях Лидии Обуховой, о хобби – Марины Буровой, о красоте окружающего мира – Геннадия Субача и др. (до апреля). Вход свободный.

ОНЛАЙН:

В «ВКонтакте» рубрика «Переходим на личности» знакомит с заведующей отделом по работе с коллективами художественной самодеятельности Оксаной Бересневой. Продолжается еженедельная акция «Фолкурок». (6+)

Дворец приглашает северян принять участие в онлайн-турнире, посвящённом Году технологии и науки «Имена России. Гении науки» (6+); в областном дистанционном фестивале молодёжных и взрослых любительских театров «Театральные подмостки-2021» (16+); в фотоконкурсе «Край, в котором мы живём» (6+).

В «ВКонтакте» размещён мастер-класс по изготовлению поморских козуль. (6+)

Арктический выставочный центр «Атомный ледокол «Ленин»

(г.Мурманск, Портовый проезд, 25, а/л «Ленин»)

Обзорная экскурсия по ледоколу с посещением навигационного мостика, радиорубки, поста наблюдения за атомными реакторами, поста энергетики и живучести, машинного отделения, медицинского блока, кают-компании и других объектов. Знакомство с недавно открывшейся на жилой палубе атомохода мультимедийной интерактивной экспозицией «Атом и Арктика». Разнообразные видео-, фотоматериалы, инсталляции, научная, архивная информация по истории атомного ледокольного флота и освоения Арктики.

Работает ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Открыты постоянные экспозиции, рассказывающие об атомной энергетике России, и выставку фотографий финалистов всероссийского конкурса РГО «Самая красивая страна».

Сеансы обзорной экскурсии – 12.00, 14.00 и 16.00; посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» – 13.00 и 15.00.

Индивидуальное и групповое посещение по предварительной записи.

Выставочный зал г.Мурманска

(г.Мурманск, ул. Октябрьская, 22. Телефоны: 42-86-68, 42-45-86)

Продолжают работу выставки: выставка творческих работ и предметов коллекционирования участников хора украинской песни «Джерела» (до 17 марта); «Солнце, снег и люди» (до 18 марта); «Путешествие на остров Мечты» (до 22 марта).

ОНЛАЙН:

Работает выставка творческих работ Ольги Котенко.

Отдел народного искусства и ремёсел

(г.Мурманск, ул. Книповича, 23а)

Продолжают работу выставки: «Любительское изобразительное и декоративно-прикладное искусство Мурманской области» (до 11 апреля); «Как рубашка в поле выросла» (до 26 декабря).

Мурманский областной клинический многопрофильный центр

(г Мурманск, ул. Ломоносова, 18)

Открыта фотовыставка, посвященная 90-летию медсанчасти «Севрыба».

Государственный архив Мурманской области

(г.Мурманск, ул.Карла Либкнехта, 35. Телефон 8815-42-30-33)

Работает выставка архивных документов «Патриарх Кольского краеведения», приуроченная к 100-летию со дня рождения доктора исторических наук, профессора Ивана Федоровича Ушакова.

В основе экспозиции – личный архив ученого, который хранится в региональном Госархиве с 2005 года. Архив содержит материалы по истории Кольского края, собранные им за долгие годы: диссертации и статьи ученого, а также очерки, опубликованные в местной печати. В фонде архива есть не только результаты научных исследований историка, но и документы, которые отражают этапы его биографии и ярко характеризуют личность – рукописи научных трудов, фрагменты воспоминаний, материалы о награждении, фотографии.

Посетить выставку северяне смогут по предварительной записи. Подробности по телефону (8152) 47-71-76 (Светлана Владимировна Такашова).

г.КОЛА

ОНЛАЙН в сообществе Центра культуры:

Работает рубрика «Праздничный дайджест», размещены запись концерта «Музыка для души», онлайн-программа для детей и родителей «Все обо всём: интересно и познавательно!», выпуск «Праздничного дайджеста». (6+)

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 7. Кольский районный центр культуры.

ЗАТО г.СЕВЕРОМОРСК

В отделе прикладного творчества и народных ремёсел Североморского музейно-выставочного комплекса продолжают работу выставки: «Вальс цветов» (до 18 марта), «Текстиль Надежды Маркиной» (до 18 марта), живописи Татьяны Болтушкиной и Екатерины Гончаровой (до 14 марта) и «Снег» Александра Говорова (до 14 марта);

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 5. Отдел прикладного творчества и народных ремёсел МБУК СМВК.

Работают выставки: «Графика и шарнирные куклы» Светланы Якимчук (до 8 апреля) и «Иди на Север!» (живопись и графика Оксаны Короленко и Татьяны Шороховой, до 25 марта).

ЗАТО г.Североморск, ул. Сафонова, 22. Североморский музейно-выставочный комплекс.

г.АПАТИТЫ

ОНЛАЙН: в сообществе ГДК:

В городской детско-юношеской библиотеке работает квест-комната «В поисках Синей Птицы» по феерии Мориса Метерлинка «Синяя птица». Участники литературного квеста побывают в хижине дровосека и вместе с его детьми, Тильтиль и Метиль, совершат путешествие в Страну Воспоминаний, во Дворец Ночи, оживший Лес и Сад Радостей. В пути участникам предстоит отгадывать загадки, искать тайники, решать головоломки, и только от их правильных решений и ответов будет зависеть, найдут ли они ту самую Синюю Птицу. Для прохождения квеста приглашаются команды от двух до шести человек. Время прохождения квеста 30 минут. Квест проводится по предварительной записи.

г.Апатиты, ул. Дзержинского, 53. Городская детско-юношеская библиотека.

г.КИРОВСК

Продолжает работу выставка «Шерстяная радуга». (0+) (до 24 марта).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

11-13 марта

«Масленичная изба». В программе: мастер-классы, блинное застолье с самоваром, кукольный спектакль, хоровод и игрища. (0+)

г.Кировск, ул.Мира, 7. Кировский городской дворец культуры.

г.ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

В Городском Дворце культуры работают выставки: фотовыставка «Живые страницы природы» и работы Галины Свитковой «Краски моей души». (6+)

г.Полярные Зори, ул. Сивко, 5. Городской Дворец культуры.

г.КАНДАЛАКША

Февраль

В ГКЦ «Нива» открылась выставка работ журналиста, фотохудожника, коллекционера, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

Февраль-май

В музее истории города работает выставка «История пограничной охраны Заполярья» (до 30 мая).

г.Кандалакша, Первомайская ул., 40. Музей истории города Кандалакша.

В ГКЦ «Нива» работает выставка работ журналиста, фотохудожника, хранителя старины Василия Гаркотина.

г.Кандалакша, Первомайская ул., 32. Городской культурный центр «Нива».

ОНЛАЙН в сообществе централизованной библиотечной системы:

Размещён очередной выпуск цикла «Нескучное чтение» - «Детектив». (6+)

г.ПОЛЯРНЫЙ

В историко-краеведческом музее работают выставки: «Мастерская Севера», «Позвони мне, позвони...», «Ангелы добра», «Расширенная Вселенная LEGO NEXO KnightS PBLNK».

г.Полярный, ул.Моисеева, 3. Городской историко-краеведческий музей.

г.Ковдор

В библиотеке работает книжно-иллюстративная выставка «История родного края», посвященная 100-летию Ивана Ушакова.

г.Ковдор, ул.Строителей, 1а. Ковдорская центральная районная библиотека.

В районном краеведческом музее открыты выставки: «Уникальные предметы быта саамов» (до 31 марта), «Наш Сухачев» (до 31 марта), «Кошки - это кошки» (до 31 марта).

г.Ковдор, ул. Коновалова, 3. Ковдорский районный краеведческий музей.

нп.Африканда

ОНЛАЙН:

В группе ДК идёт челлендж «Рукодельные хвастушки», работают «Уроки Мастерилки». (6+).

п.Африканда, ул. Советская, 8. Дом культуры.